Когда в России будет четырехдневная рабочая неделя?

Сколько длится рабочая неделя в России
В рамках трудового законодательства Россия официальная рабочая неделя в стране длится 40 часов, то есть 5 дней по 8 часов, два дня отводятся на выходные. Восьмичасовой рабочий день - трудовой стандарт в большинстве стран мира. 36 часов в неделю, согласно трудовому кодексу, имеют право работать женщины на Крайнем Севере и в подобных ему областях. Решение о сокращении рабочего времени с 41 на 40 часов было принято в 1991 году и действует до сих пор.
- Интересный факт: продолжительность трудового дня крестьян на Руси составляла до 16 часов в день в летний сезон
Что значит 36 часов в неделю?
36-часовая рабочая неделя - это четыре рабочих дня, вместо пяти, но по 9 часов в день, вместо 8. То есть, например, рабочий день может начинаться в 08:00 и заканчиваться в 18:00 с учётом часового обеденного перерыва, который не засчитывается как рабочее время и, соответственно, не оплачивается.
- Интересный факт: впервые идею 4-дневной рабочей недели в России предложила Московская федерация профсоюзов еще в 2014 году.
В каких странах четырехдневка?
Четырехдневная рабочая неделя периодически практикуется во многих странах Европы с середины 2010-х. Правда, не везде условия осуществления этого, пока что во многом проекта, одинаковы.
- Швеция была одной из первых стран, где внедрили 4-дневный рабочий график с 6-часовым рабочим днём без потери оплаты труда. Не все компании одобрили эксперимент, требовавший значительного финансового вливания.
- Япония, где переработки нередко становятся причиной болезней и даже смерти сотрудников, в 2021 году объявила о планах по созданию лучших условий для работы и отдыха по всей стране. В 2019 году корпорация Microsoft перевела своих сотрудников на три дня выходных на месяц. Эксперимент привел к увеличению производительности труда на 40%.
- Исландия практиковала 4-дневную трудовую неделю с 36-часовым рабочим днём в течение 4 лет с 2015 по 2019 год. Эксперимент был признан удачным и в настоящее время 90% рабочего населения работают в сокращенном режиме.
- Испания провела эксперимент по сокращению рабочей недели в 2022 году, а 4 февраля 2025 года кабинет министров страны одобрил решение сократить рабочие часы до 37,5 в неделю.
- Бельгия в 2023 году стала первой страной в Европе, которая узаконила четырехдневную рабочую неделю. При этом рабочие часы не сократились: бельгийцы по-прежнему работают 38 часов неделю.
Преимущества у четырехдневной рабочей недели
Важно понимать, что четырехдневная трудовая неделя и сокращённые часы работы в настоящее время всё еще рассматривается как возможная альтернатива привычной 40-часовой рабочей неделе. Тем не менее на такой график переходят многое крупные европейские и американские компании. Преимуществами 4-дневной рабочей недели считаются:
- увеличение продуктивности за счет того, что сотрудники меньше работают и проводят больше времени с семьей
- сокращение расходов, в частности на электричество, уборку помещений, закупку расходных материалов.
- улучшение здоровья и эмоционального состояния сотрудников за счет снижения вероятности выгорания.
- Интересный факт: самой продуктивной формулой 4-дневной рабочей недели считается ”100-80-100”, при которой работник выполняет 100% рабочих задач за 80% рабочего времени, при этом получая полную зарплату.
Недостатки четырехдневной рабочей недели
Несмотря на то, что многочисленные исследования говорят в пользу 4-дневной рабочей недели, ни одна страна, кроме Бельгии, пока что официально не предложила такой вариант работоспособному населению. И этому есть причины:
- не для всех сфер бизнеса и промышленности подобный вариант актуален. Индустрия гостеприимства, например, и службы поддержки клиентов, работает круглосуточно
- управление командами с разными графиками на 4-дневной рабочей неделе будет осложнено
- сокращенная рабочая неделя означает необходимость найма дополнительного персонала там, где сократить рабочее время не представляется возможным
- сокращение количества рабочих дней, но при этом увеличение рабочего времени, даже на час, может усугубить давление на сотрудников
- переработки выше установленного времени будут означать доплату, что приведёт к увеличению расходов.
- Интересный факт: в 1988 году Япония сократила рабочую неделю c 48 до 40 часов, в результате, за 8 лет ВВП страны упал на 20%.
Будет ли в России четырехдневная рабочая неделя?
Вполне возможно, что отдельные российские компании в качестве эксперимента согласятся перевести сотрудников на 4-дневную рабочую неделю, однако в масштабах страны подобное изменение маловероятно в ближайшее время. В России, как и во многих развитых странах мира, наблюдается дефицит рабочей силы, а значит снижение количества рабочих дней едва ли осуществимо в ближайшей перспективе.