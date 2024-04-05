Как на Северном Кавказе отметят Международный день культуры?

Сегодня во всем мире отмечается Международный день культуры. Праздник был учрежден в 1998 году Международной лигой защиты культуры. Дата 15 апреля была выбрана неслучайно - в этот день в 1935 году в Вашингтоне был подписан Пакт Рериха — первый международный акт, посвященный охране культурных ценностей. Расскажем, что это такое и как отмечают праздник.

© Фото: roerich.museum/roerich_pact

Что такое пакт Рериха?

Русский художник, писатель, философ-мистик, путешественник и археолог Николай Рерих, основываясь на своих антропологических знаниях, утверждал, что культура оказывает основополагающее влияние на развитие человечества. В 1929 году по инициативе Рериха утвердили символ Пакта культуры, представляющий из себя три красных круга, олицетворяющих прошлое, настоящее и будущее, которые заключены в одну большую окружность — вечность. Символ отлично характеризует личность самого Рериха, чья нацеленность на будущее основывалась на глубоких знаниях древности и уважении к дню сегодняшнему.

© Фото: roerich.museum/roerich_pact

Пакт Рериха стал первым прецедентом на пути объединения всего мира на основе любви к культуре и высокой цели ее сохранения на благо последующих поколений. В его поддержку выступили Эйнштейн, Манн, Шоу, Ролан, Тагор и другие.

Ежегодно Международный день культуры широко отмечается во всем мире. Это и спектакли, и концерты, различные выставки, лекции, поэтические вечера и литературные чтения. Расскажем, как праздник отмечают на Северном Кавказе.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кабардино-Балкария

Выставка Якуба Аккизова. Экспозиция представлена произведениями графики и живописи, в которых связаны традиции национального художественного мышления и современное видение мира. Основные герои работ художника — горы, олицетворение торжества жизни над смертью.

Дата и время проведения выставки: 16-21 апреля с 10:00 до 18:00

Место проведения: Национальный музей Кабардино-Балкарской Республики

Программа "Мир театра". Театрализованный концерт, посвященный актерской профессии, представляющий собой живое общение ведущих с публикой. Желающие могут испытать себя на сцене и выполнить некоторые из заданий без предварительной подготовки.

Дата и время проведения: 17 апреля с 15:00 до 16:00, 18 апреля с 16:00 до 17:00

Место проведения: Балкарский Государственный драматический театр имени Кайсына Кулиева

Виртуальный концерт "Булгаков. Записки юного врача". Программу представит заслуженный артист России Юрий Дубов, режиссер литературных программ Московской Филармонии.

Дата и время проведения: 16 апреля с 19:00 до 21:00

Место проведения: Нальчик, кинотеатр "Кругозор"

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Карачаево-Черкесия

345 лет со дня рождения Вивальди. В концерте, посвященном великому итальянскому композитору и скрипачу, прозвучат его самые известные произведения.

Дата и время проведения: 26 апреля с 15:00 до 17:00

Место проведения: Карачаево-Черкесский Государственный колледж культуры и искусств им. А.А. Даурова

Выставка "Природа Карачаево-Черкессии". Темы выставки: "Геологическое прошлое Карачаево-Черкессии" и "Флора и фауна Карачаево-Черкессии". Изюминка выставки - минералогическая коллекция с ее цветовым разнообразием.

Дата и время проведения: 16-26 апреля с 10:00 до 17:00

Место поведения: Краеведческий музей Черкесска

Выставка к 160-летию со дня рождения художника и просветителя Ислама Крымшамхалова, первого карачаевского художника и основателя национального изобразительного искусства. В экспозиция - картины, графика и изделия из керамики.

Дата и время проведения: 16-19 апреля с 10:00 до 17:00

Место проведения: Карачаево-Черкесская картинная галерея

Дагестан

Книжная выставка "Загадки космоса". Выставка посвящена истории становления советской и российской космонавтики, книгам на эту тему, из которых посетители смогут почерпнуть интересные детали из жизни ведущих конструкторов и космонавтов.

Дата и время проведения: с 16-26 апреля с 10:00 до 20:00

Место проведения: Национальная библиотека Республики Дагестан им. Р. Гамзатова

Книжная выставка "Блистал Фонвизин, друг свободы!". Выставка приурочена к 280-летию Дениса Ивановича Фонвизина — русского просветителя и драматурга, автора комедий "Недоросль" и "Бригадир". Экспозиция выставки состоит из сборников стихов и прозы писателя, а также его письма.

Дата и время проведения: 16-26 апреля с 10:00 до 20:00

Место проведения: Национальная библиотека республики Дагестан им. Р. Гамзатова

Мастер-класс по игре на духовых инструментах. Отличная возможность для профессиональных учащихся и любителей узнать о секретах игры на духовых инструментах от преподавателя Дербентского музыкального училища С. Эмирбекова, обладающего уникальным опытом игры на балабане, зурне и тютеке.

Дата и время проведения: 19 апреля с 11:30 до 12:15

Место проведения: Дербентское музыкальное училище

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Северная Осетия

Музыкальные встречи. Концерт с участием китайских мастеров классического оперного пения.

Дата и время проведения: 16 апреля с 18:30 до 20:00

Место проведения: Филиал Мариинского театра в РСО -Алания

Выставка "Эскиз театрального костюма". Здесь представлены эскизы Георгия Ягубова, оформителя более 100 спектаклей разных жанров, а также работы заслуженного работника культуры РСО-Алания Веры Касаевой. Маленьких посетителей выставки привлекут работы Елизаветы Гокоевой, мастера по куклам к детским спектаклям ТЮЗа.

Дата и время проведения: 16-27 апреля с 11:00 до 18:00

Место проведения: Музей театрального искусства им. Владимира Тхапсаева

Кармен. Знаменитое произведение Бизе можно будет увидеть в исполнении артистов Филиала Мариинского театра в РСО-Алания на его сцене 17 и 18 апреля с 18:30 до 21:00

© Фото: alania.mariinsky

Ингушетия

Спектакль "Доходное место" по пьесе Островского — классический пример русской драматургии, где конфликт общества и личности существует вне времени и места и актуален по сей день.

Дата и время проведения: 26 и 27 апреля с 14:00 до 16:30

Место проведения: Русский государственный музыкально-драматический театр Республики Ингушетия

Выставка "Калейдоскоп" объединяет 43 произведения художников и мастеров прикладного искусства из Ингушетии и других регионов России.

Дата и время проведения: 15-25 апреля с 9:00 до 18:00

Место проведения: Государственный музей изобразительных искусств Республики Ингушетия

Спектакль "Свекровь и шесть невесток" — семейная комедия, отражающая национальные традиции и черты.

Дата и время проведения: 23 апреля с 13:30 до 15:00, 27 апреля с 16:00 до 17:30

Место проведения: Ингушский государственный драматический театр им. И. Базоркина.