Казахстан и Россия держатся вместе, несмотря на угрозы санкций

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, прилетевший в Казахстан для участия в межправсовете ЕАЭС, провел встречи с казахстанским коллегой и президентом Токаевым, а также посетил форум Digital Almaty.

29 января в Казахстан прилетел с рабочим визитом председатель правительства России Михаил Мишустин. В ходе трехдневного визита он провел встречи с премьер-министром Олжасом Бектеновым и президентом Касым-Жомартом Токаевым, принял участие в заседании межправсовета ЕАЭС и в цифровом форуме.

Мишустина встретили очень тепло в союзной стране. Хороший настрой не испортили снег и ветер, и гость отшутился ожидавшему его у трапа Бектенову "погода шикарная".

В преддверии СВО и после его начала в СМИ постоянно всплывали новости о том, что якобы между Астаной и Москвой наметилось "похолодание". В России распространялись новости о "гонениях на русский язык" и ослаблении торговых отношений из-за западных санкций. В этом смысле визит высокопоставленного российского чиновника был особенно важным, чтобы развеять слухи о расхождении позиций.

Наращивание торговли и инвестиций

Два премьер-министра обсудили наращивание контактов по всем сферам взаимодействия: от промышленности и энергетики до образования и культуры. Товарооборот стран не падает, а растет, в прошлом году превысив отметку 2,5 трлн рублей - примерно $25 млрд. Казахстан, наряду с Китаем, Индией, Турцией и Беларусью, входит в пятерку ключевых торговых партнеров России.

Всего Мишустин и Бектенов обговорили 30 вопросов, и по каждому из них нашли консенсус. "Я хочу благодарить уважаемых коллег из Казахстана за внимательное отношение, везде мы договорились", - сказал российский премьер-министр.

Михаил Мишустин отметил, что в Казахстане успешно реализуются стратегические проекты в таких сферах, как промышленность, энергетика и транспортно-логистическая инфраструктура. Он подчеркнул, что через территорию Казахстана и России проходят ключевые транзитные маршруты Евразии. По его словам, особое внимание уделяется развитию международного коридора "Север-Юг", и он выразил уверенность в том, что в будущем этот коридор станет глобальной транспортной артерией, которая будет служить интересам государств всего евразийского региона. Мишустин добавил, что Казахстан превращается в важный перекресток Евразии.

Со своей стороны Бектенов напомнил, что Россия - один из главных торговых партнеров Казахстана, и Астане важно и дальше наращивать связи с Москвой: "Последовательно увеличивается объем взаимных инвестиций. В Казахстане работают свыше 23 тыс компаний с российским участием. Это почти 40% от общего количества предприятий с иностранным капиталом. Мы заинтересованы в создании новых производств и реализации новых совместных проектов".

В товарообороте Казахстана на Россию приходится 11%. Первое место занимает ЕС (35%), второе - Китай (21%).

80-летие Победы

На следующий день, 30 января, Михаила Мишустина принял Касым-Жомарт Токаев, приветствовавший итоги переговоров двух премьеров: "Мы считаем ваш визит как некое продолжение политики, которую проводит Российская Федерация в отношении Казахстана. И, естественно, мы возлагаем большие надежды на достигнутые договоренности в ходе переговоров между правительствами двух стран".

Токаев продемонстрировал готовность развивать связи с Россией и пообещал прилететь в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"Пользуясь возможностью, хотел бы передать привет и слова уважения президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Надеюсь на встречу в ходе празднования 80-й годовщины великой Победы. Я с большим удовольствием принял приглашение", - сказал президент, отметив что в Казахстане тоже запланированы памятные мероприятия 7-8 мая.

Традиционный цифровой форум

В заключительный день визита Мишустин отправился в Алматы. Там он принял участие в цифровом форуме Digital Almaty - одном из крупнейших международных событий в сфере IT. На мероприятие прибыли до 20 тыс гостей. На форуме главной темой обсуждения являются цифровые разработки и совместные проекты, в центре внимания - искусственный интеллект. Следует напомнить, что Мишустин ездит на Алматинский форум каждый год с 2020 года, когда он стал главой Кабмина РФ.

Обращаясь к участникам форума, Мишустин рассказал про российские проекты и готовность РФ делиться своим опытом.

"Предприятие ключевых отраслей активно внедряет отечественный софт, на его основе оптимизирует производственные, управленческие процессы. Рынок цифровых платформ маркетплейсов за прошлый год вырос у нас на 40%, у нас собственные поисковики, социальные сети, агрегаторы, площадки для интернет-торговли, доступные стриминговые и образовательные сервисы, удобное приложение для заказа доставки и такси. Многие из них, кстати, популярны не только в странах Союза, но и на мировых рынках, ну, и, конечно, у нас достаточно, я считаю, высокий уровень цифровизации государственного управления", — заявил российский премьер.

"Дайте дышать бизнесу в Кыргызстане"

В Алматы прошло заседание Евразийского межправительственного совета. Были рассмотрены перспективы углубления интеграционного взаимодействия между странами ЕАЭС, вопросы функционирования евразийского рынка, макроэкономической ситуации и продвижения совместных проектов. Подписано несколько важных документов, в том числе распоряжения по электронной торговле и макроэкономической ситуации, а также соглашение о трансграничном доступе к ценным бумагам.

На полях межправительственного совета Мишустин провел двусторонние встречи с коллегами. В разговоре с премьером Кыргызстана Адылбеком Касымалиевым он попросил прекратить давление на российский бизнес со стороны кыргызских госорганов.

"Есть ряд вопросов, которые вызывают у нас серьезную озабоченность. Это необоснованные претензии и неправовые заявления представителей государственных органов Кыргызстана высокого уровня в отношении добропорядочных, добросовестных российских компаний, которые развивают экономику КР, создают новые рабочие места, входят в число крупнейших налогоплательщиков", — сказал премьер-министр России.

Касымалиев пообещал разобраться в ситуации.

ЕС размахивает санкционной дубинкой

На Западе обеспокоены тем, что Казахстан нацелен на укрепление связей с Россией, и решили напомнить ему о рисках "параллельного импорта". 30 января специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан заявил, что ЕС не исключает введения санкций против казахстанских компаний, хотя ЕС и уважает позицию Астаны по неприсоединению к антироссийским санкциям.

"Сейчас мы работаем над подготовкой нового, 16-го пакета санкций. Не исключено, что казахстанские компании могут быть добавлены в список, но решение еще не принято", - сказал он, уточнив, что под ограничение могут попасть только те фирмы, в отношении которых есть стопроцентные доказательства о нарушении режима санкций.

Визит Мишустина в Казахстан стал еще одним доказательством того, что Россия и Казахстан сохраняют курс на укрепление отношений, несмотря на сложные времена и мелкие недопонимания, раздуваемые порой СМИ. Основа союза и партнерства двух стран все так же прочна, как и прежде.