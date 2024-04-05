Как на Северном Кавказе отметят Международный день культуры?

Что такое пакт Рериха?
Русский художник, писатель, философ-мистик, путешественник и археолог Николай Рерих, основываясь на своих антропологических знаниях, утверждал, что культура оказывает основополагающее влияние на развитие человечества. В 1929 году по инициативе Рериха утвердили символ Пакта культуры, представляющий из себя три красных круга, олицетворяющих прошлое, настоящее и будущее, которые заключены в одну большую окружность — вечность. Символ отлично характеризует личность самого Рериха, чья нацеленность на будущее основывалась на глубоких знаниях древности и уважении к дню сегодняшнему.
Пакт Рериха стал первым прецедентом на пути объединения всего мира на основе любви к культуре и высокой цели ее сохранения на благо последующих поколений. В его поддержку выступили Эйнштейн, Манн, Шоу, Ролан, Тагор и другие.
Ежегодно Международный день культуры широко отмечается во всем мире. Это и спектакли, и концерты, различные выставки, лекции, поэтические вечера и литературные чтения. Расскажем, как праздник отмечают на Северном Кавказе.
Кабардино-Балкария
Выставка Якуба Аккизова. Экспозиция представлена произведениями графики и живописи, в которых связаны традиции национального художественного мышления и современное видение мира. Основные герои работ художника — горы, олицетворение торжества жизни над смертью.
- Дата и время проведения выставки: 16-21 апреля с 10:00 до 18:00
- Место проведения: Национальный музей Кабардино-Балкарской Республики
Программа "Мир театра". Театрализованный концерт, посвященный актерской профессии, представляющий собой живое общение ведущих с публикой. Желающие могут испытать себя на сцене и выполнить некоторые из заданий без предварительной подготовки.
- Дата и время проведения: 17 апреля с 15:00 до 16:00, 18 апреля с 16:00 до 17:00
- Место проведения: Балкарский Государственный драматический театр имени Кайсына Кулиева
Виртуальный концерт "Булгаков. Записки юного врача". Программу представит заслуженный артист России Юрий Дубов, режиссер литературных программ Московской Филармонии.
- Дата и время проведения: 16 апреля с 19:00 до 21:00
- Место проведения: Нальчик, кинотеатр "Кругозор"
Карачаево-Черкесия
345 лет со дня рождения Вивальди. В концерте, посвященном великому итальянскому композитору и скрипачу, прозвучат его самые известные произведения.
- Дата и время проведения: 26 апреля с 15:00 до 17:00
- Место проведения: Карачаево-Черкесский Государственный колледж культуры и искусств им. А.А. Даурова
Выставка "Природа Карачаево-Черкессии". Темы выставки: "Геологическое прошлое Карачаево-Черкессии" и "Флора и фауна Карачаево-Черкессии". Изюминка выставки - минералогическая коллекция с ее цветовым разнообразием.
- Дата и время проведения: 16-26 апреля с 10:00 до 17:00
- Место поведения: Краеведческий музей Черкесска
Выставка к 160-летию со дня рождения художника и просветителя Ислама Крымшамхалова, первого карачаевского художника и основателя национального изобразительного искусства. В экспозиция - картины, графика и изделия из керамики.
- Дата и время проведения: 16-19 апреля с 10:00 до 17:00
- Место проведения: Карачаево-Черкесская картинная галерея
Дагестан
Книжная выставка "Загадки космоса". Выставка посвящена истории становления советской и российской космонавтики, книгам на эту тему, из которых посетители смогут почерпнуть интересные детали из жизни ведущих конструкторов и космонавтов.
- Дата и время проведения: с 16-26 апреля с 10:00 до 20:00
- Место проведения: Национальная библиотека Республики Дагестан им. Р. Гамзатова
Книжная выставка "Блистал Фонвизин, друг свободы!". Выставка приурочена к 280-летию Дениса Ивановича Фонвизина — русского просветителя и драматурга, автора комедий "Недоросль" и "Бригадир". Экспозиция выставки состоит из сборников стихов и прозы писателя, а также его письма.
- Дата и время проведения: 16-26 апреля с 10:00 до 20:00
- Место проведения: Национальная библиотека республики Дагестан им. Р. Гамзатова
Мастер-класс по игре на духовых инструментах. Отличная возможность для профессиональных учащихся и любителей узнать о секретах игры на духовых инструментах от преподавателя Дербентского музыкального училища С. Эмирбекова, обладающего уникальным опытом игры на балабане, зурне и тютеке.
- Дата и время проведения: 19 апреля с 11:30 до 12:15
- Место проведения: Дербентское музыкальное училище
Северная Осетия
Музыкальные встречи. Концерт с участием китайских мастеров классического оперного пения.
- Дата и время проведения: 16 апреля с 18:30 до 20:00
- Место проведения: Филиал Мариинского театра в РСО -Алания
Выставка "Эскиз театрального костюма". Здесь представлены эскизы Георгия Ягубова, оформителя более 100 спектаклей разных жанров, а также работы заслуженного работника культуры РСО-Алания Веры Касаевой. Маленьких посетителей выставки привлекут работы Елизаветы Гокоевой, мастера по куклам к детским спектаклям ТЮЗа.
- Дата и время проведения: 16-27 апреля с 11:00 до 18:00
- Место проведения: Музей театрального искусства им. Владимира Тхапсаева
Кармен. Знаменитое произведение Бизе можно будет увидеть в исполнении артистов Филиала Мариинского театра в РСО-Алания на его сцене 17 и 18 апреля с 18:30 до 21:00
Ингушетия
Спектакль "Доходное место" по пьесе Островского — классический пример русской драматургии, где конфликт общества и личности существует вне времени и места и актуален по сей день.
- Дата и время проведения: 26 и 27 апреля с 14:00 до 16:30
- Место проведения: Русский государственный музыкально-драматический театр Республики Ингушетия
Выставка "Калейдоскоп" объединяет 43 произведения художников и мастеров прикладного искусства из Ингушетии и других регионов России.
- Дата и время проведения: 15-25 апреля с 9:00 до 18:00
- Место проведения: Государственный музей изобразительных искусств Республики Ингушетия
Спектакль "Свекровь и шесть невесток" — семейная комедия, отражающая национальные традиции и черты.
- Дата и время проведения: 23 апреля с 13:30 до 15:00, 27 апреля с 16:00 до 17:30
- Место проведения: Ингушский государственный драматический театр им. И. Базоркина.