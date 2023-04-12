В Грозном проводят конкурс с призовым фондом 20 млн рублей

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чуть больше месяца осталось до завершения открытого международного конкурса на разработку мастер-плана Грозного. Власти чеченской столицы хотят повысить комфортность городской среды и увеличить эффективность использования территории с учетом сложившихся социально-экономических условий. Призовой фонд конкурса составляет 20 миллионов рублей.

Мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров убежден, что привлекательный образ чеченской столицы позволит установить долгосрочные отношения с инвесторами:

Экономический профиль города определяется столичным статусом. Сегодня в Грозном реализуются более 120 инвестиционных проектов… Дальнейшее развитие города тесно связано с интеграцией республики в международное сообщество. Это возможно благодаря созданию в Грозном финансового и торгово-промышленного хаба, развитию связей со странами Ближнего Востока и наращиванию профессиональных навыков в сфере образования, государственного управления, туризма и сельского хозяйства.

Поддержать реализацию плана призван федеральный финансовый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ. Директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов убежден, что ключевую роль сыграют региональные программы повышения качества и комфортности жилья и городской среды:

Мастер-план предполагает единый взаимоувязанный подход к градостроительству и стратегии экономического развития территории. Мы видим мощный потенциал Грозного как образовательного центра и центра коммуникации России с исламским миром, сосредоточия деловой и торговой активности.

О конкурсе на разработку мастер-плана рассказал соучредитель аналитического и консалтингового Агентства стратегического развития "ЦЕНТР" Сергей Георгиевский:

Мы работаем над проектами разного масштаба в 95 городах в 60 регионах России". Все эти проекты обладают собственной спецификой, и каждый уникален. В Грозном мы впервые за последние пять лет организуем Конкурс на разработку мастер-плана города с сильной международной составляющей. Участвовать в нем могут профессиональные организации в области комплексного развития территорий и городского планирования из любой точки мира, межотраслевые консорциумы. Подробная конкурсная документация и приглашение к участию доступны на сайте конкурса на английском и русском языках.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мы приглашаем участников со всего мира предложить передовые идеи в области проектирования и развития городской среды, экономики и использования территорий. Мы хотим увидеть проекты, которые учитывают культурно-исторические и природные особенности города. Новые объекты должны соответствовать общей архитектурной концепции, создавать новые рабочие места и приносить доход горожанам

- говорит Хас-Магомед Кадыров.

О конкурсе

Открытый международный конкурс на разработку мастер-плана Грозного проводится при поддержке Правительства Чеченской Республики, Мэрии города Грозного и ДОМ.РФ. Оператор Конкурса – Агентство стратегического развития "ЦЕНТР". Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на официальном сайте https://masterplan-grozny.ru/. Конкурсные предложения принимаются до 19 мая. Заявка должна включать информацию о компании или консорциуме, эссе с описанием идеи мастер-плана и портфолио реализованных релевантных проектов.

Полезные ссылки:

http://masterplan-grozny.ru

https://grozmer.ru/

https://www.centeragency.org

ДОМ.РФ

Федеральный финансовый институт развития в жилищной сфере, реализующий государственные инициативы, направленные на повышение качества и доступности жилья для граждан, комфорта городской среды; содействующий развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере. Компания существует с 1997 г. и занимается разработкой проектов нормативно-правовых актов, концепций, стратегий и иных методических документов стратегического уровня.

Агентство стратегического развития "ЦЕНТР"

Российская аналитическая и консалтинговая организация, реализующая комплексные проекты в сфере девелопмента, градостроительства и урбанистики, один из ведущих операторов архитектурно-градостроительных и дизайнерских конкурсов. Занимается вопросами комплексного развития территорий и объектов недвижимости, а также качества городской среды в 60 регионах России. Основные направления деятельности компании: разработка концепций развития территорий и функциональное программирование среды; аналитика и исследования; GR и государственно-частное партнерство; профессиональные конкурсы в сфере градостроительства, архитектуры и дизайна; организация экспертных мероприятий и образовательных программ; территориальный брендинг.