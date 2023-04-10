Музыкальный дар как правило оттачивается в стенах школ и консерваторий, но есть музыка, наполнение и исполнение не всегда можно соотнести с академическим обучением. Такая музыка требует времени, таланта и самоотдачи. Именно такую музыку играл Дживан Гаспарян.

В детдоме

Дживан Арамаисович Гаспарян родился 12 октября 1928 года в селе Солак, неподалеку от города Раздан в крестьянской семье. Особыми музыкальными талантами Гаспаряны не выделялись, лишь маленький Дживан с шести лет наигрывал шуточные мелодии на самодельных духовых инструментах. Когда мальчику было 12 лет, умерла его мать, через год на фронт призвали отца. Дживан оказался в детском доме, где на слух воспроизводил знакомые мелодии, не умея читать ноты. Его первыми слушателями стали такие же ребята из детдома.

Самодеятельность

Музыкальная карьера началась в 1946 году в составе ансамбля самодеятельности. Через два года Дживан Гаспарян стал участником ансамбля национальной песни и танца и был приглашен для совместного выступления с Ереванским филармоническим оркестром. Но поскольку авторская музыка Гаспаряна была наполнена национальным колоритом, она не всегда соотносилась с интернациональной политикой страны советов, а потому его редко можно было увидеть или услышать на советском телевидении и радио.

Мировая известность

Тем не менее творческая самобытность позволила Дживану Гаспаряну стать обладателем четырех золотых медалей ЮНЕСКО и многократным лауреатом самых разных конкурсов исполнителей. Он оказался одним из немногих, кому удалось в период Холодной войны выступать с концертами в США, Европе и Японии. Мировая известность пришла к нему в 1990-х - 2000-х годах благодаря сотрудничеству с зарубежными киностудиями Warner Bros. и Network Germany, композиторами Питером Гэбриелом и Хансом Циммером, исполнению музыки к фильму "Гладиатор".

Секреты мастерства

Творческий стиль Дживана Гаспаряна, как и манера исполнения, не имеют четкого определения, поскольку львиная доля его работ представляет собой авторскую импровизацию. Маэстро часто повторял, что его музыка идет от души, от любви к любимому делу, от каждого пережитого радостного мгновения. Это, прежде всего, мотивы, сочиненные благодаря умению перевоплощать в тонкую мелодию сюжеты из прошлого и настоящего.

Импровизация Гаспаряна не всегда предполагала исполнение новых мелодий. Многие уже исполнялись другими мастерами игры на дудуке, но были творчески переосмыслены. По воспоминаниям композитора, он мог сыграть одну мелодию сотней разных способов. В коллекции музыканта было более сотни дудуков, изготовленных им лично. Использовать музыкальные инструменты, созданные руками других мастеров, он категорически отказывался.

Наследие

Популяризация дудука, которая не в последнюю очередь стала возможна благодаря многочисленным концертам Дживана Гаспаряна, привела к тому, что музыкальный инструмент стал широко известен и востребован далеко за пределами Южного Кавказа. Став профессором Ереванской консерватории, Дживан Гаспарян подготовил несколько десятков профессиональных исполнителей на дудуке, в том числе родного внука, Дживана Гаспаряна – младшего.