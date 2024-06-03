Действительно ли можно поехать на отдых в сирийскую Латакию?

Стало известно о строительстве российскими инвесторами отелей на сирийском курорте Латакия. Расскажем, где находится Латакия, почему там строят российские отели, нужна ли виза в Сирию российским туристам и что посмотреть в Латакии.

Вкупе с недавним упрощением визового режима для туристов из России новость об отелях выглядит как реклама экзотического туристического направления, но не все так просто

Где находится Латакия?

Латакия - это город на западе Сирии, расположенный на средиземноморском побережье. Латакия - административный центр одноименной мухафазы или провинции. Город находится в 335 км к северо-западу от столичного Дамаска, до Алеппо от Латакии - 180 км. В 57 км от Латакии лежит граница с Турцией, в 120 км - граница с Ливаном. В Латакии расположен важный морской порт - крупнейший в Сирии.

Почему в Латакии строят российские отели?

Ситуация в Сирии остается нестабильной, и хотя Латакия и некоторые другие районы Сирии (Дамаск, Хомс, Алеппо, Тартус, Крак де Шевалье и Пальмира) считаются относительно безопасными, массовым въездной туризм как минимум в ближайшие годы назвать будет нельзя. Однако эту страну выбирают скорее путешественники, находящиеся в постоянном поиске новых впечатлений. И такие поездки вполне проводятся в последние годы, в том числе самостоятельными российскими туристами и в составе организованных групп.

Но хотя в Сирии заинтересованы в притоке российских туристов и одна из компаний инвесторов “Олимпик Тур” планирует предлагать россиянам туры в Латакию, как только гостиничный комплекс будет закончен, в первую очередь дело в инвестировании, а не привлечении российских туристов. Гостиничные места в новых отелях Латакии будут в основном принимать внутренних туристов, поскольу это главный морской курорт страны, а также других арабских государств.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Нужна ли виза в Сирию для россиян?

Российским туристам для въезда в Сирию требуется получить визу. Важный момент, что если в загранпаспорте стоит виза Израиля, в страну могут не пустить.

В мае этого года Сирия упростила визовый режим для туристов из России и еще нескольких стран. Теперь визу получить можно в электронном варианте, не посещая консульство. Онлайн заявление подается на сайте, где есть файл с инструкцией по регистрации на портале и заполнению заявки на визу. Указано, что рассматривают заявление на получение электронной визы в Сирию до 3 дней. Причем в заявке нужно указывать данные принимающей стороны с именем и телефоном. Оплатить визу можно как онлайн, так и на границе.

Ранее получение визы российскими гражданами на срок до 15 дней было возможно на границе, а не только через консульство, если цель поездки туризм. Сделать так можно и сейчас, но получение визы дистанционно задачу упрощает. При этом сирийские консульства прием заявлений на визы уже прекратили в пользу онлайн ресурса.

Что посмотреть в Латакии?

Латакия - это морской курорт с пляжами и историческими достопримечательностями. Главный местный исторический и архитектурный памятник - это Цитадель Салах ад-Дина, расположенный в 25 км от Латакии. С лежащих на вершине холма руин замка открывается захватывающий вид на окрестности и Средиземное море. Крепость стоит на этом месте как минимум с X века, но более современный вид она приняла лишь в XII веке. Она переходила от византийцев к крестоносцам, пока в 1188 году не пал под осадой мусульманского полководца Салах ад-Дина.

Еще один важный археологический объект недалеко от Латакии - руины Угарита на холме Рас-Шамра в 12 км от Латакии. Это был древний город-государство, контролировавший большую часть восточного побережья Средиземного моря в бронзовом веке.

Город Джабла находится в 27 км от Латакии, там можно увидеть гробницу и мечеть султана Ибрахима Бин Адхама, а также большой римский театр.

В самой Латакии можно посмотреть античную арку тетрапилон и остатки колоннады, мечети и храмы, также есть музей.