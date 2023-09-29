Как вышивка стала частью тюркской культуры: три техники

Искусство вышивки широко использовалось на протяжении тысячелетий и стало целой отраслью промышленности по всему миру. Вышивка - неотъемлемая часть тюркской культуры. Чаще всего занимаются этим изящным искусством женщины. Расскажем о видах ручной вышивки в Турции.

С развитием производства помимо традиционной техники вышивки, выполняющейся мастером на тканях с использованием пялец, игл или вязальных крючков, стали появляться специальные машины для вышивки. В наши дни узоры могут разрабатываться с помощью компьютеров, причем вышивкой можно украсить любую поверхность, а не только ткань. Современные мастера делают вышивки на деревянных поверхностях, бумаге и даже сухих листьях.

Бартынская вышивка проволокой

Вышивка Бартына tel kırma (буквально означает "разрыв провода") - это традиционная техника вышивки из северной турецкой провинции Бартын, которая также известна как важный ремесленный центр страны. Техника зародилась еще во времена Османской империи. Вышивка выполняется тонкими металлическими нитями (или лентами) – серебряными или позолоченными. Ленты "рвутся" на тонкие нити, тем самым на ткани создаются замысловатые узоры.

В основном в вышивке Бартын используются растительные и цветочные мотивы, листья, птицы и геометрические узоры. Вышивка проволокой выглядит оригинально и эффектно. Ее часто используют на предметах одежды и домашнего обихода. Такой вид вышивки может сочетаться с другими техниками.

Хесап иши

Другое название этого вида вышивки - "счет". Используя эту технику, можно буквально пересчитать отдельные стежки. Узоры хесап иши тщательно рассчитаны и спланированы, так как важным условием этой техники считается симметрия рисунка. Детальные и броские узоры вышиваются на ткани не только с помощью ниток разных цветов, но и других декоративных материалов, например бисера.

Вышивка хесап иши используется в традиционной одежде, аксессуарах и изделиях домашнего текстиля. Такой вид орнамента может встречаться в свадебных и вечерних платьях, а также в предметах домашнего обихода – на шторах, скатертях и наволочках. Учитывая, что вышивка хесап – это процесс, требующий мастерства и детализации, ее обычно выполняют опытные и умелые вышивальщицы. В этой технике вышивки можно применять различные мотивы, узоры и стилистические особенности. У вышивальщиц есть широкий выбор вариантов: от традиционных мотивов до современных дизайнов. Такой вид вышивки требует от мастера усилий и терпения.

Антепская вышивка

Эта традиционная техника вышивки родом из турецкого города Газиантеп – ремесленного центра страны.

Антепская вышивка – техника орнамента, с помощью которой вышиваются различные мотивы с использованием шелковых или хлопчатобумажных нитей. Эта техника вышивки обычно выполняется в белых или пастельных тонах. Орнамент обычно представляет собой отверстия. Мастера превращают ткань в настоящие изящные кружева. Среди основных мотивов, используемых в антепской вышивке, можно увидеть цветы и геометрические фигуры. Эту вышивку часто используют на одежде, особенно на платьях, платках, жилетках и шалях. Однако популярностью пользуются и декоративные изделия, такие как изделия домашнего текстиля, покрывала, скатерти и наволочки. Вышивка Антепа считается важной частью культурного наследия Газиантепа и имеет большую ценность для культуры региона.