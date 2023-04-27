Альберт Азарян: кузнец, ставший гимнастом

Советские гимнасты были признаны одними из лучших в мире, навсегда вписав свои достижения в историю спорта: "петли" Ольги Корбут и Елены Мухиной, "перелет" Александра Ткачёва, а также "крест" на кольцах Альберта Азаряна, признанный шедевром спортивного мастерства.

Юность в кузнице

Альберт Вагаршакович Азарян родился 11 февраля 1929 года селе Гандзаки недалеко от города Караклис (ныне Ванадзор) в крестьянской семье. В 15 лет потерял отца и вынужден был кормить семью. С трудоустройством помог деревенский кузнец, который взял молодого человека в подмастерья. Возможно, Азарян на всю жизнь и остался бы кузнице, если бы не проходивший в 1946 году в Кировакане парад физкультурников, после которого Альберт увлекся атлетикой. Уже через год он участвовал во всесоюзном параде физкультуры в Москве, где нес флаг АрмССР. В 19 лет Азарян он поступил в физкультурный техникум, потом - в Ереванский государственный институт физкультуры.

Ленинград 1953 год

Еще в период обучения он стал мастером спорта, одержал свою первую победу на мировом первенстве. Легендой спорта Альберта сделали кольца. Знаменитый "крест" (позже названный "крест Азаряна") был исполнен практически спонтанно в 1953 году на соревнованиях в Ленинграде. Во время всесоюзных состязаний атлеты из Армении выступали плохо, никому не удавалось зафиксировать трехсекундную стойку. Азарян выступал последним и перед тем как завершить упражнение (которое им было выполнено безупречно) поочередно обратился к судьям спереди и сзади, тем самым физически усложнив элемент. Казалось, Азарян будет дисквалифицирован за неспортивное поведение, однако то, с какой легкостью он сумел выполнить стойку в нестандартной манере, побудило судей сменить гнев на милость.

"Кольца славы"

Поскольку к середине 1950-х имя Альберта Азаряна гремело в Армении, художники и режиссеры киностудии "Арменфильм" решили запечатлеть его спортивный путь в кино. В 1960 году на экраны вышел фильм "Кольца славы", в котором Альберт Азарян исполнил главную роль. Биографическая лента отражала путь к успеху, повествуя о судьбе не супергероя, а простого, доброго человека, который сумел стать любимцем публики и примером для советских атлетов исключительно благодаря упорству и труду.

Секрет успеха

Победы Азаряна - это сотни часов изнуряющих тренировок, динамичный образ жизни и постоянное совершенствование. Альберт Азарян стал одиннадцатикратным чемпионом СССР, четырехкратным чемпионом мира (Рим 1954, Москва 1958), двукратным чемпионом Европы (Франкфурт 1955) и трижды завоевывал золото олимпиады (Мельбурн 1956, Рим 1960). По мнению мастера, гимнастика - главный вид спорта, так как с нее начинается путь в другие виды.

Школа Азаряна

Завершив спортивную карьеру в 1964 году, лучший гимнаст советской Армении открыл в Ереване гимнастическую школу, которая позже была названа его именем. Несмотря на солидный возраст, Азарян и сейчас продолжает руководить ею. В 1966 году ему было присвоено звание заслуженного тренера Армянской ССР.