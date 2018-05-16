Где находится Ноев ковчег: ученые приблизились к разгадке

Ученые из Британского музея сообщили, что им удалось расшифровать Имаго Мунди - древнейшую карту, созданную в Вавилоне почти 3 тысячи лет назад. Клинопись, нанесенная на Имаго Мунди (Образ мира), указывает на местоположение Ноева ковчега. Что такое Ноев ковчег, насколько реальна история о потопе и смогут ли археологи когда-нибудь найти останки судна?

Согласно карте, Ноев ковчег, один из самых известных артефактов ветхозаветных времен, оказался на территории современной Турции, где находится гора Арарат. К слову, турецкие ученые никогда не сомневались в том, что знаменитый библейский объект находится на их территории, однако найти его им до сих пор не удалось.

© Фото: Kaspar Memberger

Ноев ковчег был на самом деле?

Существовал ли на самом деле Ноев ковчег - вопрос, на который ученые, эксперты и энтузиасты пытаются ответить со времен Средневековья. Помимо Библии, история о Всемирном потопе повторяется во многих источниках, в том числе вавилонских, палестинских, сирийских, армянских, вьетнамских, китайских и казахских. Вавилонский эпос о Гильгамеше, который рассказывает о потопе, на две тысячи лет старше, чем библейское повествование об этом событии. Геологи подтверждают наличие свидетельств серьезного потопа в Черноморском регионе, произошедшего 7,5 тысяч лет назад, однако было ли явление, описываемое в разных источниках, одним и тем же или же речь о разных природных катастрофах, выяснить пока не удалось. Кроме того, неизвестно, насколько история о Ное правдива: библейское описание событий вызывает вопросы у скептиков, которым многое в ней кажется невероятным.

© Фото: Пауль де Вос

Легенда о Ноевом Ковчеге

Согласно ветхозаветной Книге Бытия, которая датируется XVIII веком до н.э., Господь разгневался на человечество и решил уничтожить его, наводнив Землю. Единственным праведником среди всех живущих оказался 500-летний Ной, потомок Адама. Именно ему Бог велел построить ковчег, куда бы он смог собрать всех животных по паре, таким образом сохранив фауну. Ной строил ковчег сто лет, а затем более года вместе со своей семьей и собранными животными находился на судне, пока не закончился потоп, ниспосланный Господом, и вода, в которой погибло все живое, не сошла. Затем Ноев ковчег добрался до суши, где и остался.

© Фото: Андрей Рябушкин/1882. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Где находится Ноев ковчег?

За последние несколько десятков лет многие исследователи заявляли, что обнаружили Ноев ковчег. Однако, на самом деле, древнейшее библейское судно все еще не найдено, поскольку достоверно неизвестно, где его искать. Многие считают, что ковчег на горе Арарат, которая находится на территории современной Турции. Тем не менее в Библии указано, что ковчег остановился на Араратских горах, а значит территория потенциальных поисков гораздо обширнее, чем всего одна гора. Более того, многие геологи сомневаются в том, что пик Армянского нагорья уже существовал во времена, описываемые в Книге Бытие. Даже если ковчег и находится на горе Арарат, то, скорее всего, он погребен под толщей лавы и вулканического пепла, поскольку Арарат - это вулканический массив, который был активен в III тыс. до нашей эры.

© Фото: Чарльз Уилсон Пил

Сохранился ли ковчег?

Вероятность найти останки ковчега, даже при условии, что однажды будет установлено его точное местоположение, крайне мала:

Ковчег был построен из дерева, которое могло не сохраниться спустя тысячи лет после потопа. После того как Ной с семьей прибыл на новую территорию, ему нужно было из чего-то строить дом, и, вероятнее всего, ковчег был разобран.

Почему Ноев ковчег хотят найти?

Найти Ноев ковчег хотят найти энтузиасты, которые верят, что все написанное в Библии - правда. Останки судна стали бы подтверждением истории о гневе и милости Господа, по воле которого вершится судьба человечества. В свою очередь археологи и эксперты ставят менее амбициозные цели: прежде всего, они ищут свидетельства деятельности человека в предполагаемом регионе нахождения ковчега. И определенные результаты уже есть: в частности, на месте археологических раскопок в турецком Дурупынаре - геологической формации почти в 30 километрах от горы Арарат - были найдены останки глины и морских организмов, которым тысячи лет. Кроме того, сама формация по форме напоминает Ноев ковчег, однако говорить о том, что древнее судно действительно вскоре будет обнаружено, археологи пока не решаются.