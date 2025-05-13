Как Саудовская Аравия борется с жарой во время хаджа 2025?

Власти Саудовской Аравии прилагают усилия для того, чтобы хадж-2025 прошел комфортно и безопасно для паломников со всего мира. Самая большая сложность, с которой сталкиваются исполняющие хадж в летние месяцы - жара. Расскажем, как Саудовская Аравия планирует спасать почти полтора миллионов человек от испепеляющего солнца.

Почему людям становится плохо во время хаджа?

Основная причина, по которой людям становится плохо во время хаджа - это жара. С 2017 года хадж выпадает на лето, которое в Саудовской Аравии очень жаркое. В прошлом году хадж проводился в середине июня, когда температура воздуха достигала почти 52 ℃. Как результат, более 1300 человек погибли от жары в пустыне, более 2700 паломникам понадобилась медицинская помощь. В этом году, по прогнозам, температура в Саудовской Аравии во время хаджа будет точно больше 40 ℃, а возможно, даже превысит 50 ℃.

Сейчас в королевстве на берегу Персидского залива собралось более 1,4 млн человек. 44 человека из прибывших уже обратились за медицинской помощью в связи с тепловым ударом.

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Самая большая система охлаждения воздуха в мире

Мечеть аль-Харам, где находится главная исламская святыня, Кааба, к хаджу-2025 была оборудована самой большой в мире системой охлаждения воздуха мощностью в 155 тысяч тонн охлаждения. Две охлаждающие станции будут поддерживать в мечети, в которой могут разместиться до двух миллионов человек, температуру от 22 до 24 ℃. Оптимальные температурные условия будут соблюдаться за счет огромных вентиляторов и особого покрытия пола из белого мрамора, рассеивающего тепло.

Стояние на горе Арафат

Самое серьезное испытание для мусульманских паломников во время хаджа в летние месяцы - это пребывание на открытом пространстве, в частности в День Арафа, который в 2025 году приходится на второй день хаджа - 5 июня. Согласно традиции, исполняющие хадж должны целый день провести в молитвах на горе или у ее склона. По официальным данным, большинство тепловых ударов происходят с верующими именно на горе Арафат, поскольку многие стремятся забраться на вершину в наиболее жаркое время.

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Чтобы облегчить паломникам путь к горе, накануне хаджа были установлены тысячи систем туманообразования и более 400 систем водяного охлаждения. Также были созданы охлаждаемые пешеходные дорожки, в том числе 4-километровая тропа, ведущую к горе. На территории в пять гектаров у горы были созданы затенённые зоны, чтобы паломники могли молиться, не находясь на открытом солнце.

Борьба с нелегальным паломниками

В 2024 году более 80% погибших во время хаджа были незарегистрированными паломниками, у которых не было доступа к тентам с кондиционерами и возможности передвигаться на автобусах. Дабы не повторять ошибок прошлого года, в этом году Саудовская Аравия ввела жёсткие меры против нелегальных паломников, выявляя нарушителей в ходе рейдов и с помощью дронов, а также информируя всех жителей и гостей об опасности через сообщения. Те, кто нелегально попадает в Мекку, могут получить запрет на посещение королевства сроком до 10 лет, а штраф за незаконное пребывание составляет более $ 5 тысяч. По официальным данным, властям накануне хаджа удалось остановить почти 270 тысяч человек, у которых не было разрешения на посещение города. Система квот, предоставляемых Саудовская Аравией, ограничивает количество паломников 0,1% от населения той или иной страны.

Кто будет оказывать помощь паломникам?

За безопасностью во время хаджа впервые в истории паломничества к святым местам будут следить, в том числе и дроны, с их помощью также предполагается тушить возможные возгорания.

За здоровьем паломников будет присматривать медицинский персонал 71 пункта экстренной скорой помощи вокруг главных святых мест Мекки. Их первоочередная задача - оказать содействие до того, как состояние паломника ухудшится. В Мекке и Медине накануне хаджа-2025 было развернуто 15 временных госпиталей вместимостью до 700 пациентов, что на 60% больше, чем в прошлом году. Всего 50 тысяч человек, в том числе сотрудники сферы здравоохранения, правоохранительных органов, а также административный персонал, будут обеспечивать комфорт мусульманам, совершающим хадж.

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Смарт-девайсы на время хаджа

Чтобы сделать хадж-2025 года как можно более безопасным, власти раздают паломникам смарт-девайсы, которые измеряют температуру тела и сердечный ритм и отправляют сигнал тревоги при обнаружении признаков теплового удара. Кроме того, каждый паломник обязан иметь с собой идентификационную карту здоровья и загрузить себе на телефон приложение Nusuk, чтобы иметь доступ к обновлению информации, картам и экстренным службам.

Время ожидания намаза сокращено

В 2025 году министерство по делам ислама сократило время между призывами на намаз во всех мечетях Мекки на время хаджа с тем, чтобы уменьшить долгие очереди из людей, ожидающих возможности попасть на молитву, стоя под палящим солнцем. Кроме того, министерство здравоохранения Саудовской Аравии в своих соцсетях всё время постит рекомендации для предотвращения теплового удара в том числе и для людей, страдающих хроническими заболеваниями.

Почему для Саудовской Аравии важен успешный хадж?

Время хаджа для Саудовской Аравии чрезвычайно важно, как с точки зрения религиозной значимости события, так и с точки зрения репутации и имиджа ближневосточного королевства, которое в последние годы открывается для мира. Жара в ближневосточном королевстве - большая проблема и нередко причина гибели людей, особенно во время такого массового события, как хадж. К счастью для Эр-Рияда, следующие 15 лет хадж будет приходиться на осенние и зимние месяцы, однако в этом году властям страны предстоит серьёзное испытание. Между тем сами паломники не против жары: для многих она лишь очередная проверка на прочность на пути к величайшему и самому радостному событию в жизни.