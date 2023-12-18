"Карабах" возвращается: первый матч дома после 30-летнего перерыва

Сегодня в Азербайджане состоялся матч 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу между "Карабахом" и МОIКом. Этой первая футбольная встреча на освобожденных территориях за три десятка лет.

Во вторник, 21 декабря, в Азербайджане произошло историческое событие – первый за 30 лет футбольный матч на освобожденных от оккупации территориях. В этой встрече 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу играли агдамский "Карабах" и бакинский MOIK.

Исторический матч

Перед началом матча c речью выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он обратил внимание на то, что проведение сегодняшней игры имеет огромное значение.

"Ханкенди – древний азербайджанский край. Это село было основано Карабахским ханом, а после этого азербайджанскими архитекторами и строителями на средства Азербайджана был создан крупный город"

– глава государства

© Фото: страница футбольного клуба "Карабах" в соцсетях

Ильхам Алиев также назвал большим историческим событием тот факт, что сегодня в городе развевается азербайджанский флаг.



"Сейчас отстраиваем все, ведем работы в Ханкенди, Ходжалы и других местах на освобожденных территориях. Этот стадион был можно сказать заново отстроен, капитально отремонтирован. <…> Агдам, как и все другие города, сегодня тоже отстраивается. Также, через несколько месяцев начнется строительство нового стадиона "Имарет" в Агдаме"

– президент АР

Он добавил, что матч "Карабах" – МОIК имеет символическое значение.

"Карабах, единство армии и народа – главный источник нашей победы. Четыре года назад некоторые говорили на этом стадионе, что "Карабах – это Армения, и точка". Мы им доказали, что Карабах – это Азербайджан"

– азербайджанский лидер

События встречи

Начало матча было за игроками МОIКа. Они быстро завладели инициативой и провели ряд неплохих атак. К середине тайма "Карабах" сумел выровнять игру. В одной из атак агдмацы даже сумели забить гол, однако он не был засчитан из-за офсайда. Первый тайм завершился безголевой ничьей.

Во второй половине игра проходила уже с преимуществом "Карабаха". Хозяева создали больше по-настоящему опасных моментов, однако долгое времени не могли распечатать ворота гостей. В каких-то эпизодах отличную игру демонстрировал вратарь МОIKа, а в где-то агдамцам элементарно не хватало точности. А когда казалось, что основное время закончится вничью со счетом 0:0, "Карабаху" удалось провести голевую атаку. Победный мяч в компенсированное ко второму тайму время записал на свой счет полузащитник Нариман Ахундзаде.

Обыграв МОIK, агдамская команда вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с еще одной бакинской командой – "Сабахом".

© Фото: страница футбольного клуба "Карабах" в соцсетях

Комментарии участников

На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов отметил, что команда хочет продолжить выступать в Ханкенди в Кубке страны.

"Да, мы хотим этого. До финала хотим здесь играть. В будущем будет сделан серьезный шаг в этом направлении"

– наставник "Карабаха"

Он также прокомментировал слова президента о планах восстановить стадион "Имарет".

"Он, как истинный азербайджанец, все наше историческое прошлое хочет восстановить. "Имарет" – исторический для нас стадион. Я благодарен ему за это внимание к этому. Когда будет готов стадион, то с удовольствием готовы там играть"

– Гурбан Гурбанов

Кроме того, он добавил, что никто не ожидал, что матч будет сыгран именно в Ханкенди.

"Поздравляю всех вас, это, наверное, первая пресс-конференция на этом стадионе с участием азербайджанских журналистов. Я счастлив. Никто не ожидал, что первая игра будет именно в Ханкенди. Благодаря нашему президенту и нашей армии, ее подвигам, мы сегодня провели первый матч. Что касается игры, то нам было сложно. Было волнение и не были готовы к этой игре"

– главный тренер агдамской команды

В свою очередь, защитник "Карабаха" Торал Байрамов рассказал, что он гордится тем, что принял участие в матче.

"Это был исторический матч. Как азербайджанец я горд быть здесь. Счастлив быть частью этой истории. Благодарен нашему президенту, что удалось за короткое время организовать и провести такой матч"

– защитник агдамцев

По его словам, ему также приятно слышать, что в скором времени начнется строительство стадиона "Имарет".

"Приятная новость. "Карабах" должен вернуться домой. Не далек тот день, когда свои еврокубковые матчи будем проводить в Агдаме"

– Торал Байрамов

"Карабах". История

Футбольный клуб "Карабах" был основан в Агдаме в 1951 году. В первые годы своего существования он назывался "Мэхсул", а затем сменил несколько названий, включая "Шафаг", "Кооператор" и "Карабах-Азерсун". Свое нынешнее название агдамская команда получила лишь в 2004 году.

У клуба есть и прозвище – "скакуны". Оно связано с клубной эмблемой, на которой изображены два карабахских скакуна. Эта старинная порода горных верховых лошадей, выведенная на территории Карабаха, сейчас находится на грани исчезновения.



Впервые клуб из Агдама принял участие в чемпионате АзССР в 1966 году. В 1989 и 1991 годах он выступал во второй лиге Советского Союза, а в 1992 году вошел в число участников Высшей лиги чемпионата Азербайджана.

В 1993 году из-за оккупации азербайджанских территорий "Карабах" был вынужден переехать из Агдама. До 2009 года команда проводила домашние встречи на стадионе имени Тофика Исмайлова в Баку. С весны 2009 года по осень 2015 года "Карабах" принимал соперников на стадионе в поселке Кузанлы Агдамского районе, а с сентября 2015 года по настоящее время выступает на Azersun Arena в Баку. При этом еврокубковые матчи агдамцы проводят на стадионе имени Тофика Бахрамова и Олимпийском стадионе.

© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Карабах"

"Карабах" – один из самых титулованных клубов Азербайджана. Команда из Агдама 10 раз становилась чемпионом страны, а также 7 раз выигрывала национальный кубок.

На сегодняшний день агдамцы – единственный азербайджанский клуб, принимавший участие в групповом этапе Лиги чемпионов. Также "Карабах" стал первой в истории страны командой, пробившейся в плей-офф Лиги Европы.

"Скакуны" наряду с "Нефтчи" являются единственными клубами, участвовавшими во всех первенствах высшей лиги Азербайджана.