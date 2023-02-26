История Древнего Египта включает в себя пять периодов и насчитывает десятки веков. Хотя школьные учебники включают изображения древнеегипетских пирамид и мумий, а также главные исторические события и другие основные моменты, многие интересные факты остаются за кадром. Расскажем о 9 странных фактов о древних египтянах - об их обычаях, верованиях и привычках.

Древние египтяне любили настолки

Как минимум уже в 3500 году до н. э. в Древнем Египте были настольные игры. Древние египтяне располагали несколькими разновидностями настольных игр на выбор в качестве проведения досуга. Например, игра Сенет была, как утверждается, наиболее популярной. Игральные принадлежности включали длинную доску с нарисованными на ней квадратами, игральные костей и фишки. Основываясь на выпадаемых конфигурациях, игрок перемещался по доске. Точный метод игры и правила игры все еще остаются загадкой, но, основываясь на рисунках и надписях на стенах гробниц и других источниках, нужно было вывести все свои фишки с игровой доски. Настольные игры были настолько популярны, что их даже иногда находили в гробницах некоторых знатных личностей, например, фараон Тутанхамон. Другая популярная игра называлась мехен, доска для которой имела форму закрученной в спираль змеи. Упоминания об обеих этих играх сохранились в "Книге мертвых" Название еще одной игры не сохранилось, но ученые прозвали ее "Псы и шакалы", так как она состояла из доски с 58 лунками, а также палочек с собачьими и шакальими головами.

Древние египтяне верили в магию

То, что у древних египтян были свои представления о природе смерти и загробной жизни, знают все. Как и большом числе богов, в которых верили в Древнем Египте. Как и представители других культур, египтяне описывали происходящее в мире через мифы о богах и богинях, вмешивающихся в человеческие жизни и оказывающих влияние на природу, но неотъемлемой частью религии Древнего Египта была магия. Считалось, что с помощью Хека - силы, которая существовала еще до самых ранних богов, можно повлиять на самих богов. Эта сила отождествлялась с богом магии, который носил такое же имя - Хека. Считалось, что Хека был частью самого творения, а эта магия способствовала равновесию жизни, без нее был бы хаос. Магические ритуалы использовались для защиты от несчастий, исцеления и многого другого.

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В Древнем Египте были брачные контракты

Гендерное неравенство в Древнем Египте конечно существовало, тем не менее, женщины имели некоторую автономию в финансовых и юридических вопросах. Древнеегипетские женщины могли покупать и продавать недвижимость, составлять завещания на свое имущество и юридические контракты, выступать в качестве свидетеля. Женщины также сохраняли право на развод и/или повторный брак, в отличие от женщин в Древней Греции. При этом для древнеегипетских пар было не редкостью заключать брачные контракты. В предварительном брачном контракте перечислялись все финансовые активы, которые женщина приносила в союз, излагались ее права на имущество в случае развода. Брачный контракт гарантировал определенную сумму, причитающуюся жене при расторжении брака, при этом она могла снова выйти замуж. Женщины могли быть в Древнем Египте не только домохозяйками или прислугой, но и жрицами, писцами, учителями и врачами.

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Многие египетские фараоны вели нездоровый образ жизни

Древнеегипетских правителей часто увековечивали в камне и на стенах гробниц в виде стройных красавцев, и если верить этим изображениям, можно подумать, что все фараоны выиграли в генетическую лотерею или постоянно поддерживали себя в форме диетой или упражнениями. Это, однако, далеко от истины, так как после изучения многих мумий древнеегипетских фараонов, становится ясно, что монархи на самом деле были не слишком здоровы из-за излишеств. В Древнем Египте знать ела много хлеба и меда, пила квас, пиво и вино. Считается, что многие правители страдали ожирением, у кого-то даже был диабет. Например, царица Хатшепсут, на саркофаге которой изображена молодая хорошо сложенная женщина, на самом деле она была далеко не в форме и с целым букетом болезней, когда умерла в XV веке до н. э.

Египтяне делили год на три сезона

Нил был сердцем Древнего Египта - плодородные берега реки позволяли заниматься сельским хозяйством, кроме того египтян кормило изобилие рыбы. Поэтому неудивительно, что ход времени в египетском солнечном календаре основывался на циклах Нила. Год делился на три сезона, которые назывались Ахет, Перет и Шему. Египетский год в целом длился 12 месяцев, каждый сезон длился четыре месяца, и в каждом месяце было 29-30 дней. Ахет (с июня по сентябрь, позже с августа по декабрь) был сезоном дождей и временем разлива Нила. Затем следовал Перет (с октября по февраль, с конца декабря по конце апреля потом) - сезон роста и плодородия, во время которого фермеры сажали урожай в илистой почве, принесенной разливом реки. Наконец, Шему (с февраля по июнь, позже с конца апреля по конец августа) был временем тепла и сезоном сбора урожая.

Хлеб и пиво использовались в качестве валюты

Хлеб и пиво были не только основными продуктами в Древнем Египте, но и использовались в качестве валюты для выплаты зарплаты рабочим, обмена товарами между предприятиями и для воздаяния богам и умершим предкам. Когда урожай был скудный, что вызывало дефицит хлеба и пива, считалось, что это было сделано по воле богов. Также было обнаружено, что рабочие, строившие пирамиды, на самом деле не были рабами, а скорее рабочими, получающими зарплату пивом и хлебом. Многие из них были квалифицированными рабочими и ремесленниками. Рабы были в Древнем Египте, но чаще они делали работу в доме или на ферме. Кроме еды хлеб в Древнем египте использовался для перевязки ран. Иногда пекари Древнего Египта замешивали тесто для хлеба ногами, что подтверждается рисунками в гробницах.

В Древнем Египте делали татуировки

Мумии 11-й династии (2135 г. до н. э. - 1991 г. до н. э.) демонстрируют, что в Древнем Египте была развита культура татуировки. Хотя это не совсем те тату, которые делают сегодня, были обнаружены мумии, в основном женские, с орнаментальными татуировками по всему телу, включая линии точки и крестики. Кроме того, встречались татуировки с животными, иероглифами и другими символами. Само искусство татуировки практиковалось в Древнем Египте на протяжении 4000 лет.

Древние египтяне пользовались косметикой

И мужчины, и женщины в Древнем Египте пользовались косметикой в повседневной жизни, и делали это в большом количестве. Египтяне наносили на лицо обильное количество косметики с использованием специальных инструментов из слоновой кости или дерева, во многом похожих на современные кисточки. Макияж глаз с помощью кайала стал узнаваемым древнеегипетским образом, который выдержал испытание временем, очень популярны были румяна, а также разнообразные крема и мази. Духи из смеси масел, корицы и мирры были фирменным египетским ароматом, а ногти украшали охрой. Тени для век из сурьмы пользовались популярностью как у мужчин, так и у женщин. Считалось, что боги Ра и Гор даровали обладателям макияжа свою защиту.

Домашние животные были обычным явлением

Древние египтяне верили, что животные были реальными воплощениями более двух тысяч богов и богинь. Боги часто изображались как частично люди, частично животные или даже полностью в виде животных. И хотя кошки у египтян были самыми любимыми животными из-за связи с богиней Бастет, египтяне также очень любили собак, львов и различных птиц. Животных настолько почитали, что после смерти владельца их могли мумифицировать и похоронить в гробнице, чтобы они могли сопровождать хозяина в загробной жизни.