Куда поехать из Домбая осенью: 4 лучших локации

Поселок Домбай — одна из главных точек притяжения для любителей горных маршрутов, а также для тех, кто влюблен в горную эстетику и готов питаться ее энергетикой. Расскажем о четырех локациях, до которых несложно добраться из Домбая.

Путешествовать по Северному Кавказу удобнее всего на машине. Благодаря развитой туристической инфраструктуре, прилетев на самолете в аэропорт Минеральных Вод, можно арендовать машину, и она станет вашим помощником в путешествии по Домбаю, царствует природа с красивейшими видами, чистым горным воздухом, быстрыми реками, шумными водопадами, прозрачными озерами и альпийскими лугами.

Локация 1 — Кольцо.

© Фото: kislovodsk-kurort.org

Выбрав путь из Минвод в Домбай через Кисловодск, туристы не обходят своим вниманием этот интересный природный объект. Гора Кольцо (ее еще называют скалой) возвышается над Кисловодском своеобразным холмом высотой 871 м. Скала высотой 100 метров – из песчаника. По легенде, каждому, кто немного постоит в проеме кольца, будет сопутствовать удача. С вершины горы Кольцо открываются завораживающие виды на Кисловодск и его окрестности, а в ясную погоду виден Эльбрус. Поднять на гору модно только с северной стороны. Стоит иметь в виду, что в дождливую погоду почва становится скользкой, поэтому выбирайте соответствующую обувь.

Локация 2 — перевал Гум-Баши

© Фото: putevka.com

Гум-Баши — самый высокогорный перевал в России, к которому ведет отличная автомобильная трасса между городами Кисловодск и Карачаевск. Гум-Баши переводится как "Голова из песка" - горы здесь из песчаника и известняка. Петляя между холмами вдоль рек Подкумок и Мара, серпантин постепенно поднимет вас к вершине перевала высотой более 2000 м над уровнем моря. Смотровая площадка в виде широкого плато собирает здесь немало машин с путешествующими на них любителями природы Северного Кавказа. Виды на высокогорные луга в окружении величественных гор Кавказского хребта восхитительны, а в ясную погоду можно увидеть Эльбрус.

Локация 3 — Сырные пещеры

© Фото: tours-kavkaz.ru

Если ехать дальше по трассе, то в 10 км от населенного пункта Нижняя Мара можно увидеть информационный щит — памятник природы "Песчаниковые пещеры долины реки Мара". Фактура скалы из мягкого и пористого песчаника, благодаря особенностям здешней горной породы, напоминает поры в сыре сорта Маасдам. Потому и назвали эти пещеры Сырными. Заблудиться в пещере невозможно, так как она сквозная. Это необычный природный объект, привлекающий к себе хорошо подготовленных к скалолазанию туристов.

Локация 4 — водопад Чертова Мельница

© Фото: trip-kavkaz.com

Если вы остановились в самом Домбае, то до водопада идти пешком примерно полтора часа. Маршрут несложный, для тех, кто не может похвастаться большим опытом горных восхождений и хочет себя проверить. Путь к водопаду не особо крутой, но придется переступать через корни деревьев и крупные камни. Аманаузское ущелье, где находится Чертова мельница, часто называют самым мрачным ущельем Домбая из-за узости здешних скал, через которые сложно проникнуть солнечным лучам. Да и само сочетание слов "аман ауз" ("злая пасть") не предвещает ничего радостного. Здешняя природа хороша изобилует контрастами. Тут много горных пород — кварца, вулканических пород, мягкого известняка. В прошлом здесь находили золото. Сам водопад вызывает фантастические эмоции. Из-за узких проходов между камнями и извилистых трещин в скале вода, вырываясь на относительный простор, пенясь и рыча, оправдывает свое название.