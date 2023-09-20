Когда в России будет четырехдневная рабочая неделя?

По состоянию на начало 2025 года, компании во многих странах мирах переходят на четырехдневную рабочую неделю, и, судя по последним новостям, подобная тенденция, как минимум, интересует Россию. В чем плюсы и минусы неполной рабочей недели, в каких странах ее практикуют и станут ли россияне работать меньше - рассказываем в этом материале.

Сколько длится рабочая неделя в России

В рамках трудового законодательства Россия официальная рабочая неделя в стране длится 40 часов, то есть 5 дней по 8 часов, два дня отводятся на выходные. Восьмичасовой рабочий день - трудовой стандарт в большинстве стран мира. 36 часов в неделю, согласно трудовому кодексу, имеют право работать женщины на Крайнем Севере и в подобных ему областях. Решение о сокращении рабочего времени с 41 на 40 часов было принято в 1991 году и действует до сих пор.

Интересный факт: продолжительность трудового дня крестьян на Руси составляла до 16 часов в день в летний сезон

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что значит 36 часов в неделю?

36-часовая рабочая неделя - это четыре рабочих дня, вместо пяти, но по 9 часов в день, вместо 8. То есть, например, рабочий день может начинаться в 08:00 и заканчиваться в 18:00 с учётом часового обеденного перерыва, который не засчитывается как рабочее время и, соответственно, не оплачивается.

Интересный факт: впервые идею 4-дневной рабочей недели в России предложила Московская федерация профсоюзов еще в 2014 году.

В каких странах четырехдневка?

Четырехдневная рабочая неделя периодически практикуется во многих странах Европы с середины 2010-х. Правда, не везде условия осуществления этого, пока что во многом проекта, одинаковы.

Швеция была одной из первых стран, где внедрили 4-дневный рабочий график с 6-часовым рабочим днём без потери оплаты труда. Не все компании одобрили эксперимент, требовавший значительного финансового вливания.

была одной из первых стран, где внедрили 4-дневный рабочий график с 6-часовым рабочим днём без потери оплаты труда. Не все компании одобрили эксперимент, требовавший значительного финансового вливания. Япония , где переработки нередко становятся причиной болезней и даже смерти сотрудников, в 2021 году объявила о планах по созданию лучших условий для работы и отдыха по всей стране. В 2019 году корпорация Microsoft перевела своих сотрудников на три дня выходных на месяц. Эксперимент привел к увеличению производительности труда на 40%.

, где переработки нередко становятся причиной болезней и даже смерти сотрудников, в 2021 году объявила о планах по созданию лучших условий для работы и отдыха по всей стране. В 2019 году корпорация Microsoft перевела своих сотрудников на три дня выходных на месяц. Эксперимент привел к увеличению производительности труда на 40%. Исландия практиковала 4-дневную трудовую неделю с 36-часовым рабочим днём в течение 4 лет с 2015 по 2019 год. Эксперимент был признан удачным и в настоящее время 90% рабочего населения работают в сокращенном режиме.

практиковала 4-дневную трудовую неделю с 36-часовым рабочим днём в течение 4 лет с 2015 по 2019 год. Эксперимент был признан удачным и в настоящее время 90% рабочего населения работают в сокращенном режиме. Испания провела эксперимент по сокращению рабочей недели в 2022 году, а 4 февраля 2025 года кабинет министров страны одобрил решение сократить рабочие часы до 37,5 в неделю.

провела эксперимент по сокращению рабочей недели в 2022 году, а 4 февраля 2025 года кабинет министров страны одобрил решение сократить рабочие часы до 37,5 в неделю. Бельгия в 2023 году стала первой страной в Европе, которая узаконила четырехдневную рабочую неделю. При этом рабочие часы не сократились: бельгийцы по-прежнему работают 38 часов неделю.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Преимущества у четырехдневной рабочей недели

Важно понимать, что четырехдневная трудовая неделя и сокращённые часы работы в настоящее время всё еще рассматривается как возможная альтернатива привычной 40-часовой рабочей неделе. Тем не менее на такой график переходят многое крупные европейские и американские компании. Преимуществами 4-дневной рабочей недели считаются:

увеличение продуктивности за счет того, что сотрудники меньше работают и проводят больше времени с семьей сокращение расходов, в частности на электричество, уборку помещений, закупку расходных материалов. улучшение здоровья и эмоционального состояния сотрудников за счет снижения вероятности выгорания.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Интересный факт: самой продуктивной формулой 4-дневной рабочей недели считается ”100-80-100”, при которой работник выполняет 100% рабочих задач за 80% рабочего времени, при этом получая полную зарплату.

Недостатки четырехдневной рабочей недели

Несмотря на то, что многочисленные исследования говорят в пользу 4-дневной рабочей недели, ни одна страна, кроме Бельгии, пока что официально не предложила такой вариант работоспособному населению. И этому есть причины:

не для всех сфер бизнеса и промышленности подобный вариант актуален. Индустрия гостеприимства, например, и службы поддержки клиентов, работает круглосуточно

управление командами с разными графиками на 4-дневной рабочей неделе будет осложнено

сокращенная рабочая неделя означает необходимость найма дополнительного персонала там, где сократить рабочее время не представляется возможным

сокращение количества рабочих дней, но при этом увеличение рабочего времени, даже на час, может усугубить давление на сотрудников

переработки выше установленного времени будут означать доплату, что приведёт к увеличению расходов.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Интересный факт: в 1988 году Япония сократила рабочую неделю c 48 до 40 часов, в результате, за 8 лет ВВП страны упал на 20%.

Будет ли в России четырехдневная рабочая неделя?

Вполне возможно, что отдельные российские компании в качестве эксперимента согласятся перевести сотрудников на 4-дневную рабочую неделю, однако в масштабах страны подобное изменение маловероятно в ближайшее время. В России, как и во многих развитых странах мира, наблюдается дефицит рабочей силы, а значит снижение количества рабочих дней едва ли осуществимо в ближайшей перспективе.