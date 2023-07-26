Как попасть в UFC: что нужно будущему бойцу промоушена?

© Фото: соцсети Хабиба Нурмагомедова

UFC можно сравнить с английской Премьер-лигой, в которую способны попасть лишь уникальные футболисты. Чтобы попасть в промоушен Даны Уайта, надо обладать целым набором качеств и достижений.

Нет сомнений, что боец, однажды попавший в Ultimate Fighting Championship, навсегда поднимает собственные акции в мире единоборств. Даже те бойцы, которые провели один или два проигрышных боя в UFC, а затем были уволены, с уверенностью будут получать более высокие гонорары в других лигах.

Итак, как же попасть в лучшую лигу мира? Однозначного ответа на это вопрос нет, тем не менее, попробовать можно – и вот что понадобится претенденту.

Рекорд

Начнем с очевидного: попасть в UFC может лишь спортсмен профессионального уровня. То есть он должен обладать профессиональным рекордом на ресурсах Tapology и Sherdog.

Sherdog и Tapology – интернет-платформы, которые ведут статистику профессиональных бойцов. Каждая победа, ничья и поражение записываются в оба этих ресурса, и, благодаря им, матчмейкеры (работники лиг, которые ищут новых бойцов и организуют бои) могут убедиться в профессионализме бойца.

Уровень оппозиции

Некоторые могут подумать, что для попадания в UFC достаточно 6-7 раз побить своего лучшего друга и занести результаты в Sherdog. Но не все так просто.

Не только представители UFC, но и работники других лиг тщательно разбирают оппозицию спортсмена перед его подписанием. Если боец побеждал одного и того же спортсмена более двух раз – возникают вопросы.

Стоит также понимать, что уровень оппозиции должен расти от боя к бою. Если боец имеет рекорд 10-0, но последний бой он провел против атлета со статистикой 0-3 – в UFC ему не попасть. В UFC попадают лучшие, поэтому спортсмена, набившего свой рекорд на слабых оппонентах, скорее всего ждет провал. Заокеанская лига в таких случаях на риск не идет.

В лигу Даны Уайта чаще всего попадают спортсмены с рекордами 7-1, 9-2 и 10-0. Конечно, непобежденные бойцы интереснее промоушену, но, если у атлета есть 1 или 2 поражения при 7 и более победах, его подписание тоже вероятно.

Знание английского языка

Итак, подписание в UFC напрямую связано с рекордом и навыками спортсмена. Однако и помимо этого есть ряд факторов, которые также влияют на получение заветного контракта.

Прежде всего, знание английского языка: это негласное правило UFC, которое усложняет жизнь многим спортсменам из стран СНГ. Конечно, были случаи, когда в UFC попадали бойцы, не говорящие по-английски. Стоит вспомнить того же Забита Магомедшарипова.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Но промоушен идет вперед, и заставить матчмейкеров UFC подписать бойца без знаний английского могут лишь сверхъестественные бойцовские навыки. Надо помнить, что UFC – американская компания, которая продает платные трансляции, в большинстве случаев, англоговорящей публике.

Антидопинговые условия

Хоть российские промоутеры утверждают, что антидопинговый контроль в России существует, за последние 10 лет не было ни одного громкого конфликта, связанного с российскими ММА-лигами.

В UFC все иначе: промоушен Уайта имеет соглашение с коммерческой антидопинговой компанией USADA, которая проверяет всех спортсменов ростера. Все спортсмены лиги обязаны сообщать свое местоположение при звонке из USADA, а также сдавать тесты неограниченное количество раз.

Логика USADA не ясна: одного спортсмена могут за год проверить три раза, а другого – 20 раз. Тем не менее, сомнений в работе этой антидопинговой компании нет – USADA ловила на употреблении запрещенных веществ даже самых известных бойцов лиги - Джона Джонса и Шона О Мэлли.

Если боец из России планирует попасть в UFC – ему следует следить за всеми лекарствами и добавками, которые он принимает. Чистка от таких препаратов может занять больше года.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Главное – медийность

Медийность играет ключевую роль при вопросе подписания спортсмена. Боец должен:

быть интересным и харизматичным,

иметь историю,

вызывать у зрителей эмоции.

Не стоит забывать, что UFC, в первую очередь, - шоу.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как происходит подписание бойца – детали

Каждый высококлассный атлет должен иметь контракт с менеджерским агентством – это один или несколько человек, которые занимаются развитием бойца и поиском для него лучших боев. Менеджер может провести переговоры с UFC и подписать бойца, но такие случаи редки.

Именно медийность и развитые социальные сети могут помочь бойцу попасть в UFC. Матчмейкеры UFC сами занимаются поиском свежих бойцов, и соцсети часто помогают им наткнуться на перспективных атлетов.

Еще одна возможность попасть в UFC – шоу Contender Series: матчмейкеры лиги проводят бои между перспективными бойцами и подписывают победителя. С помощью Contender Series в UFC сумели попасть Альберт Дюраев и Нурулло Алиев.

В общем, стопроцентного способа попасть в UFC нет. Но все названные факторы смогут помочь начинающему бойцу на этом нелегком пути.