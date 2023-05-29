Не садитесь на мотоцикл без шлема
При езде на мотоцикле/мопеде обязательно ношение шлема. Более того, в марте губернатор острова Ваян Костер заявил о намерении запретить туристам арендовать мототранспорт на Бали из-за участившихся случаев правонарушений со стороны туристов.
Алкоголь
Алкоголь на Бали запрещен в общественных местах, как и неподобающее поведение.
Не пошлите
Не стоит выкладывать оскорбительные посты и вульгарные изображения в соцсетях.
Фото: commons wikimedia
Азартные игры
Азартные игры в Индонезии, и в том числе и на Бали, полностью запрещены. Те, кто нарушают запрет, могут быть арестованы или депортированы.
Срок за наркотики
За наркотики на Бали можно получить длительный тюремный срок и даже оказаться приговоренным к смертной казни.
Не курите
Практически везде курение на Бали запрещено. Курить можно только в специально отведенных местах в барах и некоторых отелях.