Древний Себастополис: почему важен, где находится, почему так называется?

Турецкие археологи приступили к масштабному долгосрочному проекту раскопок древнего города Себастополис. Основанный более 2 тысяч лет назад древнеримский полис хранит в себе еще много тайн. Расскажем, что такое Себастополис, почему он так назван, когда был основан и где находится, что планируют там найти.

Что такое Себастополис?

Себастополис был важным торговым центром в эллинистическую, римскую и византийскую эпохи. Благодаря своему расположению на важных торговых путях и наличию термальных источников, 2 тысячи лет назад Себастополис был одним из пяти крупнейших городов черноморского региона Малой Азии. Себастополис, обладавший даже правом чеканить собственные монеты, со временем утратил свое величие в результате войн, стихийных бедствий и изменений в транспортных путях.

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Почему Себастополис так назвается?

Наименование Себастополис/Севастополис или Себастия/Севастия было дано ряду городов в различных областях Римской империи. Смысл кроется в греческом эквиваленте латинского почетного титула Август, образованном от sebasta (большой и великолепный) и polis (город). Титул Севаст использовался на Востоке в эллинистический период для обозначения титула римских императоров с I века н.э. Известен не только Себастополис в Токате, но и Себаста в Киликии, Себастополис в Карии и другие. Кроме того, Себастополисом в римский период называлась крепость в абхазском Сухуме.

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Где находится Себастополис?

Себастополис расположен в турецкой провинции Токат на территории города Сулусарай, который находится примерно в 68 км от центра города Токат и примерно в 30 км от города Артова. В древности через Себастополис проходила дорога, ведущая из античного Тавиума в Себастию (современный Сивас). Также из города шла дорога к Кесарии (современный Кайсери). Эта информация известна из Итинерария Антонина Августа - указателя всех римских дорог. Судя по найденным артефактам, Себастополис имел тесные связи с городом Команы Понтийские, расположенным около современного Токата.

Себастополис был окружен городской стеной, сложенной из небольших, аккуратно обточенных камней без использования раствора. На северо-восточной стороне города был обнаружен круглый храм с мраморным полом. Бани располагались в восточной части Себастополиса, а воду добывали из термального источника, расположенного примерно в 3 км к юго-западу. Этот термальный источник до сих пор функционирует.

Когда был основан Себастополис?

Точная дата основания Себастополиса пока остаtтся неизвестной, однако эпитафия на могиле римского историка Флавия Арриана, который служил наместником провинции Каппадокия, свидетельствует о том, что статус полиса был получен городом во времена правления римского императора Траяна (98-117 годы н.э.). Из других источников известно, что Себастополис был основан в I веке н.э. Впервые город упоминает Плиний Старший. Во время правления Траяна город был включен в состав римской провинции Каппадокия. До этого поселение относилось к территории Колопены, а потом Галатии. Судя по результатам раскопок на территории, это место было постоянно заселено с III века до н. э.

Как проходят раскопки Себастополиса?

Первые археологические раскопки в Себастополисе были начаты музеем Токата в 1987 году и продолжались до 1991 года. Следующий этап раскопок стартовал лишь в 2013 году и проходил по 2018 год. В результате работ тогда была раскопана римская баня и византийская церковь. Последний этап работ проводился в 2023 году и был сосредоточен на этих же объектах. Кроме того, были обнаружены многочисленные архитектурные элементы и керамика.

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В настоящее время лишь часть Себастополиса доступна для раскопок, поскольку мешает современная застройка. Планируется экспроприация и снос ряда сооружений для расширения территории раскопок. Кроме того, поскольку часть руин города находится в пойме реки Скилак (современное название - Чекерек), придется раскапывать слой ила и почвы глубиной до 10 метров.

Пока что раскопки сосредоточены на римской бане и церкви, но ранее обнаруженная информация указывают на другие значимые общественные здания, которые еще предстоит найти: гимназию, стадион, храмы, посвященные Гераклу и Зевсу, а также театр, агору, асклепион и некрополь.

За все время раскопок на территории было найдено множество статуй, фризов, колонн, надгробных стел и эпитафий. С помощью новых исследований планируется повысить туристический потенциал региона, добавив новый объект на карту достопримечательностей Токата.