Что делать при тайфуне: как с бедствием справляются японцы?

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Сегодня агентство по управлению пожарами и стихийными бедствиями Японии рекомендовало быть готовыми к эвакуации почти 1,3 млн человек. Как живет и готовится к стихийному бедствию Япония, где тайфуны, одно из самых опасных природных явлений, случаются ежегодно с мая по октябрь - расскажем в этом материале.

К Японии приближается тайфун Мавар, в результате которого порывы ветра достигают 90 км/ч. Более 300 рейсов и 50 паромов было отменено, несколько железнодорожных станций приостановили работу. В этом году тайфун Мавар пока что самый сильный тайфун, дошедший до берегов Японии.

Что такое тайфун?

Тайфун - погодное явление, характеризующееся формированием зоны со сниженным давлением над Тихим океаном. Пар поднимается с теплой поверхности океана, конденсируется и образует облака. Облака закручиваются в высокие колонны. Остывая, теплый и влажный воздух начинает ”тонуть”, а ветер закручиваться по центру, образуя характерное вращение. Зачастую тайфуны сопровождаются проливными дождями и ветром, скорость которого может достигать 200 км/ч.

В разных частях света это погодное явление называется по-разному:

Тайфуны - то, что формируется в экваториальных водах Тихого океана и движется в сторону Азии

- то, что формируется в экваториальных водах Тихого океана и движется в сторону Азии Циклоны - те же тайфуны, которые формируются к востоку от Африки и северо-западу от Австралии

- те же тайфуны, которые формируются к востоку от Африки и северо-западу от Австралии Ураганы - еще одна разновидность тайфуна. Они образуются в Карибском регионе Атлантики и в Тихом океане к западу от Центральной Америки.

Сезон тайфунов в Японии

Сезон тайфунов в Японии каждый год начинается в мае и длится до октября. Самые опасные месяцы - август и сентябрь. Тем не менее опасаться путешествовать в эти месяцы не стоит, поскольку ежегодно из 30 тайфунов или тропических штормов, образующихся в Тихом океане, только 7-8 добираться до Окинавы, и всего три из них до основных островов Японии - Хонсю, Кюсю, Сикоку и Хоккайдо.

Какие дома в Японии?

Япония подвержена влиянию самых разных природных явлений: цунами, землетрясения и, естественно, тайфуны в стране не редкость. В прошлом сели, оползни и подтопления, образовывавшиеся в результате тайфунов, наносили серьезный урон инфраструктуре и приводили к гибели людей. С тем, чтобы снизить ущерб, были разработаны специальные строительные нормы, и с 1981 года все здания в Японии должны им соответствовать.

Все японские сооружения построены таким образом, чтобы выдерживать:

землетрясения

ветры

тайфуны

сильный снег.

Дороги в Японии устроены таким образом, чтобы излишняя вода уходила не повреждая их структуру. Береговые сооружения защищают побережье от потенциальных штормов.

Как японцы готовятся к тайфуну

Тайфун - явление достаточно медленное и его легко предсказать, поэтому застать врасплох оно не может. Кроме того, в Японии разработан целый перечень правил, которым стоит следовать при угрозе урагана или тайфуна.

Все японцы знают маршруты эвакуации из дома и с работы, из школы и наиболее посещаемых мест. У каждого есть карта на случай, если онлайн-карты работать не будут. Телефоны, переносные зарядки и другие электронные девайсы должны быть заряжены. Все большие предметы, которые может унести (велосипеды, уличная мебель и пр.) убираются в безопасное место. Внешние ставни на окнах закрываются (практически у всех, кто живет в районах, подверженных тайфунам, есть ставни для того, чтобы окна не бились при сильном ветре). У каждого японца есть специальный рюкзачок со всем необходимым: едой, которая не портится, водой, фонариком, одеждой, переносной зарядкой для телефона, набором первой помощи и пр.

Что делать во время урагана/тайфуна

Если вы оказались в Японии или в любом другом месте, где есть угроза тайфуна, в первую очередь, не паникуйте и придерживайтесь простых правил:

Оставайтесь в доме или в отеле и старайтесь не выходить на улицу. Одежда должна быть сухой и теплой Важные вещи постарайтесь держать при себе. Покидайте безопасное место только тогда, когда власти объявят это возможным.

Самый сильный тайфун в Японии

За последние годы самым сильным тайфуном в Японии был Хагибис. Он оказался самым мощным за последние десятилетия тропическим штормом, обрушившимся на страну: порывы ветра достигали 260 км/ч. По данным СМИ, около 100 человек погибли в результате стихийного бедствия. Тысячи домов в 38 префектурах страны оказались без света и воды на целых две недели. Ущерб, нанесенный тайфуном Хагибис был оценен в $17,9 млрд. Хагибис стал самым дорогим тайфуном за всю историю наблюдений.