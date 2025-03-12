Армянская пасха 2025: когда и как армяне празднуют Сурб Затик?

Праздник Святого Воскрешения Христова, или Сурб Затик в Армении состоится уже на этой неделе в 2025 году. Расскажем, как армяне празднуют Пасху, почему она обычно раньше и что подают на пасхальный стол.

Совсем скоро весь христианский мир будет праздновать Пасху в 2025 году. В Армении она носит название "Затик" или "Сурб Затик", что можно перевести как Святое Освобождение от грехов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда Пасха в Армении 2025?

В 2025 году Пасха у всех христиан (григорианцев, католиков и православных) в один день – 20 апреля, что случается довольно редко. Пасха у армян не имеет точной даты, она меняется каждый год.

Почему у армян Пасха раньше?

Обычно армянская Пасха не совпадает с православной, как в 2025 году. Чаще всего праздник в Армении отмечается раньше, чем в православии, но не всегда.

Разница в датах связана с тем, что Армянская церковь использует григорианский календарь в установлении даты праздников, а Русская православная церковь – юлианский или новоюлианский, поэтому армянская Пасха еще совпадает с католической.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как армяне празднуют Пасху?

Пасха у армян, или Сурб Затик, - не менее важный праздник, чем у православных христиан. Обычно его проводят в кругу семьи и самых близких друзей.

Приготовление к армянской Пасхе происходит еще задолго до праздника. Во время Великого поста армяне кладут чечевицу или другую крупу на поднос и покрывают ее тонким слоем влажного хлопка. До наступления праздника его необходимо хранить в светлом месте до появления ростков. Они символизируют весну и пробуждение природы. Рядом с ней принято класть разукрашенные яйца. Обычно их красят в красный или бордовый цвет, олицетворяющий страдания и кровь Иисуса Христа.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Прихожане Армянской церкви освящают пасхальные яйца в Великую субботу вместе с пирогом гата и вином. Тогда же в Армянских церквях проходит праздничная литургия, а после - церемония под названием "Чрагалуйс", зажжение лампад и свечей.

В Армении также есть традиция на Пасху, известная как выбивание яйца. Суть игры состоит в том, чтобы нажать и разбить чужое яйцо, не разбивая свое. Победивший получает яйцо проигравшего.

Армянский стол на Пасху

Верующие готовят несколько традиционных блюд на стол в Армянскую пасху. Главными блюдами считаются:

Пасхальные яйца, крашенные в красный или бордовый цвет и освященные накануне. Этот цвет символизирует для христиан кровь распятого Христа;

Сладкий плов с изюмом и лепешки из пшеницы. В плове рис символизирует человечество, а изюм - верующих христиан. Желательно, чтобы он был светлым;

Вареная или свежая зелень. Она тоже имеет символическое значение, поскольку, по преданию, Богородица пеленала Христа в листья;

Рыба, считающаяся символом самого Христа;

Красное вино. Это тот напиток, который пил Христос со своими учениками;

Традиционный сладкий пирог гата. Перед тем, как испечь пирог, в него добавляют монетку. Считается, что тот, кому она попадется, будет счастлив весь оставшийся год;

Блюдо ахар (вареный барашек или петух).

Поздравление с армянской Пасхой

Армянские христиане говорят друг другу на Сурб Затик: "Христос воскрес из мертвых!" — "Благословенно Воскресение Христово!". На армянском языке поздравление звучит следующим образом: "Христос арьяв и мерелоц" – "Орняле арутюне Христоси" (Քրիստոս հարյավ ի մեռելոց! – Օրհնյալ է Հարությունը Քրիստոսի!).

Сурб Затик и Мерелоц

На следующий день после Пасхи в Армении принято поминать усопших и посещать могилы умерших родственников. Этот день называется Мерелоц. Подобная традиция также существуют в Грузинской православной церкви.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стоит отметить, что Мерелоц в Армении отмечается после всех пяти главных праздников Армянской Церкви: Рождества и Крещения, Пасхи, Преображения Господня (Вардавар), Успения Пресвятой Богородицы, Воздвижения Животворного Креста Господня.