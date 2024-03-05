Как и почему дружат Иран и Венгрия?

Иран и Евросоюз живут в атмосфере обоюдного недоверия и недопонимания, а любое их взаимодействие, тем более результативное (как это было с заключением ядерной сделки) рассматривается под микроскопом как на Западе, так и на Востоке. Тегеран и Будапешт разрушили стереотип о непримиримой идеологической вражде. Разбираемся, с чем это связано.

10 лет сотрудничества в 11 сферах

В глазах рябило от многочисленных, выставленных в длинный ряд похожих флагов. Обсуждение сотрудничества в 11 сферах на уровне министров и итоговый меморандум, три дня переговоров и делегации в составе нескольких десятков человек. С таким размахом в Тегеране недавно прошло четвертое заседание Совместной экономической комиссии по сотрудничеству между Ираном и Венгрией. Ход событий последнего десятилетия говорит о том, что Тегеран и Будапешт убедились в надежности друг друга.

В чем выгода Тегерана?

Экономическое сотрудничество началось в 2015 году, когда премьер-министр Венгрии (им был Виктор Орбан) впервые за 27 лет отправился в Тегеран и встретился первыми лицами ИРИ: верховным лидером аятоллой Али Хаменеи и президентом Хасаном Рухани.

Будапешт предлагает Тегерану не только торговлю в условиях санкций. Потребление готового продукта здесь и сейчас интересует каждую из сторон. Взять хотя бы энергетику: с Ирана сырая нефть, с Будапешта – топливо. Куда важнее технологии, в развитии которых позарез нуждается связанная рестрикциями Исламская Республика. Ее потенциал в сельском хозяйстве и ИТ объективно велик, но требует реализации с внедрением новейших методов. Будапешт вызвался помочь. Сегодня на запрос "Венгрия Иран специалисты" на персидском языке Google выдаст десятки страниц ссылок на образовательные программы для граждан Ирана в Венгрии.

Как когда-то в 1980-е, когда Венгрия входила в соцблок, Будапешт может сыграть роль посредника для выхода Ирана на мировые рынки и предоставить способы обхода санкций. Нынешнее правительство ИРИ во главе с Эбрахимом Раиси, осознавая эту проблему, стремится расширить экономические отношения с Будапештом. Венгрия рассматривается Ираном как ворота в Западную Европу и играет ключевую роль в экономической географии Евросоюза.

- иранский эксперт по международному праву Али Мехрпур Лашканари.

В чем выгода Будапешта?

Иран – сложная для европейского восприятия страна, причем 45 лет живущая в экономической изоляции. Казалось бы, с таким партнером воплотить какую-либо бизнес-модель на государственном уровне проблематично. Но Будапешт попытался, подготовился и преуспел. Свою роль сыграли экономические и политические вызовы, стоящие перед Виктором Орбаном.

Венгерское руководство считает, что Иран играет центральную роль важнейших для Будапешта вопросах: инвестиции на Ближнем Востоке, предотвращение въезда нелегальных иммигрантов в Европу и стабильность на энергетическом рынке. Поэтому Тегерану было предоставлено особое место во внешней политике Венгрии. Помимо этого, у Венгрии, как и у Ирана, хорошие отношения с Россией, что еще больше сблизило Будапешт и Тегеран

– Али Мехрпур.

По его мнению, соседи Венгрии проводят жесткую, а часто и откровенно враждебную политику, которая наносит значительный ущерб ее национальным интересам и экономическому благополучию. Таким образом, Будапешт вскоре сможет воспользоваться партнерской базой с Ираном, чтобы присоединиться к блокам, в которые входят Иран и Россия. Речь идет, в первую очередь, о ШОС и БРИКС. Или статус члена Евросоюза все-таки перевесит?