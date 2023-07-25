Чем заняться в Хошимине: эхо войны и французское наследие

С 15 августа россияне смогут находиться во Вьетнаме без визы 45 дней (до этого времени всего две недели). Этот тропический оазис принимает туристов почти круглый год, как Таиланд. И если вас интересует не только пляжный отдых, но и история – отправляйтесь в Хошимин. О том, что там посмотреть, расскажем в этом материале.

Крупнейший город Вьетнама был переименован из Сайгона в честь первого президента Вьетнама Хо Ши Мина. Это почто десятимиллионный мегаполисом с уникальным сочетанием традиций и современного шарма. Самый густонаселенный город Вьетнама называют "жемчужиной Дальнего Востока", поскольку список его достопримечательностей достаточно обширен. В этом материале собрано несколько идей о том, как провести время в Хошимине.

Когда лучше ехать

В Хошимине тропический климат с двумя основными сезонами: влажным и сухим. Наиболее благоприятный период для посещения города - с декабря по март. В это время здесь стоит теплая и сухая погода.

Чем заняться в Хошимине

Исследовать туннели Кути (Ку-Чи)

Окунитесь в историю Вьетнама в туннелях Ку-Чи, сложной подземной сети, использовавшейся во время войны во Вьетнаме. В этом лабиринте в 70 км от Хошимина когда-то располагались командный пункт и жилые помещения для вьетнамских солдат. Сегодня посетители могут побродить туннелям и сходить в военный музей.

Полюбоваться архитектурой местного собора Нотр-Дам

В самом сердце Хошимина находится собор Нотр-Дам – образец французской колониальной архитектуры. Здание построено в неороманском стиле в конце XIX века и напоминает парижский Нотр-Дам де-Пари. Однако фасад вьетнамского сооружения выполнен из красного кирпича. Вход в собор свободный.

Заглянуть в историческое здание почтамта

Здание Центрального почтового отделения – тоже французское архитектурное наследие, построенное в конце XIX века. Его величественный фасад, богато украшенный интерьер и старинные телефонные будки переносят посетителей в прошлое. Почтовое отделение работает до сих пор.

Посетить оперный театр

Сайгонский оперный театр построен в колониальную эпоху. Во французском интерьере можно услышать как традиционную вьетнамскую музыку, так и классическую оперу.

Поплавайте на лодке по реке Сайгон

Река Сайгон – главная водная артерия города, выполняющая важную транспортную функцию. Здесь расположен городской порт и именно отсюда можно отправиться в экскурсию на корабле, с борта которого можно насладиться городскими пейзажами, а также пышной зеленью, раскинувшейся на берегах рек.

Узнайте об истории города в музее Хошимина

Здание музея также было возведено в колониальную эпоху, поэтому в архитектуре прослеживается французский стиль. В музее отражена история города с момента его основания. Среди экспонатов есть множество древних артефактов, традиционных костюмов и памятных вещей времен войны. В пышных садах музея также выставлены некоторые экспонаты.