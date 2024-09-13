Александрийский маяк: цифровое воскрешение седьмого чуда света

На днях стало известно, что Александрийский маяк обретет новую жизнь в цифровой эпохе. Расскажем, где находился Александрийский маяк, кто и когда его построил, как он выглядел и почему стал одним из чудес света, как и когда маяк был разрушен, что находится на этом месте сейчас, и как Александрийский маяк собираются возрождать.

В июле 2025 года команда археологов подняла десятки каменных блоков, включая фрагменты весом до 80 тонн - это стало крупнейшей находкой за 30 лет исследований.

Кто и когда построил Александрийский маяк?

Считается, что архитектор Сострат Книдский, служивший при египетских царях Птолемее I и Птолемее II, создал сооружение, не имевшее аналогов. Точная дата, когда начали строить маяк для Александрии, неизвестна, ученые рассматривают промежуток с 299 по 285 годы до н. э. Строительство маяка, которое длилось 12 лет, было завершено во время правления уже Птолемея II. На строительство ушел бюджет почти в два раза превышающий объем серебра, потраченный на Афинский Парфенон.

Где находился Александрийский маяк и почему исчез?

Александрийский маяк, одно из Семи чудес света Древнего мира, возвышался на острове Фарос у берегов Александрии на территории современного Египта. Поэтому второе название Александрийского маяка - Форосский.

Построенный в 280 г. до н.э. при царе из династии Птолемеев маяк служил на протяжении 1600 лет, но был разрушен землетрясениями XIV века. Причем маяк уже был сильно поврежден землетрясениями в 796, 951, 956 и 1303 годах, когда окончательно рухнул в 1323 году.

Сейчас на его месте стоит построенная на руинах маяка в 1477 году крепость Кайт-бей, другие остатки величественного сооружения покоятся на дне Средиземного моря.

Как выглядел Александрийский маяк и почему стал чудом света?

Высота александрийского маяка превышала 100 метров (по разным источникам, от 103 до 170 метров);

Трехъярусная конструкция: квадратное основание (30×30 м) из розового гранита, восьмигранная башня и цилиндрическая вершина с гигантской статуей Посейдона или Зевса (по версии арабских источников);

Система освещения: направленный луч света, отражался от полированных металлических поверхностей (скорее всего, бронзовых щитов или зеркал), был виден за 50 км. Это первое в истории функциональное сооружение подобного масштаба.

Почему Александрийский маяк был чудом света? Маяк сочетал утилитарность (спасение кораблей), недостижимую высоту и технологическую инновацию - зеркальную оптику. На протяжении веков он был самым высоким сооружением в мире, которое не было пирамидой.

Что осталось от Александрийского маяка?

Сохранился ли Александрийский маяк? Физически - нет. Его обломки, которые не упали в море, столетиями использовались для строительства. Сейчас видимые остатки это:

Подводные руины в восточной гавани Александрии (впервые обнаружены в 1995 году);

Камни в стенах крепости Кайт-бей;

Также есть версия, что Помпеева колонна, воздвигнутая в 298-302 годах н.э., могла быть частью комплекса зданий, связанных с маяком.

От руин Форосского маяка к цифровому бессмертию

Министерство туризма и древностей Египта при участии французских археологов ведут масштабные работы по цифровой реконструкции Александрийского маяка. В рамках этих усилий со дна моря недавно были подняты 22 массивных каменных блока, принадлежавших древнему маяку.

Среди недавно поднятых камней есть части огромного дверного проема, вес которых составлял 70-80 тонн. Рабочие также подняли части монументальных ворот в египетском стиле, который, возможно, был самостоятельным памятником.

За последнее десятилетие было оцифровано уже более 100 затопленных архитектурных фрагментов в их подводной среде. Цель исследования - создание цифрового двойника Александрийского маяка, чтобы показать, как он стоял и как был разрушен.

© Фото: Qasr Libya Museum

В рамках проекта "ФАРОС" создается точную 3D-модель маяка на основе:

подводных фотограмметрических сканов, сделанных с 1994 по 2025 годы;

анализа поднятых блоков с резьбой, скобами и следами землетрясений;

античных описаний и археологических данных.

Цифровой двойник Александрийского маяка готовят к реализации, планируется, что в 2026 году любой желающий сможет "подняться" на вершину маяка в VR - и увидеть Египет глазами Птолемеев.