Как мир отреагировал на ракетные обстрелы Йемена?

Военные действия США и Великобритании против Йемена поддержали европейские страны и их азиатские союзники. Россия, Иран, Ирак и Турция осудили британцев и американцев. Саудовская Аравия и Китай призывают к деэскалации.

После долгой словесной перепалки и атак хуситов на израильские суда США решили действовать силой. В ночь с 11 на 12 января вместе с ВС Великобритании Пентагон нанес удары по позициям движения "Ансар Аллах" в городах Йемена, включая Дамар, Сааду, Сану, Таиз и Ходейду. При операции использовались самолеты, корабли и подводные лодки. Представитель Минобороны США сообщил, что во время операции их силы поддержали Австралия, Нидерланды, Бахрейн и Канада.

Президент США Джозеф Байден объяснил действия Пентагона как ответ на "беспрецедентные атаки хуситов" в Красном море, имеющий оборонительный характер. В Белом доме также отметили, что удары нанесены по местам размещения ракет, БПЛА и РЛС хуситов. Премьер Великобритании Риши Сунак дал понять, что британские ВМС продолжат патрулирование Красного моря для сдерживания активности повстанцев-хуситов.

Само движение "Ансар Аллах" осудило атаки США и Британии, пригрозив не оставить их без ответа. По их информации, удар наносили только ВС Великобритании и Соединенных Штатов. Кроме того, хуситы пообещали не прекращать атаковать связанные с Израилем гражданские суда в Красном море. Об этом сообщил официальный представитель движения Мухаммед Абдель Салям.

Из международных игроков действия британо-американской коалиции поддержали Австралия, Нидерланды, Бахрейн и Канада. Глава МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот подтвердила помощь, но уточнила, что ВС ее страны не бомбили Йемен. Министр обороны Австралии Ричард Марлз также сообщил, что военные принимал участие в авиаударах по объектам хуситов. Персонал "был занят в работе оперативного штаба" во время действий США и Британии, сказал он.

Из союзных США стран официально их действия поддержали Германия и Дания. МИД ФРГ на своей странице в соцсети X написал: "На протяжении нескольких недель хуситы агрессивно атакуют торговые суда и военные корабли в Красном море и берут в заложники членов экипажей. Эти незаконные нападения были осуждены во всем мире, включая Совет Безопасности ООН". Удары США и Британии направлены на предотвращение дальнейших действий хуситов в Красном море, сказали германские дипломаты, добавив, что Берлин нацелен на "деэскалацию и восстановление стабильности в Красном море".

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен считает операцию результатом игнорирования хуситами четкого сигнала о том, что они "должны прекратить свои атаки". Копенгаген "полностью поддерживают ответные действия возглавляемых США сил в Йемене", отметил министр. Если хуситы смогут перекрыть Красное море, то это приведет к блокированию 12% перевозок гражданскими судами, добавил он. Правительство Дании ранее объявило о выделении фрегата для охраны судоходства в регионе в рамках международной коалиции.

Франция не принимала участие в операции, но также поддержала действие натовских союзников. Французский МИД считает, что "хуситы несут чрезвычайно серьезную ответственность за региональную эскалацию". Командующий ВМС Франции в Красном море контр-адмирал Эммануэль Сларс отметил, что французские ВМС сопровождают суда по флагом Франции. Но их операция "не предусматривает прямых ударов по йеменским повстанцам-хуситам".

После действий Лондона и Вашингтона европейцы решили активизировать свои усилия для обеспечения безопасности в Красном море. Вслед за Данией военный флот решено отправить на уровне Европейского союза. "Чтобы операция была эффективной, [в Красное море] должны быть направлены три эсминца или фрегата, оснащенных системами ПРО, как минимум на один год, а также для их поддержки самолеты радиолокационного обнаружения и спутники", - отмечается в предложении Брюсселя главам МИД стран блока. Цель кораблей будет состоять в сопровождение судов "в интересах ЕС", передает Euobserver. Зона европейской миссии охватит "Красное море, Баб-эль-Мандебский пролив, Аравийское море, Ормузский пролив и Персидский залив".

Более осторожно поведением хуситов недовольны Индия и Шри-Ланка. Индийские ВМС привлекли к мониторингу ситуации в Аравийском море и Аденском заливе от 6 до 10 крупных кораблей. Президент Шри-Ланка Ранил Викрамасингхе объявил о присоединении к операции США по защите торговых судов. Такой шаг "не означает военного объединения с какой-либо страной, а является шагом, направленным на обеспечение свободы судоходства", - пояснил он.

Поддержавшие Запад в этом конфликте страны опубликовали совместное заявление. Правительства США, Австралии, Бахрейна, Бельгии, Канады, Дании, Германии, Италии, Японии, Нидерландов, Новой Зеландии, Южной Кореи, Сингапура и Великобритании осудили нападения хуситов на торговые суда и потребовали немедленно их прекратить.

В отличие от европейцев, англосаксонских стран и других союзников США, в регионе действия американцев и британцев были восприняты крайне критично. В Багдаде заметили, что западные страны усиливают напряженность на Ближнем Востоке. "Здесь он [Запад] совершает очередную глупость, расширяя круг конфликта и усиливая напряженность в регионе, в то время как другие призывают к проявлению сдержанности, снижению напряженности и отказу от эскалации", - написал премьер-министра Ирака Фади аш-Шамри на своей странице в социальной сети X.

Ливанская партия "Хезболлах" осудила операцию США, назвав ее "агрессией портив суверенного Йемена". Великобритания и США доказали, что являются "полноправными соучастниками массовых убийств, совершаемых в секторе Газа", говорится в ее заявлении. Пресс-секретарь МИД Ирана Насер Канани Чафи тоже указал на нарушение суверенитета и территориальной целостности Йемена и обвинил Лондон и Вашингтон в попытке отвлечь внимание мира от действий Израиля в Газе.

Турция также выразила недовольство. "Они применили непропорциональную силу, они пытаются превратить Красное море в море крови. Израиль делает то же самое в Палестине", - подчеркнул турецкий президент в беседе с журналистами. "В настоящее время мы получаем новости по многим каналам. По разным каналам мы узнаем, что хуситы отвечают успешно", - сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Еще один важный игрок - Саудовская Аравия, которая еще в 2015 году проводила воздушную операцию против хуситов - призывает к сдержанности. "Королевство подчеркивает важность поддержания безопасности и стабильности в регионе Красного моря и призывает к сдержанности и предотвращению эскалации", - говорится в заявлении МИД Саудовской Аравии.

В схожем русле выступил Китай. Пекин призвал предотвратить дальнейшую эскалацию в Красном море. Об этом заявила представитель МИД КНР Мао Нин. "Китай обеспокоен ростом напряженности в Красном море. Мы призываем участников событий сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, чтобы предотвратить расширение масштабов конфликта", - сказала Мао Нин на брифинге.

Россия осудила действия стран НАТО. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал их нелегитимными с точки зрения международного права. Он напомнил, что Совбез принял резолюцию с требованием прекращения атак хуситов, но Москва ее не поддержала. "Страны, которые нанесли удар, пытались подвести под свои действия международно-правовую основу. Эта попытка не увенчалась успехом, ибо принятая резолюция не предоставляет никакого права наносить удары, и, соответственно, с точки зрения международного права они являются нелегитимными". В то же время, Россия не раз призывала хусиоов прекратить удары по торговым судам, добавил Песков.