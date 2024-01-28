8 часовых башен времен эпохи османов в Турции

В каждом городе Турции можно найти различные интересные места и сооружения, отражающие историческое наследие древних цивилизаций. Там сохранилось множество часовых башен, которые были построены во времена Османской империи. Расскажем о восьми таких сооружениях.

Многие башни достаточно хорошо сохранились до сих пор: от Аданы до Байбурта, от Токата до Амасии они не только показывают время, но и остаются настоящими свидетелями истории.

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Большая часовая башня в Адане

Строительство башни в Адане началось во время правления губернатора Зия-паши в 1881 году, а было завершено уже во время правления губернатора Абидина-паши в 1882 году. Это самая высокая башня с часами, построенная во времена османов - 32 метра. Башня выполнена в форме квадратной призмы. Построенная из мелкого каменного кирпича башня входит в список мест, откуда открывается великолепный вид на местные пейзажи. Считавшаяся на момент постройки символом модернизации башня, расположенная в районе Сейхан в Адане, может не только похвастаться самыми большими часами в Турции, но и служит одним из символов Аданы.

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Часовая башня в городе Чорум

Башня с часами, расположенная на центральной площади города, была построена в 1896 году. Башня, высота которой составляет почти 28 метров, сделана из тесаного камня и имеет циферблаты со всех четырех сторон. Добраться до вершины сооружения можно, преодолев по 81 ступеньку.

Токатская часовая башня

Часовая башня в городе Токат, которую видно практически из любой точки города, была возведена в честь 25-летия правления султана Абдулхамида. Построенная в 1902 году под руководством Мутасаррифа Бекира-паши и мэра Мутевелли Оглу Энвер-бея башня расположена на бульваре Бехзат в Токате.

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Часовая башня Кастамону

Часовая башня Кастамону высотой 13 метров была построена в 1885 году губернатором Кастамону Абдуррахман-пашой и стала одним из самых важных городских символов. Часы на башне с конусовидной крышей были привезены из Страсбурга. Часовая башня Кастамону считается одной из старейших башен подобного типа в Анатолии.

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Часовая башня Эрзурума

Первоначально эта башня служила минаретом мечети. По некоторым данным, одно время она также использовалась и как смотровая башня. Построенная из красного кирпича на античных каменных укреплениях башня имеет округлую форму. Часы для башни были привезены из Лондона в 1877 году. В XIX веке она была переделана в часовую.

Часовая башня Йозгат

Башня, построенная в 1897 году мэром Тевфикзаде Ахмет-беем, имеет семь этажей. Часы изготовлены из желтых ограненных камней. Верхняя часть башни, на каждой стороне которой расположены часы, окружена балконом.

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Часовая башня Байбурт

Часовая башня Байбурта, расположенная рядом с местной крепостью, построена в 1923 году. Ее видно практически отовсюду. Часы башни – результат совместной работы мастеров Швейцарии и Германии. Механизм часов был привезен из Швейцарии, а сами часы – из Германии. Добраться до вершины 21-метровой башни можно, поднявшись по 41 ступеньке.

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Часовая башня города Амасья

Часовая башня города Амасья отличается своей функциональностью. Она также служила пожарной и смотровой башней. Расположенная к западу от Правительственного моста в центре города Амасья башня была построена в 1865 году губернатором Амасьи Шаиром Зия-пашой. Сооружение, выполненное из тесаного камня, кирпича и дерева, напоминает минарет.