6 способов казнить или выбить признание

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На протяжении тысячелетий пытки были действенным средством добиться признания от заключенного или жертвы, а также способом наказания за различные деяния, не всегда носившие преступный характер. Пытки в Средние века использовались повсеместно в рамках процесса инквизиции - следствия в Католической церкви - с целью борьбы с ересью.

Первые пыточные устройства появились еще в эпоху античности, тем не менее наибольшее распространение они получили в Средневековье. Сегодня пытки запрещены в большинстве стран мира как незаконный способ обращения с человеком.

Протаскивание под килем (Древняя Греция)

Одной из старейших пыток считается протаскивание под килем. Этот вид наказания был распространен в Древней Греции и применялся к морякам. Провинившегося привязывали к канату, проходящему через дно судна, и перетаскивали с одного борта на другой. Зачастую наказуемый погибал от многочисленных ударов о днище, покрытое острыми ракушками.

Фото: commons wikimedia

Казнь Линчи (Китай)

В Китае с X века практиковался особенно жесткий способ пытки/казни - линчи. ”Линчи” означает смерть от тысячи порезов. С помощью линчи истязали за предательство и жестокие убийства. Способ казни линчи представляет собой постепенное срезание кожи жертвы до тех пор, пока она не умирает. Чем дольше длилась казнь, тем большие куски плоти срезались с приговоренного.

Дыба (Древний мир)

Пыточное орудие, которое широко применялось на Руси, родом из древнего мира. Дыба представляет собой ложе с двумя валиками на концах. Лодыжки жертвы привязывались к одному валику, а запястья - к другому. В ходе пытки механизм (валики) приводился в действие, растягивая конечности человека. Постепенно суставы разрывались, и человек либо признавался в содеянном, либо умирал.

Фото: commons wikimedia

Казнь в мешке (Древний Рим)

Poena cullei переводится с латыни как ”казнь в мешке”. Этот вид казни применялся в Древнем Риме. Жертву, зачастую отцеубийц, сажали в кожаный мешок с живым животным: собакой, змеей, обезьяной или петухом. Затем мешок выбрасывали в водоем. Жертва либо тонула, либо умирала от ран, нанесенных испуганным животным.

Бык Фаларида (Древняя Греция)

Бык Фаларида считается одной из самых жестоких пыток, появившихся в Древней Греции на территории современной Сицилии еще в VI веке до н. э. Бык Фаларида - бронзовая фигура быка в натуральную величину с дверью в области живота. Жертву заталкивали в изваяние, дверь запирали, и быка раскаляли на костре.

Фото: commons wikimedia

Вилка еретика (Средневековая Испания)

Вилку еретика придумали в Испании во времена инквизиции. С помощью этого пыточного орудия добивались признания от колдунов и ведьм. На вилке еретика была надпись на латыни abiuro - ”я отрекаюсь”. Простейшее устройство с двумя штыками-вилками вклинивалось между грудиной и горлом. Жертва не могла ни говорить, ни спать, и в результате инквизиторы добивались желаемого признания.