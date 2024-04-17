Что такое чрезмерный туризм: толпы людей, грязь и смерти?

Более 20 лет назад в туристической сфере появился термин ”чрезмерный туризм”, объясняющий явление, свойственное для наиболее популярных туристических мест по всему миру. Расскажем, что такое чрезмерный туризм и почему он стал актуальной проблемой.

Когда туризм превращается в зло?

Для многих стран туризм - один из основных источников дохода, в развитие которого вкладываются огромные средства. Переживший значительный упадок во время пандемии сегодня глобальный туризм возрождается, притом экстремально быстрыми темпами, что не всегда во благо, и об этом хорошо известно многим городам мира, которые в последние 20 лет столкнулись с проблемой чрезмерного туризма или овертурзима. Казалось бы, чем больше туристов, тем лучше, однако в действительности чрезмерный туризм - это зло, притом как для принимающей стороны, так и для самих отдыхающих.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое овертуризм?

Говоря простыми словами, овертуризм - это ситуация, при которой туристические мощности не справляются с потоком отдыхающих. В России, например, в 2023 году показательным примером овертуризма стали пляжи Краснодарского края, которые не могли комфортно разместить всех желающих. Однако чрезмерный туризм - это не только банальная нехватка места, но и куда более серьезные проблемы.

Чем чреват бесконтрольный туризм?

Туризм, который не контролируется, приводит к негативным последствиям:

ухудшению экологии

снижению уровня жизни местного населения

исчерпанию местных ресурсов

разрушению памятников истории и культуры

снижению качества отдыха.

На сегодняшний день с проблемой чрезмерного туризма сталкивается почти 100 направлений более чем в 60 странах, и ситуация ухудшается на фоне роста доступности путешествий среди глобального населения.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как решают проблему чрезмерного туризма?

Каждое из направлений, которое сталкивается с овертуризмом, по-своему решает проблему, в том числе за счет введения туристических сборов. Тем не менее проблема требует решения не только на уровне местных властей, но и на уровне самих туристов: отдых должен оставаться осознанным, и тот, кто отправляется в страну или город, страдающий из-за толп приезжих, может внести свою лепту в разрешение кризиса посредством грамотного планирования отдыха и уважительного отношения к месту отдыха.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Бали вводит запреты

Проблема чрезмерного наплыва туристов на Бали была во многом спровоцирована феноменальным успехом книги Элизабет Гилберт ”Есть. Молиться. Любить”, действие одной из частей которой происходит на Бали. Сегодня на Бали хотят попасть все: от идущих по духовному пути паломников до цифровых кочевников. И это привело к серьезной проблеме: за последние десять лет индонезийская провинция Бали стала настолько популярна, что в 2023 году губернатор распорядился выдавать каждому въезжающему туристу памятку о том, что можно и нельзя делать на острове. В частности, было запрещено:

заходить на священные территории

трогать священные деревья

загрязнять озера, источники, реки, море и общественные пространства

осуществлять торговлю животными, растениями, а также историческими артефактами.

С 14 февраля на острове был введен новый туристический налог в размере $10, который каждому туристу, в том числе и детям, придется платить, всякий раз въезжая на остров. Кроме того, правительство занимается разработкой плана по привлечению туристов, которые будут оставаться в стране дольше, при этом соблюдая правила и не нанося вред местному сообществу.

Как рекомендация для туристов, которые хотели бы помочь острову справиться с проблемой чрезмерного туризма, один из вариантов - это воздержаться от посещения культурного центра острова - города Убуд.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Толпы на Пхукете

По данным за 2023 год, Пхукет - на первом месте в мире по чрезмерному туризму: на каждого местного на таиландском острове приходится почти 120 отдыхающих. На втором и третьем местах - Паттайя и остров Краби. Несмотря на то, что Пхукет - одно из самых живописных мест на планете, остров одновременно с тем страдает от толп людей и загрязнения, которое они провоцируют. В связи с этим Туристическое управление Таиланда взяло курс на развитие поддерживаемого туризма и привлечение на остров в первую очередь семей с детьми, медицинских туристов, туристов старшего возраста и удаленных работников.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Венеция уходит под воду

Город с многовековой историей и одно из самых популярных европейских направлений, Венеция, медленно, но верно уходит под воду, а местное население стабильно покидает город. С 1950 года из города уехали более 120 тысяч жителей, и сегодня в нём постоянно проживают всего 50 тысяч человек. При этом ежедневно город посещают более 120 тысяч туристов. Городу наносится настолько серьезный ущерб, что ЮНЕСКО пригрозило внести его в Список всемирного наследия под угрозой. В конце апреля 2024 года местные власти ввели экспериментальный налог для тех, кто посещает город на один день, в размере 5 евро, однако эксперты не уверены, что данная мера позволит сократить поток желающих побывать в Венеции.

В качестве рекомендации для отдыхающих, которые желают внести свой вклад в решение проблемы овертуризма в Венеции, может послужить предложение отправляться в город с ноября по март.

Смерти на Эвересте

Гора Эверест, которая когда-то считалась местом, куда отправляются только самые смелые и опытные альпинисты, сегодня столкнулась с серьезной проблемой чрезмерного туризма: в 2023 году более 1200 человек, каждый из которых заплатил не менее $11 тысяч, отправились покорять самую высокую гору в мире. Казалось бы, благо для непальского правительства в виде туристических доходов оборачивается экологической катастрофой для некогда славящихся своей первозданной чистотой склонов. Каждый из туристов, который проводит на горе несколько недель, прежде чем оказаться на вершине, оставляет около 8 килограммов мусора, в том числе баллоны из-под кислорода, палатки, контейнеры для еды, а также отходы жизнедеятельности. С годами на Эвересте скопились тонны мусора, которые загрязняют окружающую среду, нанося вред экологии.

Еще одна проблема: гибель туристов на Эвересте из-за большого количества желающих покорить вершину. Всё дело в том, что тропа, ведущая к вершине и с неё - одна, и нередко у пика образуются очереди. Поскольку на высоте почти в 9 тысяч метров чтобы выжить, нужны кислородные баллоны, не все успевают выстоять очередь прежде, чем закончится кислород.

Единственный способ решить проблемы с чрезмерным туризмом на непальской стороне Эвереста - ограничить количество разрешений на восхождение, как это сделали китайские власти на своей части горы, в результате чего таких проблем у Китая нет.