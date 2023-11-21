Вестник Кавказа

Что за ”Бастионы” получила Армения от Франции?

Екатерина Винник
Что за ”Бастионы” получила Армения от Франции?
© Фото: arquus-defense.com
Недавно Армения получила от Франции более 20 бронированных автомобилей Bastion. Что это за техника, кто ее производит и насколько она эффективна - рассказываем в этом материале. 

Что такое Bastion?

Bastion (”Бастион”) - это многоцелевой бронетранспортер (бронеавтомобиль) французского производителя АСMAT. Полноприводный автомобиль был впервые представлен публике в 2010 году. Бронеавтомобиль был произведен специально для экспорта и пользуется популярностью среди африканских стран и на Ближнем Востоке. ”Бастионы” для Армении были одобрены совсем недавно, а получены страной в середине ноября. 

Технические характеристики Bastion 

Бронетранспортер ”Бастион” производится в двух версиях: непосредственно БТР и PATSAS - в качестве патрульной машины для спецслужб. По сообщениям, Армения получила от Франции бронетраснпортеры. 

  • Вес ”Бастиона” - 12,5 тонн. 
  • БТР Bastion оснащен дизельным 5-литровым двигателем 
  • Автомобиль собран на базе шасси VLRA - как и другие автомобили компании ACMAT.
  • Перевозить французский бронетранспортер способен перевозить до 10 человек - двух членов экипажа и 8 солдат.
  • Доставка БТР Bastion возможна с помощью воздушного транспорта.
  • Корпус ”Бастиона” бронированный. 
  • На французском бронеавтомобиле две двери и люк. 
  • Bastion - полноприводный военный автомобиль. 
  • Вооружение ”Бастиона” представлено пулеметом калибром 12,7 мм с экранированной турелью. На крыше в задней части автомобиля можно установить еще два пулемета калибром 7,62 мм. 
  • На автомобиле есть оружейные порты для стрельбы из индивидуального оружия. 
  • В БРТ ”Бастион” предусмотрено место для хранения 10 винтовок. 
  • Французские ”Бастионы” способны преодолевать склоны с уклоном до 65% и водоемы глубиной до метра. 

Дополнительная комплектация БТР ”Бастион” включает: систему кондиционирования, радиостанцию, систему наблюдения и записи. 

Какая защита у Bastion 

Французские бронеавтомобили Bastion способны защитить экипаж и военнослужащих от стрелкового оружия, пулеметов и осколков артиллерийских снарядов. Автомобиль оснащен баллистической броней (защищающей от пуль и осколков), а также аналогичным баллистическим стеклом. Уровень защиты, по классификации НАТО, от первого до третьего, то есть броня автомобиля может спасти от пуль, ручных гранат, осколков и мин. 

Для чего нужны ”Бастионы” 

Многоцелевые бронетранспортеры Bastion используются для: 

  1. Разведки и патрулирования.
  2. Охраны объектов. 
  3. Сопровождения объектов. 
  4. Обеспечения безопасности маршрутов. 
  5. Обезвреживания боеприпасов. 
  6. Ведения боя в условиях города и на ближних дистанциях. 

Бронетранспортер Bastion, в первую очередь, создавался для французского спецназа и в соответствии с требованиями вооруженных сил Европы, Африки и Ближнего Востока. Оборудование бронеавтомобиля рассчитано на работу в погодных условиях, в первую очередь, Ближнего Востока и Африки. Бронированные автомобили Bastion также способны выполнять боевые задачи в ночное время. 

Кто покупает французские Bastion?

БТР ”Бастион” в основном покупает Африка. С 2012 года ”Бастионы” приобрели 14 африканских государств: 

  • Буркина-Фасо
  • Камерун 
  • Республика Конго
  • Чад
  • Эфиопия 
  • Габон 
  • Кот-д’Ивуар 
  • Кения
  • Мали 
  • Сенегал
  • Сомали
  • Танзания
  • Того
  • Уганда.

Также французские бронеавтомобили купили Косово, Швеция и Саудовская Аравия. Больше всего бронеавтомобилей от компании ACMAT, 71 единицу в версии PATAS, получила Саудовская Аравия в 2016 году. По состоянию на 2017 год, стоимость бронеавтомобилей Bastion составляла более $400 тыс. 

Армения получит еще ”Бастионы”?

Согласно французскому законопроекту о финансировании на 2024 год, Армения уже получила 24 БТР ”Бастион” и ждет еще 26 бронеавтомобилей, которые в настоящее время находятся в  производстве. В законопроекте указывается необходимость как можно более скорой доставки оборонительных вооружений по запросу Армении, чтобы ”не повторить ошибки, допущенные в ситуации с Украиной”. 

Где производят БТР ”Бастион”?

В настоящее время бронетранспортеры Bastion производятся во Франции и США. Во Франции производство принадлежит компании Arquus (ACMAT - дочернее предприятие Arquus). Сама компания Arquus принадлежит шведской группе компаний Volvo Group.  В 2018 году американская компания AM General заключила с французской компанией партнерское соглашение о производстве бронетранспортеров ”Бастион” для их дальнейшей продажи по линии зарубежных военных поставок.

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