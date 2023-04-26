Кампече: город пиратов, фортов и крепостей

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В древности многие города имели прочные оборонительные стены, которые могли обеспечивать безопасность города сотни лет. Древний Урук считают первым городом, построившим оборонительные стены. Ко времени открытия Нового Света такие сооружения по-прежнему помогали жителям, например, во время колониальных войн и конфликтах с пиратами.

Колониальный испанский Кампече - один из очень немногих городов, в котором сохранились старые оборонительные сооружения, которые были построены для защиты от пиратов. Сан-Франсиско-де-Кампече (полное название города звучит именно так) старейший город в западном полушарии, образованный раньше всех английских, голландских или французских поселений в Северной Америке. Кампече расположен в Мексиканском заливе, население города составляет около 220 тыс. человек.

История Кампече: основание города и необходимость защищаться от пиратских набегов

Кампече был основан в 1540 году испанскими конкистадорами, которые прибыли в эти края в 1517 году. Они устроились на месте старого города майя, который назывался Кан-Печ. От последнего немногое осталось в этих краях, так же как и от старого ацтекского города Теночтитлан, на месте которого испанцы построили Мехико.

Кампече стал развиваться достаточно быстро, поэтому испанцам неоднократно приходилось защищать город от пиратов, возводя укрепления. Говорят, город в свое время заинтересовал и Генри Моргана, и Фрэнсиса Дрейка. Кампече был разграблен пиратами в 1633 и 1663 годах. Считается, что набеги были совершены пиратами, которых поддерживали могущественные компании, отдельные лица или европейские государства. Разграбление Кампече в 1663 году было совершено самым большим пиратским флотом, состоявшем из 14 кораблей и 1400 флибустьеров.

Городские оборонительные стены были восстановлены и укреплены ближе к 1686 году. Многие из них неплохо сохранились до наших дней, что стало причиной присвоения им статуса объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1999 году.

В XIX веке было провозглашено создание штата Кампече, столицей которого и стал Сан-Франсиско-де-Кампече.

Что посмотреть в Кампече

Восемь оборонительных сооружений. На некоторые бастионы можно подняться и взглянуть на город с высоты. Ест возможность посетить форты Соледад и Сан-Мигель.

Старая часть города известна своими разноцветными домами, которые часто можно встретить в Мексике. На узких улочках города можно встретить множество необычных скульптур.

Кампече славится своей 8-километровой набережной, с которой открываются виды на Мексиканский залив.

Отдельно стоит отметить невероятные работы граффити-мастеров, которые можно увидеть по пути к набережной.

В Кампече множество музеев, рассказывающих об истории этих мест; ботанический сад, Францисканский собор.

Кампече считается одним из самых безопасных мест для посещения в Мексике, однако, все равно перед путешествием стоит ознакомиться с соответствующими рекомендациями.