Иранские историки о Тегеране-43: психологическая победа Сталина и гарантии суверенитета Ирана

1 декабря, ровно 80 лет назад, завершилась Тегеранская конференция, на которой собрались главы правительств трех союзных во Второй мировой войне держав – СССР, США и Великобритании.

Почему выбрали Тегеран?

В 1943 году возникла острая необходимость более тесной координации военных и политических усилий союзников. Идея встречи "Большой тройки" на высшем уровне была предложена премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем и президентом США Франклином Рузвельтом в августе 1943 года во время Квебекской конференции. В качестве места встречи предлагались Лондон, Каир и Багдад, а затем Тегеран.

Проведению конференции в странах Западной Европы или в Советском Союзе мешали германские вооруженные силы. Рузвельт предложил в качестве альтернативы Северную Африку, где в то время находилась американская армия, Черчилль – Лондон или Каир, который был под защитой британских войск. Рассматривали также как вариант Аляску.

Сталин отверг эти предложения, мотивируя свой отказ напряженной ситуацией на советской территории. Из всех вариантов наиболее подходящим представлялся Тегеран, так как с 1941 года Иран был разделен на советскую и британскую зоны контроля.

Иранское руководство в предвоенные годы активно сотрудничало с Третьим рейхом, поэтому существовала реальная угроза вовлечения Ирана на сторону Германии в качестве союзника во Второй мировой войне и появления здесь немецких войск. Сталин и Черчилль, действуя скоординировано, ввели в Иран войска. В 1942 году там же появился американский контингент.

В Тегеране провести такую встречу предложил Сталин. После острых обсуждений, Рузвельт и Черчилль согласились. Фактически между ними шла полномасштабная психологическая война по поводу места проведения конференции, и успеха добился Сталин. Столица Ирана не была идеальным выбором ни для британского премьер-министра, ни для американского президента. Сталин проявил решительность и занял четкую позицию, когда настоял на проведении конференции в Тегеране, несмотря на широкомасштабную и фактически ведущуюся в одиночку войну Красной Армии с армией Гитлера. Рузвельт, который больше, чем Черчилль, хотел встретиться с лидером Советского Союза, объявил о своем согласии встретиться в Тегеране раньше, чем Черчилль.

- иранский историк Пейман Багери Телважгани в статье для Ras-e Khoon.

© Фото: National Museum of the U.S. Navy

Как готовили Тегеранскую конференцию?

Подготовка к конференции проводилась в условиях строжайшей секретности. Руководство Ирана узнало о проведении конференции в Тегеране в последний момент. Спустя годы это вызывает обиду у ряда иранских исследователей, по мнению которых суверенитет их страны ставился под угрозу.

Хотя Вашингтон и Лондон приняли предложение Москвы о проведении встречи американских, британских и советских лидеров в Тегеране, они никоим образом не проинформировали иранское правительство о своем решении провести конференцию в Тегеране. Премьер-министру Ирана Али Сохейли сообщили лишь в день прибытия лидеров союзников.

- Абдолреза Хошанг-Махдави в книге "Внешняя политика Ирана в эпоху Пехлеви".

Совещания проходили в советском посольстве, где по приглашению Сталина находился президент США и куда Черчилль ходил по специально построенному крытому коридору, который соединял советскую и английскую миссии, так как те находились на противоположных сторонах одной улицы.

© Фото: National Museum of the U.S. Navy

Что решили на Тегеранской конференции?

На Тегеранской конференции был поднят широкий круг политических и военных вопросов.

Главным военным вопросом было место и время открытия второго фронта на территории Европы.

Впервые на высшем уровне обсуждались вопросы послевоенного устройства мира и безопасности.

Прорабатывались вопросы о создании вместо Лиги наций новой международной организации, которая преобразуется в ООН, для обеспечения безопасности по окончании военных действий.

Еще одним важным вопросом было послевоенное устройство Германии.

© Фото: National Museum of the U.S. Navy

Что дала Тегеранская конференция Ирану?

Впрочем, и Ирану конференция с участием лидеров антигитлеровской коалиции принесла плоды, отмечает историк Мина Моайени:

В ходе Тегеранской конференции были приняты меры по защите интересов Ирана и прояснению положения страны после войны. Премьер Сохейли и глава МИД Ирана Мохаммад Сайед Марагеи встретились и провели переговоры с Молотовым и Иденом, министрами иностранных дел СССР и Британии, а также генералом Патриком Херли, специальным советником президента США, и 9 декабря они оформили директиву следующего содержания: "Правительства Соединенных Штатов, Советского Союза и Соединенного Королевства соглашаются с правительством Ирана поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Ирана, а также с участием Ирана с другими миролюбивыми странами в установлении международного мира, безопасности и процветания после войны".

Встреча лидеров в Тегеране завершилась 1 декабря принятием итоговой Декларации трех держав, где речь шла о полном согласии Великобритании, СССР и США вести координированные активные боевые действия против держав "оси". Тегеранская конференция способствовала укреплению антигитлеровской коалиции и стала первым шагом к обсуждению и реализации плана послевоенного устройства.