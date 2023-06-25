Хорен Оганесян – футбольный левша и любимец Армении

В советской Армении пристально следили за игрой своих спортсменов. Среди них выделяется советский футболист, полузащитник, бессменный №8 ереванского клуба "Арарат" Хорен Оганесян, ставший кумиром для практически всех мальчишек АрмССР.

Советский футбол подарил зрителям и болельщикам множество запоминающихся матчей и захватывающих игровых моментов. Многие советские футболисты за свою неповторимую игру стали культовыми личностями, оставив значительный след в истории спорта. Футбольная лихорадка не обошла стороной и советскую Армению.

"Кожаный мяч" Оганесяна

Хорен Георгиевич Оганесян родился 10 января 1955 года в Ереване в спортивной семье – его отец был штангистом, а мама гимнасткой. То, что маленький Хорик (так называли будущего чемпиона родные и близкие) непременно станет спортсменом, стало очевидно еще в детстве: в школе он пробовал себя в баскетболе, хоккее, теннисе, штанге. Однако со временем атмосфера дворового футбола полностью поглотила Хорена, сделав его сначала лучшим во дворе, затем в районе. В СССР дворовые футболисты нередко участвовали во всесоюзных футбольных соревнованиях среди детских команд под названием "Кожаный мяч". В 1969 году 14-летний Хорик принял участие в V всесоюзных играх, в составе команды "Ани", одолев в финале турнира в Волгограде команду из Минска. После этой победы, двери для молодого полузащитника были открыты в юношескую сборную Армении.

"Арарат" Оганесяна

Играя в юношеской сборной Хорик учился в институте физкультуре, а затем в институте народного хозяйства. В январе 1973 главный тренер советских юниоров Евгений Лядин пригласил Хорена в "Арарат", и уже через пару дней футболист отправился в Гагры на сборы молодежного клуба, а через два года был переведен в основной состав.

За клуб "Арарат" с 1975-1985 год Оганесян провел 295 игр, забив 93 гола и установив рекорд в армянском футболе по количеству забитых мячей в высшей лиге. В Армении он признан бесспорным мастером технической обработки мяча. Хорен не стремился забить больше всех, его привлекали контактные состязания в штрафной зоне. Профессиональный стиль футболиста Оганесяна –обдуманная комбинация с филигранным завершением. Один только гол в составе сборной СССР (в которую он был зачислен в 1979 году) в ворота сборной Бельгии на чемпионате мира 1982 года признан эталонным. Эксперты отмечали, что невысокий, но крепкий Хорен достигал высоких результатов за счет того, что был футбольным левшой. Его излюбленная манера обхода соперников – финт левой ногой, движение вправо с резким переходом влево. Хотя это был единственный финт мастера, а его исполнение не было ни для кого секретом, перехватить его редко кому удавалось.

Скандальный уход

Его голы могли подолгу и скрупулезно обсуждаться и разбираться. Порой он мог просидеть весь матч на скамейке запасных лишь ради того, чтобы в самый ответственный момент выйти и в корне изменить ситуацию. Правда, преданные болельщики все равно слепо твердили, что талантливому армянскому футболисту попросту не дают раскрыться.

Карьера футболиста Хорена Оганесяна по сути завершилась в 1985 году после его скандального ухода из "Арарата". История "увольнения" легенды окутана тайнами, и сам Оганесяна всегда скупо комментировал свой уход. После распада СССР в Армении появился свой чемпионат, стало возможным создавать свои команды. Сегодня Хорен Оганесян заслуженный тренер Армени, который много тренирует и отдает себя спорту вопреки возрасту и времени.