Чудесное спасение в Колумбии: от кого бежали дети

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Нашлись дети, пропавшие в джунглях Колумбии после авиакатастрофы. Сорок дней продолжалась увенчавшаяся успехом поисковая операция, в которой участвовали как военные, так и коренное население. Куда летели дети, почему упал самолет, кто искал пропавших и каково их состояние сейчас - рассказываем в этом материале.

Что случилось Колумбии?

1 мая в Колумбии произошла авиакатастрофа: небольшой самолет с шестью пассажирами на борту и пилотом упал в густой и непроходимый дождевой лес Амазонии. За несколько минут до падения пилот сообщил о неисправности двигателя, затем сигнал его самолета пропал с радаров. Аэроплан ”Цессна” разбился на юге страны, в департаменте Гуавьяре. Конечным пунктом путешествия длиной в 350 км должен был стать город Сан-Хосе-дель-Гуавьяре.

На борту разбившегося самолета кроме пилота, было четверо детей, самому младшему из которых не исполнилось и года, их мать, а также лидер крошечного коренного амазонского сообщества ярупари из Араракуары.

Что было после авиакатастрофы?

Вскоре после авиакатастрофы вооруженные силы Колумбии, спасатели и местное население начали поиски разбившегося самолета и его пассажиров. Сотни колумбийских военных и более 200 волонтеров, в том числе коренное население региона, участвовали в спасательной операции, охватившей площадь более 300 кв. км. Была задействована авиация, наземные и речные команды прочесывали местность. Через 16 дней после начала поисковой операции, солдаты нашли обломки самолета и тела троих погибших взрослых. Детей ни в самолете, ни возле него не было, что дало надежду на то, что они выжили.

Надо отметить, что местные власти и коренное население обычно не сотрудничают и отношения между ними остаются напряженными, однако они объединили усилия, чтобы обеспечить спасение детей после авиакатастрофы.

Поиски детей

После смерти матери четверо детей остались джунглях, где полно змей и диких хищников. Все опасались худшего, однако благодаря обнаруженным следам - недоеденным фруктам, резинкам от волос, использованным подгузникам и обуви – спасатели не прекращали поиски. С вертолетов разбрасывали наборы с едой, и проигрывали сообщение, записанное бабушкой на их родном языке, в котором она просит детей не уходить далеко в джунгли и сообщает о том, что их уже ищут. Кроме того, власти разбросали по лесу более 10 тыс. листовок с сообщениями о том, как вести себя, чтобы спастись.

17 мая президент Колумбии Густаво Петро в Твиттере написал, что дети были найдены живыми. Тем не менее на следующий день он дал опровержение, сославшись на недостоверную информацию, полученную Колумбийским институтом семейного благополучия - организацией, которая занимается обеспечением прав ребенка в стране.

Когда нашли колумбийских детей?

Через шесть недель поисков, на сороковой день после катастрофы, колумбийские дети были найдены живыми всего в трех часах ходьбы от места катастрофы, на небольшой поляне. До прошлой пятницы спасателям не удавалось дойти до того места. Первой детей обнаружила собака-спасатель, бельгийская овчарка по кличке Уилсон, которая сама пропала после того, как спасатели добрались до детей. По словам дедушки спасенных детей, собака на какое-то время ”стала им верным другом”.

За время поисков спасатели несколько раз оказывались совсем рядом от того места, где были дети: всего в 25 и 60 метрах от них, однако те были слишком слабыми для того, чтобы позвать на помощь. Детей на борт спасательного самолета пришлось поднимать на тросе, поскольку возможности приземлиться в джунглях из-за плотной растительности не было.

Как выжили колумбийские дети?

9-летний Солейни, 4-летний Тиен Нориэль и годовалая Кристин (первый день рождения девочки прошел в джунглях), смогли выжить, в первую очередь, благодаря заботе своей старшей сестры, 13-летней Лесли. По словам генерала Педро Санчеса, который возглавлял поисковую операцию, дети остались в живых, потому что хотели выжить, являются коренными жителями региона и знают, как действовать в джунглях.

Со слов отца двух младших детей, Мануэля Ранока, мама детей была жива в течение четырех дней после катастрофы, а затем велела детям ”уходить и спасать свою жизнь”. Старшая Лесли взяла на себя роль проводника и защитника для младших. Из веток и с помощью резинок от волос она соорудила шалаш. Питались дети мукой, которая была на борту самолета, фруктами и семенами деревьев, которых сейчас достаточно в джунглях. Благодаря тому, что дети воспитываются в местной общине, с ранних лет их учили тому, как выживать в лесу. Тем не менее нашли их истощенными и обезвоженными. Лесли, которую обнаружили держащей на руках годовалую Кристин, первым делом сказала спасателям, что голодна, а один из мальчиков, что его мама умерла.

Что с детьми из Колумбии?

В сопровождении военных врачей детей доставили в госпиталь в Боготе, столице Колумбии. По словам Астрид Касерес, генерального директора Колумбийского института семейного благополучия, на данный момент дети все еще очень слабы, они пока не могут есть обычную еду, только жидкую - для восстановления водного баланса. Они мало разговаривают. Тем не менее их состояние стабильное. Ожидается, что дети проведут в больнице как минимум две недели. Фиденсио Валенсия, дядя детей, говорит, что иногда они рисуют. Бабушка детей, Мария Фатима Валенсия сообщила, что ждет не дождется, когда можно будет обнять всех внуков, как только они будут возвращены в их родной город Вильявисенсио.

От чего бежали дети?

Несмотря на то, что история о чудесном спасении детей объединила Колумбию, а президент Густаво Петро следил за ходом поисковых работ, ситуация в стране в отношении прав человека оставляет желать лучшего. По словам отца двух младших детей, Мануэля Ранока, дети в первую очередь сели на борт самолета для того, чтобы спастись от вооруженной группировки, которая силой забирает детей, угрожая насилием в их родном регионе в южной Колумбии. Опасаясь за жизнь детей, родители приняли решение переправить их в город, где они могли бы находиться в безопасности.

Что происходит в Колумбии?

На протяжении многих десятилетий Колумбия страдает от действий вооруженных группировок, в том числе от Революционных вооруженных сил Колумбии. В 2016 году группировка пообещала сложить оружие, однако властям так и не удалось взять под контроль регионы, в которых когда-то действовала группировка. Резервация коренного населения недалеко от города Араракуара - отдаленное место. По словам дедушки детей, Фиденсио Валенсия, в их поселении нет ни канализации, ни электричества:

Все мы брошены государством.

В последние месяцы насилие в окрестностях Араракуара усилилось. Омбудсмен по правам человека в Колумбии говорит, что людей похищают и убивают, многие становятся вынужденными переселенцами, и в особенности страдают дети. Помимо Революционных вооруженных сил Колумбии в регионе действуют еще как минимум две группировки. Командующий вооруженными силами Колумбии, Хелдер Хиральдо, сообщил на пресс-конференции во вторник, что власти знают о заявлении Ранока по поводу вооруженных группировок и мониторят ситуацию.