Духов день 2025: когда, что за праздник и что нельзя делать?

В понедельник после Троицы христиане чествуют Святого Духа - Третье Олицетворение Бога. День Духа отмечают с незапамятных времен, и сегодня этот праздник также любим, как и прежде. Рассказываем, что такое Духов день, что в него нужно делать и какие обычаи сохранились с древности.

Когда Духов день в 2025 году?

Духов день наступает после Троицы, на следующий день, то есть в 2025 году - 9 июня. Если считать от Воскресения Христова с учетом самого этого дня, то праздник приходится на 51-й день после Пасхи и всегда на понедельник.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Значение праздника

В православии день после Троицы посвящён Святому Духу - третьему олицетворению Господа, явившему себя ученикам Христа на 50-й день после Воскресения. Суть Духова Дня - прославление Святого Духа, его неустанное присутствие рядом с верующими человеком. У христианской церкви была причина установить отдельный от Троицы день, названный в честь Святого Духа, в рамках борьбы с концепцией, отвергающей веру в триединство Бога, как Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Святого Духа. Первые упоминания, что понедельник после Пятидесятницы - это день Святого Духа, относятся к IX веку, с которого и начинается история этого праздника.

Духов день и Земля-именинница

В России Духов день имеет особое значение, поскольку сочетает в себе элементы народной обрядности, сохранившиеся с дохристианских времeн. В контексте славянской традиции Духов день связан с именинами Матери-сырой земли. Считалось, что в День Сошествия Святого Духа земля была сотворена, отсюда и уважительное отношение к земле в период проведения весенне-летнего цикла сельскохозяйственных ритуалов. Духов день во многом оставался славянским праздником до начала XX века.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Что делать в Духов день?

Обычно накануне Дня Святого Духа верующие отправляются в церковь, чтобы принять участие в вечернем богослужении, которое в основном повторяет вечернее богослужение накануне Троицы. Утром, в сам Духов день, тоже ходят в храм на утреннюю литургию. В этот праздник молятся Святому Духу, благодаря его за помощь и участие, просят здоровья и благополучия для родных и близких. Духов день не постный, поэтому никаких пищевых запретов на это время нет. Алкоголь тоже не воспрещается, между тем в его употреблении церковь призывает к умеренности.

Что нельзя в Духов день?

Церковных ограничений на Духов день нет, кроме тех, что действуют и любые другие дни года. В День Святого Духа лучше воздержаться от пересудов и сплетен, не стоит впадать в уныние и отказывать в помощи. В Духов день можно работать на огороде, заниматься бытовыми вещами, собирать ягоды и косить траву, убирать дома и ходить на кладбище. Главное, по совету церкви, не забывать любое дело начинать с обращения к Богу.

Запреты Духова дня

Духов день - это народно-христианский праздник, и многие запреты, с ним связанные, восходят к языческим временам. У славян все торжества были привязаны к полевым работам, и весенне-летний цикл открывала Зеленая неделя, традиции которой после принятия христианства переплелись с церковной обрядностью как Троицы, так и Дня Святого Духа.

Поскольку Духов день рассматривался как именины Земли, в него запрещались всякие работы на ней. Люди верили, что земля носит в себе урожай, подобно женщине, носящей ребенка, и если её потревожить, то урожая не будет. Вот почему в Духов день нельзя было ни копать, ни бить, ни даже трогать землю. Наоборот, её всячески задабривали, прося хорошие всходы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Традиции, обряды и приметы Духова дня

В Духов день цветы, принесённые из церкви накануне в Троицу или в тот же день, сушили и делали из них порошок, который помогал при болезнях, как людям, так и животным. Игры, походы в гости, песни, плетение венков и гадания - тоже были традиционными действиями этого важного дня.

Считалось, что в Духов день Мать-сыра земля делится всеми своими тайнами, и на рассвете те, кто надеялся отыскать клад, припадали к ней, чтобы узнать, где искать богатства. Однако заветная истина открывалась не всем, а только праведникам.

В народе верили, что с Духова дня по-настоящему начинается лето: морозов больше ждать не стоит, а теплом веет даже от земли.