Как изменился мир после Второй мировой войны

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Для всего мира Вторая мировая война стала беспрецедентным бедствием, навсегда изменившим жизнь сотен миллионов людей. В отличие от предыдущих вооруженных столкновений та война в большей степени затронула не только непосредственно военнослужащих, но и мирное население и гражданскую инфраструктуру.

В СССР было разрушено более 1700 городов и 70 тыс. деревень. В Германии - 70% домового фонда. Миллионы гектаров плодородной земли были затоплены в Китае после того, как японцы уничтожили дамбы. Многие европейцы выживали только благодаря продуктовым карточкам. Тем не менее год за годом мир восстанавливался, одновременно с этим переживая глубочайшие изменения.

Геноцид и перемещенные лица - новые термины Второй мировой войны

Термин ”геноцид” - целенаправленное уничтожение народа - впервые появился на страницах опубликованной в 1944 году книги Рафаэля Лемкина ”Правление государств ”Оси” в оккупированной Европе”. Этот термин прочно вошел в лексикон государств по всему миру после уничтожения более 6 млн евреев за годы Второй мировой войны. В ходе войны появилось и словосочетание "перемещенные лица", которое описывает людей, вынужденных покидать жилище в результате военных действий или других чрезвычайных ситуаций. После Второй мировой войны только Чехия депортировала более 3 млн этнических немцев, а Польша - 1,3 млн.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Восстановление СССР после войны

За годы Великой отечественной войны погибло почти 20 млн советских мирных граждан, задействованных в различных отраслях экономики. Среди более 1700. разрушенных городов были:

Сталинград

Севастополь

Керчь

Белгород

Курск

Воронеж.

ВВП Советского Союза упал на 34%. Но несмотря на чудовищные потери и разрушения, СССР удалось восстановить экономику примерно за семь лет. Послевоенное восстановление советской экономики вошло в историю под названием ”советское экономическое чудо”:

Военные расходы были уменьшены почти в два раза.

Вложения в разные сферы экономики значительно увеличены.

К 1953 году большинство отраслей промышленности было восстановлено до уровня 1920-х годов, а некоторые демонстрировали результаты в два раза лучше.

СССР отказался от помощи США в рамках плана Маршалла, взяв небольшие кредиты у Швеции и Великобритании. До 1953 года Германия поставляла продукты и сырье в СССР в рамках соглашения о репатриациях.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое план Маршалла

По итогам Второй мировой войны большинство европейских стран было истощено в экономическом плане, но на помощь им пришли США:

В 1947 году госсекретарь США, Джордж Маршалл предложил четырехлетний план по восстановлению Европы - План Маршалла. Второе название плана Маршалла - Программа восстановления Европы.

Осуществление плана началось в 1948 году. На него было выделено $15 млрд.

Кроме экономической помощи, одной из целей Плана Маршалла было препятствование распространению коммунизма на европейском континенте.

План Маршалла был одним из ключевых факторов, приведших к созданию НАТО - военного альянса между Северной Америкой и европейскими странами в 1949 году.

К 1952 году страны, получившие помощь в рамках Плана Маршалла, в том числе и Западная Германия, восстановили экономики до довоенного уровня.

Страны, которые согласились принять помощь в рамках Плана Маршалла

Великобритания

Франция

Италия

Бельгия

Нидерланды

Швеция

Дания

Греция

Турция.

Сумма американской финансовой помощи европейским странам составила 5% ВВП США.

Что было с Китаем после Второй мировой войны

Китай, серьезно пострадавший во время японской военной оккупации, после Второй мировой войны погрузился в гражданскую войну. Она завершилась в 1949 году победой Коммунистической партии, националисты (партия Гоминьдан), отступили на Тайвань, и Китай приступил к восстановлению страны. После десятилетий неудачных экономических кампаний и попыток реформировать экономику лишь в 1978 году в Пекине разработали программу успешных экономических реформ, позволивших добиться серьезного прогресса к 1990-м годам.

Что было с Японией после Второй мировой войны

Япония после разгрома во Второй мировой войне была опустошена. Многие города, включая Хиросиму и Нагасаки, на которые были сброшены атомные бомбы, были разрушены. До 1952 года Япония находилась под оккупацией союзнических войск, основной целью которых была демилитаризация страны. Оккупационные силы под руководством американского генерала Дугласа Макартура провели реформы, включая военную, политическую, экономическую и социальную. Большинство военных преступников было казнено. Император Хирохито суда избежал. Одним из условий прекращения оккупации и возвращения суверенитета Японии было подписание Японо-американского договора безопасности, положившего начало их военному альянсу.