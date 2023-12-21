Как катались на лыжах: охота, война, спорт

Лыжи - популярнейший вид зимнего спорта и досуга, который со временем становится всё более доступным для широкого круга людей. Как появились лыжи, зачем они были нужны военным и когда были включены в Олимпийские игры - рассказываем в этом материале.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Доисторические лыжи

Как и коньки, изначально лыжи появились как средство передвижения, и свидетельством тому служат наскальные рисунки в разных частях света:

Норвежские петроглифы IV тыс. до н.э

Петроглифы Онежского озера IV-III тыс. до н.э.

Беломорские петроглифы IV-III тыс. до н.э.

Петроглифы в Синьцзяне III тыс. до н.э.

То есть лыжи появились в глубокой древности на территориях современных Норвегии, России и Китая. Лыжи и снегоступы были необходимы, чтобы пересекать обширные долины зимой, когда много снега, для охоты на лосей и оленей.

Древние лыжи изготавливали из кости и дерева, а к обуви крепились с помощью кожаных ремешков. Изначально лыжных палок было не две, а одна, и зачастую она также использовалась как средство охоты.

Какие были лыжи в древности

Благодаря многочленным археологическим находкам, ученым удалось установить, что в древности, в зависимости от региона, было три основных вида лыж:

Арктические или полярные лыжи были короткими. Такие лыжи были покрыты мехом или ворсом для обеспечения сцепления при подъёме. Полярные лыжи были распространены от северной Японии до Западно-Сибирской равнины. Южные лыжи были разными по длине: одна лыжа была короче, а другая длиннее. Такие лыжи использовали жители Южной Скандинавии и Балтийского региона. Центральноскандинавские лыжи тоже были разными по длине, при этом короткая лыжа была покрыта мехом. На таких лыжах ездили жители большинства регионов Финляндии, Норвегии и Швеции. Разными по длине лыжи были для того, чтобы одной ногой (с короткой лыжей) отталкиваться, а на другой скользить по снегу.

Почему лыжи так называются?

Слово ”лыжа” происходит от тверского и псковского диалектизма ”лызгать”, что означает ”скользить по льду”. Употребляется слово ”лыжи” приблизительно с XII века.

Лыжи в армии

До того как лыжи стали видом спорта и досугом был еще один важный этап в истории лыж: они использовались разными армиями мира.

Впервые использование лыж в качестве средства передвижения военных формирований упоминается датским историком Саксоном Грамматиком в документе XII века.

На Руси до реформ Петра I для зимних военных походов из тех, кто умел ходить на лыжах, формировали батальоны, получившие название лыжная рать. Последние упоминания о лыжной рати датируются серединой XVII века.

В XIV-XVIII вв. лыжи активно использовались армиями скандинавских стран, а также в Российской империи.

В конце XVIII века Норвегия организовала первые соревнования среди военных лыжников. Позднее из этого вида активности появился такой вид спорта как биатлон.

Лыжи активно использовались во время Первой мировой войны.

Во время Великой отечественной войны лыжные батальоны были развёрнуты во время контрнаступления под Москвой.

По сей день во многих армиях мира есть лыжные батальоны.

Как лыжи стали спортом

В середине XVIII века в Норвегии стали проводиться соревнования среди военных лыжников, а сам вид активности - лыжи - становился всё популярнее среди обычных граждан страны. Кроме того, лыжи как вид спорта и досуга начали обретать популярность и за пределами Скандинавии.

В конце XIX века лыжная мания охватила швейцарские Альпы, правда, доступен подобный вид зимней активности был исключительно элитам.

В течение XIX века развивается лыжный туризм и экипировка. Появляются новые виды лыж и новые виды катания на лыжах. Открываются первые лыжные курорты в Италии, Австрии и Франции. В это же время лыжи становятся популярными в Северной Америке и Японии.

В 1920-х годах были изобретены лыжи с металлическим кантом. К 1930-м годам на лыжах катались в Европе, Америке, Новой Зеландии, Японии, Австралии, Чили, Аргентине. В Российской империи первый Московский клуб лыжников появился 29 декабря 1895 года.

Лыжи в Олимпийских играх

Впервые гонки на лыжах и прыжки с трамплина были представлены на I Олимпийских играх 1924 года в городе Шамони (Франция). Горнолыжный спорт впервые появился на зимней Олимпиаде в 1936 году, которая прошла в Германии. В Советском союзе первые соревнования по горнолыжному спорту были организованы в 1934 году.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лыжи сегодня

В 1936 году на американском курорте Сан-Валле был установлен первый горнолыжный подъемник, что в корне изменило всю индустрию как горнолыжного спорта, так и туризма, избавив любителей и спортсменов от необходимости преодолевать сложный подъём, чтобы спуститься со снежного склона. Сегодня лыжи популярны как еще никогда в истории, благодаря появлению новых трасс, курортов и в целом популяризации зимних видов спорта.