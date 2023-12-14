Циклон Ольга: что это такое, откуда пришел и что натворил?

Куда и откуда идет Ольга?
Ольга пришла с Балтийского моря, стремительно пролетела над Петербургом, Тверью и ворвалась в Москву, где обрушила давление и намела сугробы - четверть февральской нормы осадков. Утром 8 февраля сугробы поднимутся почти на полметра.
Из столицы Ольга отправится во Владимир, Нижний Новгород и в Татарстан, а в Москве тем временем начнет молниеносно падать температура воздуха – в ночь на 9 февраля обещают минус 24 градусов. Сейчас столица уже вошла в барическую депрессию, из которой выйдет не раньше начала следующей недели.
Что такое барическая депрессия?
По сути, это резкое снижение атмосферного давления. У тонко чувствующих, метеозависимых людей складывается впечатление, что нависшие над ними облака давят на психику – а тут и до психоэмоционального расстройства не далеко.
Почему циклон называется Ольга?
Ольгу, как и другие циклоны, нарекли этим то ли скандинавским, то ли восточнославянским именем на факультете метеорологии в Свободном университете Берлина. Германские метеорологи не так давно взяли моду называть циклоны человеческими именами. Можно предположить, что таким образом решаются минимум три задачи:
- Это весело: популяризация деятельности метеорологов. Народу приятнее вникать в их работу при помощи простых терминов и имен, нежели каких-нибудь сложных названий из бук и цифр.
- Это исторично: самые выдающиеся циклоны вписывают свои имена в историю.
- Это коммерчески выгодно: каждый может заплатить, чтобы циклон назвали его именем или именем человека, которому он хочет сделать приятное.