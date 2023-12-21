Как катались на лыжах: охота, война, спорт

Доисторические лыжи
Как и коньки, изначально лыжи появились как средство передвижения, и свидетельством тому служат наскальные рисунки в разных частях света:
- Норвежские петроглифы IV тыс. до н.э
- Петроглифы Онежского озера IV-III тыс. до н.э.
- Беломорские петроглифы IV-III тыс. до н.э.
- Петроглифы в Синьцзяне III тыс. до н.э.
То есть лыжи появились в глубокой древности на территориях современных Норвегии, России и Китая. Лыжи и снегоступы были необходимы, чтобы пересекать обширные долины зимой, когда много снега, для охоты на лосей и оленей.
Древние лыжи изготавливали из кости и дерева, а к обуви крепились с помощью кожаных ремешков. Изначально лыжных палок было не две, а одна, и зачастую она также использовалась как средство охоты.
Какие были лыжи в древности
Благодаря многочленным археологическим находкам, ученым удалось установить, что в древности, в зависимости от региона, было три основных вида лыж:
- Арктические или полярные лыжи были короткими. Такие лыжи были покрыты мехом или ворсом для обеспечения сцепления при подъёме. Полярные лыжи были распространены от северной Японии до Западно-Сибирской равнины.
- Южные лыжи были разными по длине: одна лыжа была короче, а другая длиннее. Такие лыжи использовали жители Южной Скандинавии и Балтийского региона.
- Центральноскандинавские лыжи тоже были разными по длине, при этом короткая лыжа была покрыта мехом. На таких лыжах ездили жители большинства регионов Финляндии, Норвегии и Швеции. Разными по длине лыжи были для того, чтобы одной ногой (с короткой лыжей) отталкиваться, а на другой скользить по снегу.
Почему лыжи так называются?
Слово ”лыжа” происходит от тверского и псковского диалектизма ”лызгать”, что означает ”скользить по льду”. Употребляется слово ”лыжи” приблизительно с XII века.
Лыжи в армии
До того как лыжи стали видом спорта и досугом был еще один важный этап в истории лыж: они использовались разными армиями мира.
- Впервые использование лыж в качестве средства передвижения военных формирований упоминается датским историком Саксоном Грамматиком в документе XII века.
- На Руси до реформ Петра I для зимних военных походов из тех, кто умел ходить на лыжах, формировали батальоны, получившие название лыжная рать. Последние упоминания о лыжной рати датируются серединой XVII века.
- В XIV-XVIII вв. лыжи активно использовались армиями скандинавских стран, а также в Российской империи.
- В конце XVIII века Норвегия организовала первые соревнования среди военных лыжников. Позднее из этого вида активности появился такой вид спорта как биатлон.
- Лыжи активно использовались во время Первой мировой войны.
- Во время Великой отечественной войны лыжные батальоны были развёрнуты во время контрнаступления под Москвой.
По сей день во многих армиях мира есть лыжные батальоны.
Как лыжи стали спортом
- В середине XVIII века в Норвегии стали проводиться соревнования среди военных лыжников, а сам вид активности - лыжи - становился всё популярнее среди обычных граждан страны. Кроме того, лыжи как вид спорта и досуга начали обретать популярность и за пределами Скандинавии.
- В конце XIX века лыжная мания охватила швейцарские Альпы, правда, доступен подобный вид зимней активности был исключительно элитам.
- В течение XIX века развивается лыжный туризм и экипировка. Появляются новые виды лыж и новые виды катания на лыжах. Открываются первые лыжные курорты в Италии, Австрии и Франции. В это же время лыжи становятся популярными в Северной Америке и Японии.
В 1920-х годах были изобретены лыжи с металлическим кантом. К 1930-м годам на лыжах катались в Европе, Америке, Новой Зеландии, Японии, Австралии, Чили, Аргентине. В Российской империи первый Московский клуб лыжников появился 29 декабря 1895 года.
Лыжи в Олимпийских играх
Впервые гонки на лыжах и прыжки с трамплина были представлены на I Олимпийских играх 1924 года в городе Шамони (Франция). Горнолыжный спорт впервые появился на зимней Олимпиаде в 1936 году, которая прошла в Германии. В Советском союзе первые соревнования по горнолыжному спорту были организованы в 1934 году.
Лыжи сегодня
В 1936 году на американском курорте Сан-Валле был установлен первый горнолыжный подъемник, что в корне изменило всю индустрию как горнолыжного спорта, так и туризма, избавив любителей и спортсменов от необходимости преодолевать сложный подъём, чтобы спуститься со снежного склона. Сегодня лыжи популярны как еще никогда в истории, благодаря появлению новых трасс, курортов и в целом популяризации зимних видов спорта.