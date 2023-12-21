Гадания на Святки: древние традиции и приметы

Можно ли гадать на Святки?
С точки зрения Церкви, гадания, то есть попытки узнать свою судьбу, в любом их виде считаются греховными, поскольку согласно религиозной традиции, только Бог определяет судьбу человека.
Когда гадают на Святки?
На Руси весь святочный период между 25 декабря и 5 января (7-17 января по новому стилю) считался подходящим для гаданий, поскольку завеса между миром реальным и потусторонним приоткрывалась, и духи (в том числе и злые) могли выйти на контакт с человеком, чтобы показать ему, каким будет его будущее. Самыми лучшими днями для гадания на Святки были кануны Рождества (дня Коляды), Нового года (Васильева дня) и Водокреса или Туриц (Крещения).
На что гадают на Святки?
В былые времена гадания на Святки проводились с тем, чтобы узнать, каким будет урожай и долгая ли предначертана жизнь тому или иному человеку, а девушки гадали на будущего жениха. Само слово ”гадать” происходит от древнерусского ”гадати”, что означает ”предполагать” или ”допытываться”.
Что нельзя делать во время гадания на Святки?
- Если святочное гадание предполагало какой-то определенный ритуал, тем более в присутствии других людей, гадающим не следовало ни разговаривать, ни смеяться, чтобы не разозлить и не отпугнуть духов, которые помогали предсказать судьбу.
- Если гадали верующие, то прежде чем начать, они отворачивали иконы к стене.
- Чтобы оградить себя от воздействия злых духов, люди чертили вокруг себя круг и говорили ”Чур меня”, призывая таким образом на защиту пращуров - предков.
- Нельзя было обращаться за помощью в гадании к духам, сперва не задобрив их с помощью угощения.
Самые популярные гадания на Святки
Самыми популярными гаданиями на Святки были гадания незамужних девушек на суженого - предначертанного судьбой будущего мужа. Гадания происходили с использованием самых разных предметов и продуктов и даже животных:
- свечей
- зеркал
- валенок
- воды
- поленьев
- спичек
- круп
- яблок
- молока
- петуха
- кошки
Особое внимание обращали на услышанные фразы и слова, а также сны, ища подсказки в приходящих образах.
Правила, приметы и запреты
Также свою судьбу в святочные дни можно было скорректировать, следуя ряду запретов и правил, предусмотренных на Святки.
- В святочные дни ни в коем случае нельзя ругаться и сквернословить, а также сетовать не судьбу, иначе год будет неудачным.
- На Святки было принято не отказывать в помощи и поддерживать тех, кто нуждается.
- На Святки нельзя было играть свадьбу: считалось, что брак, заключенный в определенные святочные дни будет неудачным.
- В Святки нельзя было печалиться, чтобы весь год не провести в печали.
- Охотиться и ловить рыбу в Святки было запрещено.
- Чтобы избежать бедности, нужно было воздержаться от пересчитывания мелких денег.
- Ночное небо в звездах и обильный снег сулили урожайный год.