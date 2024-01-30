Иран и Саудовская Аравия помирились и близки к военному сотрудничеству

Дипломатические отношения между Тегераном и Эр-Риядом возобновились в соответствии с соглашением, достигнутым при посредничестве Китая, в марте прошлого года. Расскажем, каковы возможности их более тесного сближения после эскалации палестино-израильского конфликта ради предотвращения распространения боевых действий в регионе.

В рамках усилий по восстановлению дипломатических отношений между двумя соперниками на Ближнем Востоке, начатых в прошлом году, министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштиани заявил на днях, что его страна готова расширить сотрудничество в области безопасности и обороны с Саудовской Аравией. Аштиани выступил во время встречи с послом Саудовской Аравии в Тегеране Абдуллой бен Саудом аль-Анзи, где перечислил сферы, в которых вооруженные силы могут сотрудничать:

военная

разведывательная

технологическая.

Он выразил уверенность, что такое сотрудничество принесет пользу обеим странам, а также повысит безопасность и стабильность в регионе.

Аштиани заявил о готовности Ирана к переговорам по вопросам обороны и безопасности с Саудовской Аравией и другими арабскими государствами, призвав мусульманские страны занять более скоординированную позицию по отношению к Израилю на фоне его войны с ХАМАС в секторе Газа. Иранская инициатива была положительно встречена саудовской стороной.

Почему Иран и Саудовская Аравия могут сотрудничать в военной сфере?

Военное сотрудничество имеет решающее значение для обеих стран, отметил Мехмет Ракипоглу, исследователь международных отношений в аналитическом центре Dimensions for Strategic Studies (Великобритания), добавив, что до начала процесса нормализации отношений между Ираном и Саудовской Аравией их проблемы были больше связаны с безопасностью, особенно для Эр-Рияда.

Иран и поддерживаемые им ополченцы воспринимались как угроза безопасности Саудовской Аравии. Но они нашли почву для военного взаимодействия.

- Ракипоглу.

Такой почвой эксперт назвал близость позиций по ближневосточному конфликту:

Саудовская Аравия и Иран могут сотрудничать в Палестине для создания палестинского государства. Что касается ситуации в Газе, Саудовская Аравия восстановит дипломатические отношения с Израилем только в том случае, если палестинское государство будет признано в границах 1967 года с Восточным Иерусалимом в качестве его столицы и будет прекращен конфликт в секторе Газа. МИД Саудовской Аравии делал ранее такое заявление.

Такая позиция устраивает официальный Тегеран и выявляет в Эр-Рияде политического единомышленника.

Что мешает контактам Ирана и Саудовской Аравии в военной сфере

Тем не менее между Тегераном и Эр-Риядом военных контактов нет.

Поддерживаемые Ираном ополченцы все еще активны в Йемене, Сирии, Ираке, а также в Бахрейне, буквально под боком у Саудовской Аравии.

- Ракипоглу.

Что выгодно Китаю, то не выгодно США

Вашингтон был разочарован тем, что две региональные державы достигли в марте 2023 года при посредничестве Китая соглашения об открытии своих посольств. Эксперты тогда отмечали, что США лишаются возможности "дергать за ниточки" ближневосточный регион, который Вашингтон долгое время считал своей сферой влияния. Был ошеломлен Израиль, который стремился к заключению собственного соглашения о нормализации отношений с Саудовской Аравией в попытке изолировать своего главного соперника – Иран.

Поскольку американское влияние на Ближнем Востоке и в других частях мира ослабевает, США были обеспокоены и рассержены тем, что процесс нормализации проходил в Китае. Было очевидно, что США этим недовольны

- Ракипоглу.

Он отметил, что если нет напряженности и конфликта между саудовцами и иранцами, у США нет необходимости поддерживать страны Персидского залив.