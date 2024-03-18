Что в Армении дешевле, чем в России?

Считается, что по сравнению в Россией Армения – дешевая страна. Одни, отправляясь туда, предпочитают комфортный отдых, другие – экстремальный. Но далеко не каждый путешественник готов пользоваться услугам хостелов и индустрии фастфуда. Расскажем, на чем можно сэкономить в Армении.

Овощи, фрукты и сухофрукты

Абрикосы, финики, орехи, огурцы, помидоры продаются в Армении на каждом шагу. Хотя территория республики небольшая, а ее земельный фонд ограничен особенностями рельефа местности, продукция сельского хозяйства преимущественно своя. После распада СССР Армения прошла путь деиндустриализации, побудив граждан заниматься садоводством и огородничеством. Отчасти поэтому фруктовая ваза на столе стала неотъемлемым элементом повседневной жизни, и теперь в каждом армянском доме гостей угощают персиками и черешней. Тем, кто уж не может видеть обилие плодовых культур, практичные армяне предлагают их в сушеном виде.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где купить фрукты и овощи в Армении?

Приобрести овощи и фрукты можно на любом рынке, во дворах, на городских улицах, а также вдоль дорог. Цены на рынках и супермаркетах могут быть чуть выше, чем на улице. Местные предпочитают сами выращивать овощи и фрукты или покупать у знакомых продавцов, поскольку только можно удостовериться натуральном происхождении продуктов.

Сколько стоят фрукты и овощи в сезон в Армении?

килограмм помидоров -

от 200 до 500 драм (от 46 до 117 рублей)

персики – столько же

килограмм апельсинов и мандаринов 200 драм (46 рублей).

килограмм клубники 1800 драм (422 рубля)

килограмм черешни 2500 драм (587 рублей).

Армяне всегда накормят гостя дарами семейного сада. Кроме того, дикие плодовые деревья растут повсеместно.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Иранский трикотаж

Современная Армения сохранила потенциал текстильного производства, однако отыскать продукцию армянского трикотажа не получиться. Большую часть продаваемых рубашек, брюк, футболок и прочего привозят из Ирана. В столичных бутиках можно приобрести товары европейских брендов, однако они значительно дороже. Повседневная одежда современных армян - преимущественно иранского происхождения, купленная по низкой цене. Поскольку ИРИ находится под санкциями, в Армении ее импорт не облагается дополнительными пошлинами. Кроме того, в рамках ЕАЭС действует зона свободной торговли с южным соседом.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где это купить иранский трикотаж в Армении?

Трикотаж из Ирана продается практически на любой ярмарке, рынке и даже во дворах многоквартирных домов. Тем, кто не хочет везти громоздкий багаж, на время визита можно приобрести одежду и обувь на месте, не сожалея о том, что ее придется оставить или вовсе выбросить.

Сколько стоит иранский трикотаж в Армении?

Спортивные брюки 800 драм (188 рублей)

Спортивный костюм от 1000 драм (235 рублей).

Классические мужские брюки 2500 драм (587 рублей).

Футболки и шорты от 500 до 1300 драм (от 117 до 305 рублей)

Обувь от 100 до 2000 драм (от 24 до 470 рублей)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Общественный транспорт

Поскольку территория республики небольшая, до разных достопримечательностей можно добраться самостоятельно. Железнодорожная сеть в стране развита слабо, поэтому местные передвигаются на личном авто, либо на автобусах. При этом более крупные армянские города подолгу простаивают в пробках, которые увеличиваются в туристический сезон.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чтобы стимулировать людей пользоваться услугами городских и пригородных автобусов, власти установили низкие цены общественный транспорт. В среднем поездка на автобусе с бесплатным интернетом, обойдется в 70 драм (16,5 рублей), а на такси – не более 2000 драм (470 рублей), если только не роскошный автомобиль класса люкс.