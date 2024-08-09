Что посмотреть на Домбае: Бадукские озера, Алибекский водопад, Турье озеро

На Домбае вас ждут отличные пешие туристические тропы, вдоль которых расположены лучшие природные достопримечательности Карачаево-Черкесии. Расскажем о некоторых из них.

Бадукские озера

Это группа горных озер на реке Бадук. Пеший поход на озера начинается на отметке 12 км от Домбая, где оборудована стоянка для машин. От подвесного моста через реку Теберда пролегает туристический маршрут длиной в 9 км туда и обратно. По времени — около 6 часов.

Теберда - самая полноводная река Карачаево-Черкесии, где сливаются сотни рек, речек и ручейков. Протяженность реки 60 км. Берущая начало в высокогорьях Кавказа Теберда впадает в равнинную Кубань — самую большую реку Краснодарского края.

- самая полноводная река Карачаево-Черкесии, где сливаются сотни рек, речек и ручейков. Протяженность реки 60 км. Берущая начало в высокогорьях Кавказа Теберда впадает в равнинную Кубань — самую большую реку Краснодарского края. Одноименный город-курорт Теберда славится особым воздухом, на который ученые обратили внимание в конце XIX века, что дало толчок строительству пансионатов и санаториев для лечения легочных заболеваний.

Маршрут на Бадукские озера или Бадуки считается одним из красивейших в окрестностях Домбая. Расположены озера на высоте 2000 м. Озера проточные — река по очереди протекает через все три озера. Подъем придется преодолевать по лесной тропе, местами переступая через камни или корни деревьев, выступающих из-под земли. Вдоль тропы есть беседки, где можно передохнуть.

Примерно на середине маршрута будет подвесной мост через реку Бадук, с которого открывается вид на мощный поток воды, образованный в месте слияния реки Бадук и реки Хаджибей.

Бадукские озера не имеют собственных названий. Из-за того, что расположены они недалеко друг от друга, их просто пронумеровали по мере увеличения и высоты.

До Первого (Малого) Бадукского озера, несмотря на непрерывный подъем в гору и несколько остановок, можно дойти за 2 часа. Находится оно на высоте 1960 м. Озеро неправильной формы длиной 80 м. При этом глубина достигает 4,5 м. Температура воды даже летом не превышает +5 градусов. Западнее первого находится Второе (Среднее) Бадукское озеро. Высота здесь составляет 1987 м над уровнем моря. Длина озера 180 м, а глубина в самом центре достигает 6 м. Третье (Большое) Бадукское озеро находится на высоте 1990 м. Длина — 310 м, ширина — 200 м. Длина береговой линии достигает 800 м, а глубина 9 м. Озеро имеет почти круглую форму. Вода в нем прогревается лучше в первых двух — до +10 градусов. Оно богато речной форелью.

Природа Бадукских озер привлекательна летом, когда высокие хребты с их буйной растительностью, отражаясь в воде, придают ей изумрудный оттенок.

Алибекский водопад

Чтобы попасть на Алибекский водопад, надо преодолеть расстояние в 5 км от Домбая до альпинистского лагеря "Алибек". Время в пути — почти 1 час, так как скорость, которую позволяет развить эта горная дорога, не более 10 км в час.

Пеший маршрут на Алибекский водопад не сложный и составляет около 2 км от альплагеря. Зато впечатлений от него масса. Он считается одним из самых эффектных на Кавказе, а также основной достопримечательностью Карачаево-Черкесии. Своим происхождением водопад обязан леднику Алибек. Лучшее время для посещения этой жемчужины Тебердинского заповедника — лето. Именно в это время года он становится особенно шумным. Алибекский водопад хорош своей естественной смотровой площадкой, расположенной над ним и откуда в ясную погоду можно рассмотреть поселок Домбай, а также вершины Мусса-Ачитара и Домбай -Ульген — двух самых высоких вершин домбайского региона.

Турье озеро

Турье озеро называют бирюзовым зеркалом небес. Зажатое с двух сторон Алибекским и Двуязычным ледниками, оно подпитывается их водами.

Но очистившуюся поверхность озера можно увидеть лишь в конце июня. Название озеро получило благодаря турам — диким быкам или горным баранам, которых здесь можно повстречать. Путь от Алибекского водопада до озера составляет около 1,5 км.