Гадания на Святки: древние традиции и приметы

Гадание на Святки - традиция, которая восходит корнями в дохристианский период Руси. Сегодня гадания, скорее, способ провести время и немного развлечься, и мы предлагаем вам узнать чуть больше о том, что подразумевают святочные гадания.

Можно ли гадать на Святки?

С точки зрения Церкви, гадания, то есть попытки узнать свою судьбу, в любом их виде считаются греховными, поскольку согласно религиозной традиции, только Бог определяет судьбу человека.

Когда гадают на Святки?

На Руси весь святочный период между 25 декабря и 5 января (7-17 января по новому стилю) считался подходящим для гаданий, поскольку завеса между миром реальным и потусторонним приоткрывалась, и духи (в том числе и злые) могли выйти на контакт с человеком, чтобы показать ему, каким будет его будущее. Самыми лучшими днями для гадания на Святки были кануны Рождества (дня Коляды), Нового года (Васильева дня) и Водокреса или Туриц (Крещения).

На что гадают на Святки?

В былые времена гадания на Святки проводились с тем, чтобы узнать, каким будет урожай и долгая ли предначертана жизнь тому или иному человеку, а девушки гадали на будущего жениха. Само слово ”гадать” происходит от древнерусского ”гадати”, что означает ”предполагать” или ”допытываться”.

Что нельзя делать во время гадания на Святки?

Если святочное гадание предполагало какой-то определенный ритуал, тем более в присутствии других людей, гадающим не следовало ни разговаривать, ни смеяться, чтобы не разозлить и не отпугнуть духов, которые помогали предсказать судьбу.

Если гадали верующие, то прежде чем начать, они отворачивали иконы к стене.

Чтобы оградить себя от воздействия злых духов, люди чертили вокруг себя круг и говорили ”Чур меня”, призывая таким образом на защиту пращуров - предков.

Нельзя было обращаться за помощью в гадании к духам, сперва не задобрив их с помощью угощения.

Самые популярные гадания на Святки

Самыми популярными гаданиями на Святки были гадания незамужних девушек на суженого - предначертанного судьбой будущего мужа. Гадания происходили с использованием самых разных предметов и продуктов и даже животных:

свечей

зеркал

валенок

воды

поленьев

спичек

круп

яблок

молока

петуха

кошки

Особое внимание обращали на услышанные фразы и слова, а также сны, ища подсказки в приходящих образах.

Правила, приметы и запреты

Также свою судьбу в святочные дни можно было скорректировать, следуя ряду запретов и правил, предусмотренных на Святки.

В святочные дни ни в коем случае нельзя ругаться и сквернословить, а также сетовать не судьбу, иначе год будет неудачным. На Святки было принято не отказывать в помощи и поддерживать тех, кто нуждается. На Святки нельзя было играть свадьбу: считалось, что брак, заключенный в определенные святочные дни будет неудачным. В Святки нельзя было печалиться, чтобы весь год не провести в печали. Охотиться и ловить рыбу в Святки было запрещено. Чтобы избежать бедности, нужно было воздержаться от пересчитывания мелких денег. Ночное небо в звездах и обильный снег сулили урожайный год.