Карши: что нужно знать о древнем южном городе Узбекистана?

Из Санкт-Петербурга теперь можно долететь без пересадок в еще один древний город Узбекистана, около которого проходил Великий Шелковый путь. Расскажем, где находится Карши, когда он был основан, как туда добраться и что посмотреть в Карши и в окрестностях.

Список городов Узбекистана, куда можно долететь прямым рейсом из России, периодически расширяется. Последним добавлением к списку стал еженедельный рейс из Санкт-Петербурга в Карши. Из Москвы же в Карши можно долететь без пересадок четыре раза в неделю.

Где находится Карши?

Город Карши, окруженный живописными горами и хлопковыми полями, расположен примерно в 450 км на юго-западе от Ташкента. Благодаря своему расположению в плодородном оазисе на реке Кашкадарья этот город стал крупным экономическим, торговым и сельскохозяйственным центром Узбекистана. Карши лежит у южного подножия Кунгуртау - это западная окраина Памиро-Алая. Эта местность относится к восточной части Каршской равнины. Кроме того, Карши - это крупнейший город Кашкадарьинской области и ее административный центр.

Когда был основан Карши?

На юге страны расположены наиболее древние города Узбекистана - Самарканд, Шахрисабз, Термез, Бухара. Здесь же находится еще один древний центр, который менее известен туристам, но возраст которого составляет более 2700 лет. На территории Карши люди начали селиться и строить оборонительные стены в VII веке до н. э. Тогда город носил согдийское название Навтак. Согдийцы очень активно участвовали в торговле товарами по Великому шелковому пути. В средние века Карши назывался Нахшеб и Насеф. После завоевания монголами в XIV веке город получил современное название Карши.

Как добраться до Карши?

Удобнее всего добираться до Карши на самолете. В городе есть свой аэропорт, который обслуживает как самолеты из Ташкента (лететь 1 час), так и международные рейсы, в том числе из Москвы (4 часа в полете), Санкт-Петербурга (4,5 часа в полете) и Стамбула. Аэропорт находится в 8 км от центра Карши, на такси можно доехать за 15 минут.

Железнодорожный вокзал Карши находится совсем недалеко от центра - в 5 км, при желании дойти можно меньше, чем за час, ехать около 10 минут. До Карши можно с удобством доехать на поезде из Ташкента или других городов. Например, на скоростном поезде "Афросиаб" из Самарканда до Карши ехать чуть больше часа, но есть и более медленные и дешевые поезда (идут около 2 часов). Самые дешевые поезда между Ташкентом и Карши идут часов 6, но если купить билет подороже, добраться из другого конца страны можно за 3,5 часа. Из Бухары в Карши на поезде ехать чуть более 2,5 часов. До Термеза скоростные поезда из Карши не ходят, поэтому в плацкарте или купи придется провести почти 7 часов.

Автовокзал Карши от центра города лежит тоже в 5 км, до него ехать 12 минут. Но на автобусе рекомендуется ехать только из городов неподалеку, поскольку из Ташкента на автобусе добираться около 7 часов (билет будет стоить 580 рублей). Наиболее распространенными видами транспорта по самому городу остаются автобусы и такси (есть Яндекс Go).

Что посмотреть в Карши?

Хотя Карши и не входит в число главных туристических городов Узбекистана, ради нескольких очень красивых и важных для истории страны мест сюда можно заехать по пути в Термез.

Мечеть Кок-Гумбез - это одна из главных достопримечательностей Карши. Эта красивая соборная мечеть XVI века, расположенная в самом центре города, представляет собой шедевр тимуридской архитектуры. Название означает "голубой купол", что подтверждается бирюзовым куполом, выделяющимся на фоне городской застройки. В Шахрисабзе есть похожая мечеть с таким же названием.

Арочный Каршинский мост через реку Кашкадарья - это еще одна главная достопримечательность города. Построенный в 1583 году мост достигает более 120 метров в длину, 8 метров в ширину и 5 метров в высоту. Он считается одним из наиболее древних сохранившихся мостов Средней Азии.

Мечеть и медресе Одина - это древнейший сохранившийся культурный памятник Карши, построенный по велению Тамерлана в XIV веке. Сейчас в медресе находится музей жертв репрессий. Рядом расположено старинное сооружение для хранения воды "сардоба", изображенное на логотипе города.

В Карши есть несколько исторических медресе:

Медресе Шарифбая, строительство которого относится к началу XVIII века;

Медресе Кылычбая 1914 года было недавно отреставрировано и его состояние считается одним из лучших в городе;

Медресе Ходжа Абдулазиз (1909 год);

Медресе Бекмуродбая (Бекмира), расположенное также в старом городе, относится к началу XX века. До революции там обучались женщины.

Чуть подальше от центра города (в 3,5 км) находится мемориальный комплекс Абу Убайда ибн аль-Жаррах.

Что посмотреть в окрестностях Карши?

Еркурган - городище Нахшаба в 10 км от Карши.

Мечеть Лангар-Ота XVI века, расположенная в горном селе Катта Лангар, лежит в почти 100 км от Карши. Ее называют одной из первых мечетей Центральной Азии, в селе также есть суфийский мавзолей;

Город Шахрисабз - этот объект Всемирного наследия ЮНЕСКО находится в 100 км от Карши;

Крепость Узундара: руины этой древней бактрийской крепости расположены в 150 км от Карши на пути к Термезу. Крепость была построена во III веке до н.э.;

Китабский геологический заповедник находится в 150 км от Карши.