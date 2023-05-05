Опубликовано: 21:00, 5 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

До 19 мая продолжается прием заявок на участие в Открытом международном конкурсе на разработку мастер-плана Грозного, который хотят сделать умным городом, центром компетенций и торгово-промышленным хабом.

К участию в конкурсе приглашают профессиональные организации в области комплексного развития территорий и городского планирования из любой точки мира. Конкурсная площадь составляет 360 км². Призовой фонд — 20 миллионов рублей.

Потенциальные участники конкурса

Старт конкурсу был дан 29 марта на пресс-конференции в Грозном, а установочные вебинары для потенциальных участников прошли 20 и 27 апреля. Архитекторы и проектировщики из Анкары, Катманду, Мумбаи, Рио-де-Жанейро, Дубая, Бухары, Барселоны, Нью Дели, Лондона и Каира имели возможность задать организаторам интересующие их вопросы.

Каких проектов ждут в Грозном

Проекты должны учитывать общую архитектурную концепцию, культурно-исторические и природные особенности города. Развитие Грозного рассматривается как фактор экономического роста всего региона и тесно связано с интеграцией республики в международное сообщество. И это одна из главных причин, по которой предложить передовые идеи в области проектирования и развития городской среды, экономики и использования территорий приглашаются ведущие архитектурные бюро и межотраслевые консорциумы международного сообщества.

Будущее мастер-плана

Мастер-план, как единый взаимоувязанный подход к градостроительству и стратегии экономического развития территории, ляжет в основу дорожной карты развития Грозного на перспективу в 20 лет и позволит гибко балансировать индустриальный потенциал республики с формированием постиндустриальных высокотехнологичных секторов экономики знания.

Образ будущего Грозного – это умный город, центр компетенций, финансовый и торгово-промышленный хаб, имеющий прочные и долгосрочные связи с инвесторами на Кавказе, в Центральной Азии и на Ближнем Востоке.

Конкурс проводится при поддержке правительства Чечни, мэрии Грозного и федерального финансового институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ. Оператор конкурса — Агентство стратегического развития "ЦЕНТР".

Подробная конкурсная документация и приглашение к участию доступны на сайте на английском и русском языках.