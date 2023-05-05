7 чудес света: древнего и современного мира

Человечество всегда тянулось к прекрасному, создавая шедевры и восхищаясь ими. Более двух тысяч лет назад появилось понятие ”7 чудес света”, объединившее лучшие произведения архитекторов, скульпторов, градостроителей и ландшафтных дизайнеров Древнего мира. Однако помимо Семи чудес света Древнего мира, есть также Семь чудес современного мира

Кто придумал 7 чудес света?

Список Семи чудес света составили во II веке до нашей эры древние греки, которые благодаря обширным завоеваниям Александра Македонского, получили возможность путешествовать по совершенно новым для себя землям. Считается, что первым, кто создал своего рода перечень древних чудес стал греческий поэт Антипатр Сидонский. Благодаря ему у человечества появился первый в истории список всемирного наследия.

2200 лет мир знал лишь один Список чудес света, относящихся к Древнему миру:

пирамиды в Гизе статуя Зевса в Олимпии висячие сады Семирамиды храм Артемиды в Эфесе мавзолей в Галикарнасе Колосс Родосский Александрийский маяк.

Сегодня из Семи чудес древнего мира остались только пирамиды в Гизе, на которые можно полюбоваться, побывав в Каире.

© Фото: жившего примерно во II веке до н.э.

Почему чудес именно семь?

Цифра ”семь” древними греками была определена не случайно: они верили, что она олицетворяет совершенство, а поскольку все объекты из списка чудес были не только уникальными, но и совершенными, выбор был очевиден.

Как появился список 7 современных чудес света?

В 2001 году канадский режиссер Бернард Вебер создал в Швейцарии фонд New7Wonders с целью защиты архитектурного и природного наследия, а также разнообразия планеты. Фонд устроил онлайн-голосование, в ходе которого сто миллионов пользователей по всему миру голосовали за Новые чудеса света, которых, по аналогии с Чудесами Древнего мира, тоже семь. Результаты голосования были опубликованы в 2007 году. Список актуален по сей день, и в него вошли следующие чудеса, сотворенные человеком.

Колизей, Италия

Колизей или амфитеатр Флавиев - арена овальной формы в самом центре Рима. Построенный из бетона и песка он стал самым большим из всех, которые когда-либо были сооружены. В Колизее могли одновременно разместиться до 80 тысяч человек, наблюдавших за боями гладиаторов и всевозможными представлениями.

После принятия христианства в Колизее жили люди, работали мастерские и религиозные учреждения. Он также служил крепостью, карьером и христианской святыней. Сегодня Колизей частично разрушен из-за землетрясений и работы грабителей, охотившихся за стройматериалами, однако арена по-прежнему одна из самых популярных достопримечательностей Рима.

Мачу-Пикчу, Перу

Цитадель (город-крепость) инков XV века, Мачу-Пикчу, расположилась посреди гор на высоте почти в 2,5 тысячи метров. Мечу-Пикчу, скорее всего построенный для правителя инков Пачакутека, самое знаковое сооружение утраченной цивилизации. Запад узнал о существовании Мачу-Пикчу только в начале XX века. Многие из сооружений Мачу-Пикчу, более 30%, были реконструированы для того, чтобы у туристов было представление о том, как они выглядели изначально.

Чичен-Ица, Мексика

Чичен-Ица, древний город майя, находится на полуострове Юкатан. Город процветал в IX-X веках. Самое знаменитое сооружение Чичен-Ицы - ступенчатая пирамида Кукулькана - божества Пернатого змея. Пирамида, свидетельствующая о познаниях майя в астрономии, состоит из 365 ступеней - по количеству дней в году. Во время весеннего и осеннего равноденствия заходящее солнце отбрасывает на пирамиду тень таким образом, что создается впечатление, будто по северной ее стороне ползет гигантский змей.

Петра, Иордания

Набатеи, семитский народ, процветавший на территории современной Иордании, называл свой город Ракму, а мы его знаем как Петра. Вырезанный в скале город появился в конце IV века до нашей эры, а западный мир увидел Петру только в 1812 году. Город набатеев был важнейшим торговым узлом древнего мира. Заброшена Петра была примерно в VI веке после смещения торговых маршрутов и серии сильных землетрясений. Сегодня Петра представляет собой символ Иордании. Еще одно название Петры - Розовый город. Ежегодно иорданскую достопримечательность посещают сотни тысяч туристов.

Статуя Христа-Искупителя, Бразилия

Как и в списке Древних чудес, в современном есть статуя, правда, только одна. Статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро колоссальных размеров: высота одного только ее основания 8 метров, а самой статуи - 30 метров. Это самая большая в мире скульптура в стиле ар-деко. Сделан Христос-Искупитель из железобетона и талькохлорита: поверхность статуи покрыта 6 млн плит. В установленную в 1931 году статую нередко бьют молнии, а в 2014 году во время урагана был поврежден большой палец на правой руке.

Великая Китайская стена, Китай

Великая Китайская стена, серия оборонительных укреплений, строительство которых велось примерно с VII века до нашей эры по XIX век, простирается почти на 9 тысяч километров. Большая часть стены, которая сохранилась по сей день, была создана в эпоху Империи Мин, правившей с XIV по XVII века. Сооружение, на самом деле, представлено двумя параллельными стенами, между которыми проход. Великая Китайская стена служила не только средством сдерживания врагов, но и границей, на которой были расположены пункты пограничного контроля, а также средством пропаганды.

Тадж-Махал

Мраморный мавзолей цвета слоновой кости на южном берегу реки Джампа в индийском городе Агра, Тадж-Махал - самый известный в мире архитектурный памятник могольской культуры. Возведен мавзолей был по приказу падишаха Шаха Джахана в честь его скончавшейся супруги Мумтаз-Махал в середине XVII века. 20 тысяч рабочих на протяжении 22 двух лет строили комплекс, включающий огромный сад и бассейн. В пересчете на современные деньги строительство уникального сооружения обошлось в более $800 млн. Тадж-Махал - это и мавзолей, и мечеть, а еще одна из самых известных достопримечательностей Индии.