Кто виновен в авиакатастрофе над Персидским заливом 1988 года? Зачем американский корабль сбил иранский пассажирский самолет? Что говорят о трагедии в Соединенных Штатах и Иране? Постараемся ответить на эти вопросы.

Сегодня годовщина катастрофы над Персидским заливом. Ровно 35 лет назад, 3 июля 1988 года, произошло крупнейшее крушение самолета в истории Ирана. Лайнер Airbus A300, принадлежавший иранской Iran Air, летел в Дубай, но был сбит ракетой, которая была запущена с крейсера ВМС США. Трагедия случилась над Персидским заливом, спустя несколько минут после вылета.

Из почти 300 человек, находившихся на борту, не выжил никто. Американские военные утверждали, что по ошибке приняли гражданский самолет за военный истребитель.

Как сбили иранский самолет над Персидским заливом?

Иранский «Аэробус» A300B2-203, принадлежавший перевозчику Iran Air, совершал рейс по маршруту Тегеран – Бендер-Аббас – Дубай. В нем летели 274 пассажира, а также 16 членов экипажа.

Всего на борту находились граждане шести стран:

Ирана,

Индии,

ОАЭ,

Пакистана,

Югославии,

Италии.

Не прошло и 10 минут после взлета, как самолет был сбит. Позже выяснилось, в воздушное судно попала ракета класса «земля-воздух». Она была выпущена с американского ракетного крейсера Vincennes. В результате трагедии погибли все, кто был в тот момент на борту.

Реакция американцев

Правительство США заявило, что пассажирский Aibus американцы сбили по ошибке. Цель была определена как истребитель F-14 военно-воздушных сил Ирана. Вместе с тем, Белый дом не принес официальных извинений.

Причастные к трагедии, в том числе командир крейсера Vincennes Уильям Роджерс, отдавший приказ о пуске ракеты, получили высокие госнаграды.

Реакция иранцев

Иран никогда не забудет катастрофу с пассажирским самолетом Iran Air, сбитым военными США над Персидским заливом 30 лет назад, заявил официальный представитель МИД Бахрам Касеми в 2018 году.

«Иранская нация никогда не забудет это преступление»

– Бахрам Касеми

Он подчеркнул, что спустя годы после страшной трагедии иранцы все еще чувствуют боль.

Иранское экспертное сообщество единодушно в оценке ситуации. Его выразил в своем высказывании политический обозреватель Эмад Абшенас:

«К сожалению, это не первый случай, когда американцы лишали жизни невинных людей, и не последний раз, когда они совершали подобные преступления. В разное время они совершали аналогичные действия в других частях мира и смогли избежать международного наказания и беспрепятственно продолжить свою преступную деятельность. В этой истории следует подумать о том, что многие из тех, кто говорит о правах человека и человечности в подобных дискуссиях, ни в то время, ни сегодня даже не упоминают о преступных действиях Соединенных Штатов во всем мире».

Катастрофа А300 над Персидским заливом в цифрах

290 человек, находящихся на борту, погибли.

В 1993 году, спустя 5 лет после трагедии, отчет о расследовании был частично опубликован американской стороной.

10 попыток связаться с командиром «Аэробуса» было предпринято перед тем, как была выпущена ракета.

5 км составило отклонение движения иранского пассажирского самолета от центра воздушного коридора перед трагедией.

Почти $132 млн по условиям мирового соглашения между Тегераном и Вашингтоном должны были выплатить в качестве компенсации Соединенные Штаты Исламской Республике.