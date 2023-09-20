Вестник Кавказа

Когда в России будет четырехдневная рабочая неделя?

Рина Фельдман
Когда в России будет четырехдневная рабочая неделя?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
По состоянию на начало 2025 года, компании во многих странах мирах переходят на четырехдневную рабочую неделю, и, судя по последним новостям, подобная тенденция, как минимум, интересует Россию. В чем плюсы и минусы неполной рабочей недели, в каких странах ее практикуют и станут ли россияне работать меньше - рассказываем в этом материале.

Сколько длится рабочая неделя в России 

В рамках трудового законодательства Россия официальная рабочая неделя в стране длится 40 часов, то есть 5 дней по 8 часов, два дня отводятся на выходные. Восьмичасовой рабочий день - трудовой стандарт в большинстве стран мира. 36 часов в неделю, согласно трудовому кодексу, имеют право работать женщины на Крайнем Севере и в подобных ему областях. Решение о сокращении рабочего времени с 41 на 40 часов было принято в 1991 году и действует до сих пор. 

  • Интересный факт: продолжительность трудового дня крестьян на Руси составляла до 16 часов в день в летний сезон 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что значит 36 часов в неделю? 

36-часовая рабочая неделя - это четыре рабочих дня, вместо пяти, но по 9 часов в день, вместо 8. То есть, например, рабочий день может начинаться в 08:00 и заканчиваться в 18:00 с учётом часового обеденного перерыва, который не засчитывается как рабочее время и, соответственно, не оплачивается. 

  • Интересный факт: впервые идею 4-дневной рабочей недели в России предложила Московская федерация профсоюзов еще в 2014 году.  

В каких странах четырехдневка?

Четырехдневная рабочая неделя периодически практикуется во многих странах Европы с середины 2010-х. Правда, не везде условия осуществления этого, пока что во многом проекта, одинаковы. 

  • Швеция была одной из первых стран, где внедрили 4-дневный рабочий график с 6-часовым рабочим днём без потери оплаты труда. Не все компании одобрили эксперимент, требовавший значительного финансового вливания. 
  • Япония, где переработки нередко становятся причиной болезней и даже смерти сотрудников, в 2021 году объявила о планах по созданию лучших условий для работы и отдыха по всей стране. В 2019 году корпорация Microsoft перевела своих сотрудников на три дня выходных на месяц. Эксперимент привел к увеличению производительности труда на 40%. 
  • Исландия практиковала 4-дневную трудовую неделю с 36-часовым рабочим днём в течение 4 лет с 2015 по 2019 год. Эксперимент был признан удачным и в настоящее время 90% рабочего населения работают в сокращенном режиме. 
  • Испания провела эксперимент по сокращению рабочей недели в 2022 году, а 4 февраля 2025 года кабинет министров страны одобрил решение сократить рабочие часы до 37,5 в неделю. 
  • Бельгия в 2023 году стала первой страной в Европе, которая узаконила четырехдневную рабочую неделю. При этом рабочие часы не сократились: бельгийцы по-прежнему работают 38 часов неделю.
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Преимущества у четырехдневной рабочей недели 

Важно понимать, что четырехдневная трудовая неделя и сокращённые часы работы в настоящее время всё еще рассматривается как возможная альтернатива привычной 40-часовой рабочей неделе. Тем не менее на такой график переходят многое крупные европейские и американские компании. Преимуществами 4-дневной рабочей недели считаются: 

  1. увеличение продуктивности за счет того, что сотрудники меньше работают и проводят больше времени с семьей 
  2. сокращение расходов, в частности на электричество, уборку помещений, закупку расходных материалов. 
  3. улучшение здоровья и эмоционального состояния сотрудников за счет снижения вероятности выгорания. 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
  • Интересный факт: самой продуктивной формулой 4-дневной рабочей недели считается ”100-80-100”, при которой работник выполняет 100% рабочих задач за 80% рабочего времени, при этом получая полную зарплату. 

Недостатки четырехдневной рабочей недели 

Несмотря на то, что многочисленные исследования говорят в пользу 4-дневной рабочей недели, ни одна страна, кроме Бельгии, пока что официально не предложила такой вариант работоспособному населению. И этому есть причины: 

  • не для всех сфер бизнеса и промышленности подобный вариант актуален. Индустрия гостеприимства, например, и службы поддержки клиентов, работает круглосуточно 
  • управление командами с разными графиками на 4-дневной рабочей неделе будет осложнено 
  • сокращенная рабочая неделя означает необходимость найма дополнительного персонала там, где сократить рабочее время не представляется возможным 
  • сокращение количества рабочих дней, но при этом увеличение рабочего времени, даже на час, может усугубить давление на сотрудников
  • переработки выше установленного времени будут означать доплату, что приведёт к увеличению расходов. 
Мойка фасадов
© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"
  • Интересный факт: в 1988 году Япония сократила рабочую неделю c 48 до 40 часов, в результате, за 8 лет ВВП страны упал на 20%.  

Будет ли в России четырехдневная рабочая неделя?

Вполне возможно, что отдельные российские компании в качестве эксперимента согласятся перевести сотрудников на 4-дневную рабочую неделю, однако в масштабах страны подобное изменение маловероятно в ближайшее время. В России, как и во многих развитых странах мира,  наблюдается дефицит рабочей силы, а значит снижение количества рабочих дней едва ли осуществимо в ближайшей перспективе. 

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