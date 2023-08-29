Что такое медленные города? Сеферихисар – первый медленный город Турции

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Граффити на стенах, красочные узкие улочки, белокаменные дома, органические продукты, богатая история, запах моря и отели на любой вкус – все это Сеферихисар, первый медленный город Турции. Концепция Citta Slow происходит от итальянского слова citta, что означает "город", и английского слова slow – "медленный".

Суть движения Citta Slow

С открытием первого ресторана McDonald's в Риме в 1982 году движение Citta Slow решило не допустить, чтобы быстро глобализирующиеся города стали похожими друг на друга. Теперь ассоциация, основанная в Италии в 1999 году, стремится создать города, где люди покупают продукцию у торговцев, зеленщиков и продуктовых магазинов вместо крупных торговых центров. Согласно концепции ассоциации, в таких "медленных городах" традиции, обычаи и ремесла защищены, а также ведется свободная от стресса, здоровая и спокойная жизнь.

Сеферихисар получил звание Citta Slow в 2009 году, доказав, что он соответствует 70 критериям, определенным одноименной международной ассоциацией.

Что посмотреть

Сыгаджик

Сыгаджик, расположенный в 52 километрах от центра города Измир и в 7 километрах от районного центра Сеферихисар. Сыгаджик имеет богатую историю. Дома здесь невысокие и выкрашены в белый цвет. Однако у многих из них есть какой-то яркий акцент. Это могут быть ярко-голубые окна, лиловые двери, желтый столик в одном из местных кафе. Внимание также привлекают граффити, которые то и дело встречаются на узких улочках города. На местном рынке здесь можно приобрести изделия ручной работы. Тут можно найти и 5-звездочные отели и милые хостелы. Если вы приедете в Сыгаджик в курортный сезон, вы сможете погрузиться в бирюзовые воды Эгейского моря на пляжах Аккум, Акарджа, Экмексиз и Алтынкёй и прекрасно отдыхнуть.

Древний город Теос

Древний город Теос, который был основан около X века до нашей эры. Он считался важным торговым портом. Здесь чеканилась своя монета, было развито животноводство. Жители занимались производством керамики. Этот древний город, окруженный оливковыми деревьями, считается важнейшей исторической ценностью Сыгаджика. Он был одним из 12 ионических городов, образовавших Ионический союз. В этих краях сохранился амфитеатр, где до сих пор проводятся концерты.

Замок Сыгаджик

Замок, который, по оценкам, был построен в период Сельджуков, неоднократно подвергался повреждениям из-за землетрясений. Во времена правления Османской империи замок был перестроен из камней, доставленных по приказу султана Сулеймана I из места руин древнего города Теос. Чтобы лучше рассмотреть замок, нужно подойти к пристани, расположенной неподалеку.

Сыгаджикский базар

Философию Slow Food, на которой основано движение Citta Slow, в полной мере можно ощутить на базаре, где представлена продукция только местных производителей. Базар, как правило, открывается по воскресеньям. На рынке также запрещено использование пластиковых пакетов, вместо них приветствуется использование сетчатых и бумажных. Здесь можно найти экологически чистые овощи, фрукты, эгейские травы, оливковое масло, выпечку ручной работы, пахлаву, сувениры ручной работы, украшения и многое другое, произведенное в Сеферихисаре.