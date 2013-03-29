Где отдохнуть в Турции: топ-7 не самых известных туристических городов

Турция - одна из лучших зарубежных стран для культурного и пляжного отдыха, для посещения которой не требуется оформлять визу. При планировании отпуска обычно не хочется посещать одни и те же места. Но куда поехать, если все самые известные курорты страны уже опробованы? Расскажем о семи самых красивых городах Турции, до которых туристы доезжают реже.

Самые красивые города Средиземноморского и Эгейского региона

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Чандарлы

Чандарлы - это тихий пляжный курорт, расположенный в районе Дикили на берегу Эгейского моря. Этот живописный город находится в 100 километрах от Измира, крупнейшего города провинции. Его удаленность делает Чандарлы идеальным местом для спокойного отдыха. На берегу одноименного залива есть множество красивых курортов с отличными пляжами. В городе сохранился османский замок и руины античного города. Помимо природной красоты и истории в Чандарлы туристов может привлечь вкусная региональная кухня. По сравнению с другими туристическими городами провинции Измир, Чандарлы отличается более доступной ценовой политикой. Кроме того, в окрестностях города огромный выбор для однодневных поездок для осмотра достопримечательностей.

Айдын

Соседствующий с Измиром Айдын - это еще одно прекрасное место для отдыха в Эгейском регионе Турции. Для городского отдыха можно поехать в центр провинции Айдын, рядом с которым находятся руины античных городов Траллы и Ниса. Еще один плюс: от Айдына до Памуккале ехать всего полтора часа. Самые популярные места для пляжного отдыха в провинции - это Кушадасы и Дидим. Там много песчаных пляжей и нетронутых бухт. В пределах провинции Айдын сконцентрировано множество древнегреческих и древнеримских руин, например в Дидиме находится самый большой храм Малой Азии. Здесь же можно увидеть руины античных городов Магнесия на Меандре, Милет и Приена. А Эфес хотя и находится в соседней провинции, добираться до него от Кушадасы намного ближе, чем от Измира - всего 20 км на долмуше. В Кушадасы также стоит приехать ради знаменитого замка на Голубином острове.

Мерсин

Безусловно, Анталья - это самое известное туристическое место отдыха в средиземноморском регионе Турции. Звание будущей "второй Антальи" уже давно прочат Мерсину, расположенному на юго-восточном побережье страны. В Мерсине современные кафе и бизнес-центры соседствуют с руинами древних городов и крепостей. Этот крупный город подойдет и тем, кто ищет развлекательный пляжный отдых. Вдоль средиземноморского побережья огромный выбор мест для купания, главный центральный пляж Мерсина называется Соли. Но лучше выбирать для проживания Эрдемли (пляжи Кызкалеси и Аяша) и Силифке (пляжи Сусаноглу, Атакента), где находится большинство популярных пляжей.

Самые красивые города Мраморноморского региона

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Чанаккале

Чанаккале - это зеленый оазис в регионе Мраморного моря. Уникальность этого города заключается в сочетании его прекрасной природы с богатым историческим прошлым. В первую очередь, Чанаккале известен двумя событиями, связанным с войной: Троей и Дарданелльской операцией. Им посвящены здесь музеи и монументы, в первую очередь стоит съездить на место раскопок Древней Трои и древнегреческий город Ассос. Кроме того, из Чанаккале очень удобно изучать меньший из двух Эгейских островов Турции - Бозджаада.

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Бурса

Бурса - это не первое место, которое приходит на ум при слове отдых. Однако этот зеленый и старинный город был столицей Османской империи между 1335 и 1365 годами, что говорит о многом. В Бурсе сохранились достопримечательности османской эпохи: исторический базар, замок и Большая мечеть Бурсы. Помимо осмотра культурных достопримечательностей, в Бурсе есть и природные чудеса: платану Бурсы уже более 600 лет, а по канатной дороге можно подняться на гору Улудаг, где есть горнолыжные курорты. В Бурсе туристы также могут посетить геотермальные источники, пещеры, озера и водопады. А для пляжного отдыха можно отправиться на север города, где на побережье Мраморного моря раскинулись пляжи муниципалитетов провинции.

Самые красивые города Черноморского региона

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Синоп

Синоп - это одна из скрытых жемчужин Черноморского региона. Хотя Синоп не обделен вниманием туристов, сюда приезжают не так часто как в Трабзон, который остается городом-символом Черноморского региона. Красивые бухты и пляжи делают этот город альтернативой более популярным морским направлениям, есть здесь и старый город с музеями и крепостями. А Около Синопа находится самая северная точка полуострова Малая Азия - мыс Инджебурун со знаменитым белым маяком.

Ризе

Небольшой приморский город Ризе - это на самом деле чайная столица Турции. Ризе окружен зелеными чайными плантациями, но также здесь есть руины крепости, музеи и пляжи. Обязательно стоит съездить к полукруглому мосту Сеньюва и наполовину затопленной Девичьей башне. Из этого города также удобно отправляться в поездки на природу, например, к водопаду Агаран, замку Ризе и плато Чичек и Султана Мурата, расположенным в горах, а также к озеру Узунгель.