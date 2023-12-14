Циклон Ольга: что это такое, откуда пришел и что натворил?

Москву и окрестности накрыл атлантический циклон "Ольга". Атмосферный вихрь огромной воздушной массы принес метели, снежные заносы, снегопады, резкие порывы ветра, спровоцировал автоаварии. Расскажем, что такое циклон Ольга, почему он так называется, куда и откуда он идет.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Куда и откуда идет Ольга?

Ольга пришла с Балтийского моря, стремительно пролетела над Петербургом, Тверью и ворвалась в Москву, где обрушила давление и намела сугробы - четверть февральской нормы осадков. Утром 8 февраля сугробы поднимутся почти на полметра.

Из столицы Ольга отправится во Владимир, Нижний Новгород и в Татарстан, а в Москве тем временем начнет молниеносно падать температура воздуха – в ночь на 9 февраля обещают минус 24 градусов. Сейчас столица уже вошла в барическую депрессию, из которой выйдет не раньше начала следующей недели.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое барическая депрессия?

По сути, это резкое снижение атмосферного давления. У тонко чувствующих, метеозависимых людей складывается впечатление, что нависшие над ними облака давят на психику – а тут и до психоэмоционального расстройства не далеко.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему циклон называется Ольга?

Ольгу, как и другие циклоны, нарекли этим то ли скандинавским, то ли восточнославянским именем на факультете метеорологии в Свободном университете Берлина. Германские метеорологи не так давно взяли моду называть циклоны человеческими именами. Можно предположить, что таким образом решаются минимум три задачи:

Это весело: популяризация деятельности метеорологов. Народу приятнее вникать в их работу при помощи простых терминов и имен, нежели каких-нибудь сложных названий из бук и цифр.

популяризация деятельности метеорологов. Народу приятнее вникать в их работу при помощи простых терминов и имен, нежели каких-нибудь сложных названий из бук и цифр. Это исторично : самые выдающиеся циклоны вписывают свои имена в историю.

: самые выдающиеся циклоны вписывают свои имена в историю. Это коммерчески выгодно: каждый может заплатить, чтобы циклон назвали его именем или именем человека, которому он хочет сделать приятное.