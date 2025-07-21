Дворец Чираган: что это такое, кто его построил и почему там проходят переговоры?

На днях стамбульский дворец Чираган, который находится на европейской части Босфорского пролива, во второй раз принял российскую и украинскую делегации в рамках переговоров двух стран по урегулированию конфликта на Украине. Кто и для чего построил Чираган, что сейчас во дворце, можно ли в него попасть и другие интересные факты - в нашем материале.

Чираган в Эпоху Тюльпанов

История места под названием Чираган началась в XVIII веке, в исторический период, который в Турции получил название Эпоха Тюльпанов. Чуть более чем за 20 лет, которые продолжалась Эпоха Тюльпанов (1718-1730 гг), архитектура Османской Империи претерпела значительные изменения, а на берегах Босфора начали появляться многочисленные дворцы и резиденции султана и его приближённых. Одной из первых таких резиденций стал дом, построенный визирем султана Ахмеда III, Ибрагим-пашой для своей супруги и дочери султана, Фатьмы-султан. В XVIII веке Чираган был самым популярным местом на Босфоре, который неизменно посещали все султаны той эпохи.

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Почему Чираган так называется?

Своим названием дворец Чираган обязан Ибрагим-паше и Фатьме-султан, которые в резиденции на Босфоре проводили огненные фестивали с многочисленными факелами и свечами, украшавшими сады с тюльпанами, разбитыми вокруг дома. Название ”Чираган” произошло от персидского ”чераг”, которое означает ”факел”.

Кто превратил Чираган во дворец?

Несмотря на то, что резиденция Чираган была чрезвычайно популярна, в том числе и среди правителей Османской Империи, до начала XIX века дворцом, как таковым, она не считалась. В 1834 году превратить дом во дворец задумал султан Махмуд II: он снёс старую постройку и на её месте соорудил первый дворец, который преимущественно был выполнен из дерева. Спустя 20 лет, сын Махмуда II, Абдул-Меджид I снёс дворец отца, запланировав на его месте строительство нового в западном архитектурном стиле. Однако до своей смерти проект осуществить Абдул-Меджид не успел.

Во сколько обошлось строительство Чирагана?

Последняя версия дворца обязана своим появлением султану Абдул-Азизу, брату Абдул-Меджида. Он решил построить дворец на берегу Босфора, который сочетал бы в себе восточный, западный и даже северо-африканский исламский архитектурные стили. Строительство дворца началось в 1863 году и было завершено в 1871 году. На создание Чирагана из казны была выделена колоссальная сумма денег, 2,5 млн золотых монет, несмотря на серьёзные экономические проблемы, которые в то время переживала Османская Империя. Траты на Чираган стали одной из причин, по которой султан Абдул-Азиз был свергнут с престола.

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Кто построил Чираган?

Архитектор дворца Чираган на берегу Босфора - Саркис Бальян, выходец из армянской семьи архитекторов, который родился и вырос в Стамбуле, а образование получил в Париже. Помимо Чирагана он вместе с отцом спроектировал дворец Бейлербейи на азиатской части Босфора и множество других сооружений в Стамбуле.

Тюрьма для султана

Летом 1876 года племянник Абдул-Азиза, Мурад V, один из участников заговора против него, взошел на престол, однако править ему довелось недолго, всего чуть более трёх месяцев. Осенью того же года он потерял трон из-за психического расстройства. Вместе с семьёй и слугами его отправили во дворец Чираган, где он прожил без права его покидать 28 лет до 1904 года.

Чираган в XX веке

В начале XX века во дворце Чираган заседала одна из палат парламента Османской Империи Эпохи второй Конституции: разрешение на это дал султан Мехмед V, предпоследний из правителей Османской Империи. Однако всего через два месяца, в 1910 году дворец сгорел до основания из-за пожара, который начался в одном из залов на втором этаже. Все ценности, антиквариат и коллекции предметов искусства сгорели вместе с дворцом. Сад при дворце, начиная с 1930х годов служил футбольным полем для клуба ”Бешикташ”.

Дворец, который стал отелем

В конце 1980-х годов разрушенный дворец купила японская строительная компания ”Кумагаи Гуми”. В 1992м году на месте дворца появился отель с роскошными номерами и ресторанами. Сегодня в дворце-отеле 351 номер и 11 сьютов, из окон которых открывается вид на Босфор. Стоимость проживания в 5-звездочном отеле Кемпински Чираган составляет от 40 тысяч рублей за ночь.

Экскурсии в Чирагане не проводятся, однако дворец-отель нередко выбирают для важных мероприятий, в том числе свадеб, дипломатических встреч и переговоров.