Кинематографисты соберутся на Кавказе. Открыта регистрация на форум "Новый вектор"

Форум регионального кинематографа "Новый вектор. Северный Кавказ", проводимый Фондом поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, открыл регистрацию. Форум пройдет 4-6 июня в Пятигорске и Кисловодске (Ставропольский край).

Отправить заявку на участие можно здесь.

Основная площадка – мультимедийный центр "Россия – моя История". В числе спикеров – представители органов федеральной и региональной государственной власти, учреждений культуры, ведущих продюсерских центров и киностудий страны, режиссеры, журналисты, общественные деятели и т.д.

Кто приедет на форум?

К участию приглашены, в частности:

министр культуры Ставропольского края Татьяна Лихачева

министр культуры Карачаево-Черкесской республики

член Совета ФПРК Зураб Агирбов, телеведущий, директор по киноканалам медиахолдинга "Цифровое Телевидение Иван Кудрявцев

заместитель председателя Союза кинематографистов России Алексей Алешковский

генеральный директор компании "Хорошо продакшн" Наталья Иванова

продюсер компании "Гамма продакшн" Антон Смирнов

генеральный директор Russian World Vision Константин Елкин

актер театра и кино, заслуженный артист России, президент кинофестиваля "Хрустальный ИсточникЪ" Эвклид Кюрдзидис

генеральный продюсер ФПРК Элла Тухарелли

генеральный директор телеканала "Супергерои" Игорь Шибанов

советник генерального директора группы компаний "Красный квадрат" Михаил Щегорцов

генеральный директор анимационной студии "Воронеж" Владимир Николаев

главный редактор киностудии "Ленфильм" Андрей Апостолов

советник ректора ВГИК им. С.А. Герасимова Нина Кочеляева.

Зачем нужен форум?

Северный Кавказ – уникальный регион с богатыми традициями, культурой и природными локациями. В последнее время здесь снято немалое количество знаковых фильмов и сериалов федеральных компаний: “Чебурашка”, “Три дня до весны”, “Шифр”, а также проектов региональных студий – “Семь черных бумаг”, “Испытание аулом”, “Хип-хоп Осетия”. Цель нашего форума – изучить успешный опыт и обсудить перспективы развития кино на Кавказе"

– руководитель форума "Новый вектор" Дмитрий Якунин.

О чем будут говорить на форуме?

Мероприятие откроет пленарное заседание "Лучшие практики развития кинопроизводства на Северном Кавказе и Юге России", модератором которого выступит Иван Кудрявцев, телеведущий, директор по киноканалам медиахолдинга "Цифровое Телевидение". Участники обсудят динамику развития киноотрасли в регионе, обозначат ключевых игроков индустрии и наиболее яркие проекты, реализованные на данной территории за последние годы.

Продолжится дискуссия в ходе работы круглого стола на тему "Снято на Кавказе. Опыт съемок федеральных кинопроектов". Представители крупных кинопроизводственных компаний поделятся опытом работы в регионе и обозначат сильные и слабые стороны в работе с коллегами на местах. Модератор – Нина Кочеляева, начальник отдела разработки и апробации методик кинопросвещения ВГИК им. С.А. Герасимова.

Круглый стол на тему "Кино на новых территориях" завершит деловую часть первого дня форума. Модератором выступит Дмитрий Якунин, участие в дискуссии примут представители медиа- и киноиндустрии ДНР и ЛНР, а также руководители отделений Союза кинематографистов новых территорий.

Второй день форума пройдет в Кисловодске, в санатории "Солнечный". Представители крупных продюсерских центров и киностудий поделятся опытом привлечения инвестици в кинопроект и работы с грантодателями. Круглый стол "Возможности для поиска финансирования региональных кинематографистов" промодерирует Андрей Апостолов, главный редактор киностудии "Ленфильм".

Ключевое событие форума

Ключевым событием станет Презентация региональных киностудий СКФО. Участие в ней подтвердило более 20 творческих команд, действующих на территории округа. Модератором мероприятия выступит Дмитрий Якунин.

Сейчас продолжается прием заявок на участие. Представители студий смогут не только презентовать свои проекты крупным продюсерам, но и кулуарно пообщаться с ними, обсудить форматы взаимодействия, получить обратную связь по вопросам продвижения их проектов и актуальности идей новых фильмов и сериалов.

Нетворкинг

Традиционно на площадке "Нового вектора" проходит нетворкинг – участники активно обмениваются профессиональными связями. Кроме того, мероприятие дает возможность увидеть отрасль страны – представителей киноиндустрии из различных ее уголков – и лично оценить состояние отечественного рынка регионального кинематографа.

В рамках образовательной программы наиболее востребованные представители медиа- и киноиндустрии делятся советами по самым острым и актуальным вопросам – интересующих не только начинающих, но и опытных кинематографистов.

Что покажут на форуме?

В дни работы форума "Новый вектор. Северный Кавказ" участникам будут представлены документальные и игровые фильмы последних лет, снятые в этом живописном регионе с богатыми культурными традициями.

ФПРК – организатор форума – представит вниманию зрителя четыре работы своих конкурсантов, одержавших победу в конкурсе документального кино "Россия – взгляд в будущее" 2022 года. Разным аспектам жизни народов Северного Кавказа посвящены картины:

"Живи песня, живи" Мадины Костоевой

"Хранитель древности" Фатимы Золоевой

"Заур и музыка" Алексея Кобылкова

"Клятва" Нану Тлисова

ФПРК также представит специальную программу, приуроченную к Году семьи:

"Евдокимыч, или Как лечить оленя" (реж. Елена Кабанова, Андрей Тимощенко)

"Коллекционер" (реж. Сергей Климов)

"Король бакланов" (реж. Дарья Разумникова)

"Чудомобиль" (реж. Валентина Коровникова).

В программу показов вошли колоритные и актуальные истории о современном Кавказе. Зрителям будет представлено сразу три работы документального цикла Кристины Исаевой:

"Народы России. Абаза: по обе стороны Кавказа" "Народы России: легенды Табасарана" "Народы России: наследники Ногая".

Также в программе – фильмы

"Узлы" Олега Хамокова

"Чечня и мир" Дмитрия Семибратова

"Бей первой" Константина Райха

"Испытание аулом" студии "Домбайфильм"

"Над уровнем моря" Дениса Шабаева

"Имам Шамиль. Герой своего времени"

Вход свободный, по предварительной регистрации. Завершится кавказский форум "Новый вектор", по традиции, локейшн-туром (по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике).

Крупнейшее мероприятие на рынке регионального кинематографа

Форум регионального кинематографа "Новый вектор" впервые был проведен в 2023 году в Калининградской области. На его площадке собралось более 200 представителей киноиндустрии из более чем 40 регионов страны, а также стран Ближнего Востока, Европы и ближнего зарубежья. Форум был признан крупнейшим мероприятием для представителей рынка регионального кинематографа.

В этом году форум расширил свою географию – помимо Калининградской области, которая встретит его участников в июле, "Новый вектор" прошел зимой в Белокурихе (Алтайский край). Тогда красоты Сибири и ее кинодеятели были представлены коллегам из соседних регионов, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

Завершит свою работу "Новый вектор" в Бурятии в сентябре этого года.

Организаторы форума на Кавказе – Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России, при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Ставропольского края.