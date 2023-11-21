Что за ”Бастионы” получила Армения от Франции?

Что такое Bastion?
Bastion (”Бастион”) - это многоцелевой бронетранспортер (бронеавтомобиль) французского производителя АСMAT. Полноприводный автомобиль был впервые представлен публике в 2010 году. Бронеавтомобиль был произведен специально для экспорта и пользуется популярностью среди африканских стран и на Ближнем Востоке. ”Бастионы” для Армении были одобрены совсем недавно, а получены страной в середине ноября.
Технические характеристики Bastion
Бронетранспортер ”Бастион” производится в двух версиях: непосредственно БТР и PATSAS - в качестве патрульной машины для спецслужб. По сообщениям, Армения получила от Франции бронетраснпортеры.
- Вес ”Бастиона” - 12,5 тонн.
- БТР Bastion оснащен дизельным 5-литровым двигателем
- Автомобиль собран на базе шасси VLRA - как и другие автомобили компании ACMAT.
- Перевозить французский бронетранспортер способен перевозить до 10 человек - двух членов экипажа и 8 солдат.
- Доставка БТР Bastion возможна с помощью воздушного транспорта.
- Корпус ”Бастиона” бронированный.
- На французском бронеавтомобиле две двери и люк.
- Bastion - полноприводный военный автомобиль.
- Вооружение ”Бастиона” представлено пулеметом калибром 12,7 мм с экранированной турелью. На крыше в задней части автомобиля можно установить еще два пулемета калибром 7,62 мм.
- На автомобиле есть оружейные порты для стрельбы из индивидуального оружия.
- В БРТ ”Бастион” предусмотрено место для хранения 10 винтовок.
- Французские ”Бастионы” способны преодолевать склоны с уклоном до 65% и водоемы глубиной до метра.
Дополнительная комплектация БТР ”Бастион” включает: систему кондиционирования, радиостанцию, систему наблюдения и записи.
Какая защита у Bastion
Французские бронеавтомобили Bastion способны защитить экипаж и военнослужащих от стрелкового оружия, пулеметов и осколков артиллерийских снарядов. Автомобиль оснащен баллистической броней (защищающей от пуль и осколков), а также аналогичным баллистическим стеклом. Уровень защиты, по классификации НАТО, от первого до третьего, то есть броня автомобиля может спасти от пуль, ручных гранат, осколков и мин.
Для чего нужны ”Бастионы”
Многоцелевые бронетранспортеры Bastion используются для:
- Разведки и патрулирования.
- Охраны объектов.
- Сопровождения объектов.
- Обеспечения безопасности маршрутов.
- Обезвреживания боеприпасов.
- Ведения боя в условиях города и на ближних дистанциях.
Бронетранспортер Bastion, в первую очередь, создавался для французского спецназа и в соответствии с требованиями вооруженных сил Европы, Африки и Ближнего Востока. Оборудование бронеавтомобиля рассчитано на работу в погодных условиях, в первую очередь, Ближнего Востока и Африки. Бронированные автомобили Bastion также способны выполнять боевые задачи в ночное время.
Кто покупает французские Bastion?
БТР ”Бастион” в основном покупает Африка. С 2012 года ”Бастионы” приобрели 14 африканских государств:
- Буркина-Фасо
- Камерун
- Республика Конго
- Чад
- Эфиопия
- Габон
- Кот-д’Ивуар
- Кения
- Мали
- Сенегал
- Сомали
- Танзания
- Того
- Уганда.
Также французские бронеавтомобили купили Косово, Швеция и Саудовская Аравия. Больше всего бронеавтомобилей от компании ACMAT, 71 единицу в версии PATAS, получила Саудовская Аравия в 2016 году. По состоянию на 2017 год, стоимость бронеавтомобилей Bastion составляла более $400 тыс.
Армения получит еще ”Бастионы”?
Согласно французскому законопроекту о финансировании на 2024 год, Армения уже получила 24 БТР ”Бастион” и ждет еще 26 бронеавтомобилей, которые в настоящее время находятся в производстве. В законопроекте указывается необходимость как можно более скорой доставки оборонительных вооружений по запросу Армении, чтобы ”не повторить ошибки, допущенные в ситуации с Украиной”.
Где производят БТР ”Бастион”?
В настоящее время бронетранспортеры Bastion производятся во Франции и США. Во Франции производство принадлежит компании Arquus (ACMAT - дочернее предприятие Arquus). Сама компания Arquus принадлежит шведской группе компаний Volvo Group. В 2018 году американская компания AM General заключила с французской компанией партнерское соглашение о производстве бронетранспортеров ”Бастион” для их дальнейшей продажи по линии зарубежных военных поставок.