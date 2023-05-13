Что нужно знать о деменции

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В последнее время в СМИ все чаще озвучивают медицинские диагнозы политиков: подтвержденные или выдуманные. Сейчас много пишут о симптомах деменции президента США Джо Байдена и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Что такое деменция, можно ли ее избежать и как распознать первые симптомы?

Деменция - одно из самых распространенных заболеваний среди пожилых (и не только) людей на планете, в ней подозревают Джо Байдена и Михаила Саакашвили. Сегодня в мире более 55 миллионов людей страдают от деменции, и по прогнозам экспертов к 2050 году их число увеличится втрое. Мировое научное сообщество тратит огромные ресурсы на изучение болезни, универсального лекарства от которой как такового нет.

Что такое деменция?

Деменция - состояние, при котором человек теряет способность к интеллектуальной деятельности вследствие нарушений функций мозга. По мере развития заболевания происходят следующие изменения:

нарушение памяти

потеря способности к абстрактному мышлению (о вещах, которых нет в физическом мире)

личностные изменения характера пациента

Деменция и болезнь Альцгеймера - в чем разница?

Болезнь Альцгеймера - это нейродегенеративное заболевание, одна из самых распространенных причин деменции. Деменция, в свою очередь, состояние, которое развивается на фоне, в том числе болезни Альцгеймера. Деменцию также называют приобретенным слабоумием.

Кто может столкнуться с деменцией

Деменция может развиться у любого человека, вне зависимости от пола, образа жизни, генетической предрасположенности и других факторов, но самая большая группа риска - пожилые люди. При этом чем старше человек становится, тем больше вероятность, что он столкнется с деменцией. Среди пожилых людей старше 65 лет 1 из 10 страдает деменцией, а среди тех, кому больше 80 лет, ей подвержен каждый шестой.

Хотя среди молодых людей деменция наблюдается редко, случаи ранней деменции тоже есть. В отличие от пожилых людей, у которых зачастую первым признаком деменции является ухудшение памяти, деменция у молодых людей начинается с проблем с координацией, ходьбой и равновесием.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Симптомы деменции

При должном внимании к своему здоровью, а также к здоровью своих родных и близких, деменцию можно распознать на ранних стадиях развития по следующим признакам:

Проблемы с памятью. Один из основных признаков деменции. На начальных стадиях ухудшается кратковременная память (способность запоминать информацию, которая была получена недавно). Проблемы с концентрацией внимания. Сложности в выполнении ежедневных, привычных задач. Проблемы с подбором нужных слов и сложность в поддержании беседы. Дезориентация во времени и пространстве. Перепады настроения.

Если вы заметили один или несколько симптомов из вышеуказанных, стоит немедленно обратиться к врачу, поскольку деменция - состояние быстро прогрессирующее, при котором буквально каждый день на счету.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Можно ли вылечить деменцию?

Пока лекарства от деменции нет, хотя периодически появляются публикации о том или ином препарате, который облегчает симптомы. Проблема с поиском лекарства от деменции заключается в том, что данное состояние вызывают различные заболевания, в том числе:

болезнь Альцгеймера,

лобно-височная деменция,

болезнь Паркинсона,

деменция с тельцами Леви.

Тем не менее на раннем сроке обнаружения соответствующего заболевания состояние деменции возможно облегчить с помощью терапии, назначенной квалифицированным специалистом.

Сколько можно прожить с деменцией

В среднем люди, страдающие деменцией, при должном уходе и поддержке могут прожить до 10 лет. Однако чем старше пациент, тем меньше вероятность прожить более 7 лет. В отдельных случаях люди с деменцией живут 15-20 лет. К сожалению, пройти деменция не может, и рано или поздно заболевание приводит к смерти в связи с постепенной деградацией функций мозга.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Можно ли предотвратить деменцию?

Можно ли предотвратить деменцию - вопрос спорный, поскольку до сих пор неизвестно, что именно приводит к заболеваниям, провоцирующим данное состояние. Тем не менее специалисты, занимающиеся изучением деменции, рекомендуют придерживаться достаточно простых правил, чтобы снизить риск развития заболевания:

Физическая активность. Регулярные упражнения укрепляют сердечную мышцу и способствуют улучшению психоэмоционального состояния. Здоровое питание. Сам по себе ни один продукт не может улучшить работу мозга. Для здоровой мозговой деятельности важен разнообразный и сбалансированный рацион. Отказ от курения и алкоголя. Курение негативно влияет на кровообращение, а употребление алкоголя отрицательно воздействует на клетки мозга. Умственная и социальная активность. Активная вовлеченность в социальную жизнь, различные хобби, игры, танцы, чтение, разгадывание кроссвордов и тому подобное улучшают способность мозга справляться с болезнями, облегчают стресс и откладывают развитие деменции. Своевременная диагностика. С возрастом необходимость следить за своим здоровьем растет, поэтому важно вовремя консультироваться с терапевтом, и не заниматься самолечением.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Деменция - бич современного общества

Деменция – тяжело переносится не только больным, но и его родными. С точки зрения экономики, для мирового сообщества ежегодно деменция обходится в $1,3 трлн. Зачастую за страдающими деменцией людьми ухаживают их родственники, в результате чего им приходится сокращать рабочие часы или вовсе отказываться от работы, что негативно сказывается на финансовом положении семьи.

Осведомленность общества о деменции и своевременное обращение к врачу - важные составляющие облегчения бремени, как для больного, так и для его близких.