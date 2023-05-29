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Что нельзя делать на Бали туристам

Екатерина Винник
Бали
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Притягательный остров Бали, некогда беспечный рай для туристов на протяжении десятилетий, в последнее время активно ужесточает правила и депортирует туристов, которые их не соблюдают. 

Не садитесь на мотоцикл без шлема

При езде на мотоцикле/мопеде обязательно ношение шлема. Более того, в марте губернатор острова Ваян Костер заявил о намерении запретить туристам арендовать мототранспорт на Бали из-за участившихся случаев правонарушений со стороны туристов. 

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Алкоголь

Алкоголь на Бали запрещен в общественных местах, как и неподобающее поведение.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Не пошлите

Не стоит выкладывать оскорбительные посты и вульгарные изображения в соцсетях.

Фото: commons wikimedia

Азартные игры

Азартные игры в Индонезии, и в том числе и на Бали, полностью запрещены. Те, кто нарушают запрет, могут быть арестованы или депортированы. 

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Срок за наркотики

За наркотики на Бали можно получить длительный тюремный срок и даже оказаться приговоренным к смертной казни. 

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Не курите

Практически везде курение на Бали запрещено. Курить можно только в специально отведенных местах в барах и некоторых отелях.

Что нельзя делать в Турции туристам

Что нельзя делать в Турции туристам

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