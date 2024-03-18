Вестник Кавказа

Что в Армении дешевле, чем в России?

Мамикон Бабаян
Люди
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Считается, что по сравнению в Россией Армения – дешевая страна. Одни, отправляясь туда, предпочитают комфортный отдых, другие – экстремальный. Но далеко не каждый путешественник готов пользоваться услугам хостелов и индустрии фастфуда. Расскажем, на чем можно сэкономить в Армении.

Овощи, фрукты и сухофрукты

Абрикосы, финики, орехи, огурцы, помидоры продаются в Армении на каждом шагу. Хотя территория республики небольшая, а ее земельный фонд ограничен особенностями рельефа местности, продукция сельского хозяйства преимущественно своя. После распада СССР Армения прошла путь деиндустриализации, побудив граждан заниматься садоводством и огородничеством. Отчасти поэтому фруктовая ваза на столе стала неотъемлемым элементом повседневной жизни, и теперь в каждом армянском доме гостей угощают персиками и черешней. Тем, кто уж не может видеть обилие плодовых культур, практичные армяне предлагают их в сушеном виде.

Цветение абрикоса
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где купить фрукты и овощи в Армении?

Приобрести овощи и фрукты можно на любом рынке, во дворах, на городских улицах, а также вдоль дорог. Цены на рынках и супермаркетах могут быть чуть выше, чем на улице. Местные предпочитают сами выращивать овощи и фрукты или покупать у знакомых продавцов, поскольку только можно удостовериться натуральном происхождении продуктов.

Сколько стоят фрукты и овощи в сезон в Армении?

  • килограмм помидоров -
  • от 200 до 500 драм (от 46 до 117 рублей)
  • персики – столько же
  • килограмм апельсинов и мандаринов 200 драм (46 рублей).
  • килограмм клубники 1800 драм (422 рубля)
  • килограмм черешни 2500 драм (587 рублей).
  • Армяне всегда накормят гостя дарами семейного сада. Кроме того, дикие плодовые деревья растут повсеместно.
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Иранский трикотаж

Современная Армения сохранила потенциал текстильного производства, однако отыскать продукцию армянского трикотажа не получиться. Большую часть продаваемых рубашек, брюк, футболок и прочего привозят из Ирана. В столичных бутиках можно приобрести товары европейских брендов, однако они значительно дороже. Повседневная одежда современных армян - преимущественно иранского происхождения, купленная по низкой цене. Поскольку ИРИ находится под санкциями, в Армении ее импорт не облагается дополнительными пошлинами. Кроме того, в рамках ЕАЭС действует зона свободной торговли с южным соседом.  

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где это купить иранский трикотаж в Армении?

Трикотаж из Ирана продается практически на любой ярмарке, рынке и даже во дворах многоквартирных домов. Тем, кто не хочет везти громоздкий багаж, на время визита можно приобрести одежду и обувь на месте, не сожалея о том, что ее придется оставить или вовсе выбросить.

Сколько стоит иранский трикотаж в Армении?

  • Спортивные брюки  800 драм (188 рублей)
  • Спортивный костюм от 1000 драм (235 рублей).
  • Классические мужские брюки 2500 драм (587 рублей).
  • Футболки и шорты от 500 до 1300 драм (от 117 до 305 рублей)
  • Обувь от 100 до 2000 драм (от 24 до 470 рублей)
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Общественный транспорт

Поскольку территория республики небольшая, до разных достопримечательностей можно добраться самостоятельно. Железнодорожная сеть в стране развита слабо, поэтому местные передвигаются на личном авто, либо на автобусах. При этом более крупные армянские города подолгу простаивают в пробках, которые увеличиваются в туристический сезон.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чтобы стимулировать людей пользоваться услугами городских и пригородных автобусов, власти установили низкие цены общественный транспорт. В среднем поездка на автобусе с бесплатным интернетом, обойдется в 70 драм (16,5 рублей), а на такси – не более 2000 драм (470 рублей), если только не роскошный автомобиль класса люкс.

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