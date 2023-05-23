Завтра евреи празднуют День спасения и освобождения

Сегодня в гостинице «Украина» в Москве прошла международная научная конференция, посвященная Дню спасения и освобождения, который евреи отмечают ежегодно 26 числа месяца Ияр в честь победы над фашизмом «Победа в Великой Отечественной войне как историческое событие в жизни еврейского народа».

Как рассказала «Вестнику Кавказа» посол Израиля в России Симона Гальперин, инициатива празднования победы над нацистской Германией в формате еврейского праздника исходила от вице-президент Российского еврейского Конгресса Германа Захарьяева:

Огромное значение сегодняшнего праздника именно в том, что он празднуется 26 ияра по еврейскому календарю. Огромная заслуга Германа Захарьяева в том, что он реализовал эту идею. Это ведь это не только победа войне, это победа над идеологией нацистов, это и спасение еврейского народа и возрождение государства Израиль. Мы, все евреи по всему миру, и вообще все человечество должны помнить о жертвах, принесенных в борьбе с нацистской идеологией, с той невероятной, беспрецедентной попыткой уничтожить целый народ.

Сегодня здесь собралось много евреев и неевреев. Все они помнят, ценят, благодарят за то, что было сделано, и делают выводы о том, это должно быть передано будущим поколениям. 26 ияра объединяет евреев по всему миру. Этот день вошел в наш календарь для всех религиозных и нерелигиозных евреев. Это самая значительная дата, без которой не было бы ни государства, ни народа.

- Симона Гальперин.

Главный раввин России Адольф Шаевич заявил «Вестнику Кавказа»:

Это очень важное событие. Сколько бы времени ни прошло, мы обязаны помнить и передавать память следующим поколениям о тех исторических событиях. Если бы не победа во Второй мировой войне, то многих и многих из нас не было бы сегодня на свете. Мы очень признательны всем, кто с оружием в руках отстаивал независимость и честь, боролся с фашизмом; всем, кто помогал в тылу, производя все необходимое для фронта.

Это наша жизнь. Детство некоторых сегодня живущих пришлось на военные и послевоенные годы. Мы всё время видели людей в гимнастерках, в военной форме. Нам не нужно было никакого дополнительного патриотического воспитания. Мы жили среди этих героев. Покрышкин, Кожедуб, Маресьев, Матросов, Зоя Космодемьянская - наши герои. Мы на их примере воспитывались и жили. И вся дальнейшая жизнь проходила так, чтобы восстановить страну, чтобы делать все, чтобы никогда такие ужасы не повторялись. К сожалению, и сейчас не всегда удается останавливать конфликты. Тем не менее все войны когда-нибудь кончаются, и мы должны делать все, чтобы они не начинались, как можно меньше продолжались, и все человечество объединялось и жило в мире и спокойствии. Молимся и верим, что с помощью Всевышнего так и будет

- Адольф Шаевич.

Вице-президент Российского еврейского конгресса, президент международного благотворительного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев:

В 2014 мы побывали в Израиле с целью донести до религиозных евреев, что мы, евреи, не должны забывать День Победы, то есть 9 мая 1945 года. Я вышел с этой инициативой, сказал, что она приходится на 26 ияра. Ияр — это «месяц сияния». И мы должны эту дату ставить в один ряд с праздниками, которые отмечаем на протяжении 3000 лет: дарование Торы, выход из Египта, Ханука, Пурим. Фашистская Германия хотела истребить всех евреев. И свое спасение мы должны вспоминать каждый год.

Дети наши должны знать историю. Они это передадут своим детям. Такая цепочка будет длиться вечно. Если праздник есть в еврейском календаре, то он останется в веках. С божьей помощью за 12 лет празднование вошло в традицию. Я этого добивался и теперь знаю, что эта дата никогда не пропадет. Если даже, не дай Бог, мы пропадем, но этот праздник останется.

- Герман Захарьяев.

Это праздник евреев всего мира вне зависимости от страны проживания, ведь Гитлер хотел истребить всех евреев. В 2015 году в Тулузе все европейские евреи поставили свою подпись под декларацией, и мы отталкиваемся от этого. Со временем во всех местах, где живут религиозные евреи, они будут отмечать праздник 26 ияра как День спасения и освобождения

- президент СТМЭГИ.