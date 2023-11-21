Что за ”Бастионы” получила Армения от Франции?

Недавно Армения получила от Франции более 20 бронированных автомобилей Bastion. Что это за техника, кто ее производит и насколько она эффективна - рассказываем в этом материале.

Что такое Bastion?

Bastion (”Бастион”) - это многоцелевой бронетранспортер (бронеавтомобиль) французского производителя АСMAT. Полноприводный автомобиль был впервые представлен публике в 2010 году. Бронеавтомобиль был произведен специально для экспорта и пользуется популярностью среди африканских стран и на Ближнем Востоке. ”Бастионы” для Армении были одобрены совсем недавно, а получены страной в середине ноября.

Технические характеристики Bastion

Бронетранспортер ”Бастион” производится в двух версиях: непосредственно БТР и PATSAS - в качестве патрульной машины для спецслужб. По сообщениям, Армения получила от Франции бронетраснпортеры.

Вес ”Бастиона” - 12,5 тонн.

БТР Bastion оснащен дизельным 5-литровым двигателем

Автомобиль собран на базе шасси VLRA - как и другие автомобили компании ACMAT.

Перевозить французский бронетранспортер способен перевозить до 10 человек - двух членов экипажа и 8 солдат.

Доставка БТР Bastion возможна с помощью воздушного транспорта.

Корпус ”Бастиона” бронированный.

На французском бронеавтомобиле две двери и люк.

Bastion - полноприводный военный автомобиль.

Вооружение ”Бастиона” представлено пулеметом калибром 12,7 мм с экранированной турелью. На крыше в задней части автомобиля можно установить еще два пулемета калибром 7,62 мм.

На автомобиле есть оружейные порты для стрельбы из индивидуального оружия.

В БРТ ”Бастион” предусмотрено место для хранения 10 винтовок.

Французские ”Бастионы” способны преодолевать склоны с уклоном до 65% и водоемы глубиной до метра.

Дополнительная комплектация БТР ”Бастион” включает: систему кондиционирования, радиостанцию, систему наблюдения и записи.

Какая защита у Bastion

Французские бронеавтомобили Bastion способны защитить экипаж и военнослужащих от стрелкового оружия, пулеметов и осколков артиллерийских снарядов. Автомобиль оснащен баллистической броней (защищающей от пуль и осколков), а также аналогичным баллистическим стеклом. Уровень защиты, по классификации НАТО, от первого до третьего, то есть броня автомобиля может спасти от пуль, ручных гранат, осколков и мин.

Для чего нужны ”Бастионы”

Многоцелевые бронетранспортеры Bastion используются для:

Разведки и патрулирования. Охраны объектов. Сопровождения объектов. Обеспечения безопасности маршрутов. Обезвреживания боеприпасов. Ведения боя в условиях города и на ближних дистанциях.

Бронетранспортер Bastion, в первую очередь, создавался для французского спецназа и в соответствии с требованиями вооруженных сил Европы, Африки и Ближнего Востока. Оборудование бронеавтомобиля рассчитано на работу в погодных условиях, в первую очередь, Ближнего Востока и Африки. Бронированные автомобили Bastion также способны выполнять боевые задачи в ночное время.

Кто покупает французские Bastion?

БТР ”Бастион” в основном покупает Африка. С 2012 года ”Бастионы” приобрели 14 африканских государств:

Буркина-Фасо

Камерун

Республика Конго

Чад

Эфиопия

Габон

Кот-д’Ивуар

Кения

Мали

Сенегал

Сомали

Танзания

Того

Уганда.

Также французские бронеавтомобили купили Косово, Швеция и Саудовская Аравия. Больше всего бронеавтомобилей от компании ACMAT, 71 единицу в версии PATAS, получила Саудовская Аравия в 2016 году. По состоянию на 2017 год, стоимость бронеавтомобилей Bastion составляла более $400 тыс.

Армения получит еще ”Бастионы”?

Согласно французскому законопроекту о финансировании на 2024 год, Армения уже получила 24 БТР ”Бастион” и ждет еще 26 бронеавтомобилей, которые в настоящее время находятся в производстве. В законопроекте указывается необходимость как можно более скорой доставки оборонительных вооружений по запросу Армении, чтобы ”не повторить ошибки, допущенные в ситуации с Украиной”.

Где производят БТР ”Бастион”?

В настоящее время бронетранспортеры Bastion производятся во Франции и США. Во Франции производство принадлежит компании Arquus (ACMAT - дочернее предприятие Arquus). Сама компания Arquus принадлежит шведской группе компаний Volvo Group. В 2018 году американская компания AM General заключила с французской компанией партнерское соглашение о производстве бронетранспортеров ”Бастион” для их дальнейшей продажи по линии зарубежных военных поставок.