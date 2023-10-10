6 самых редких животных в мире: где их увидеть

© Фото: commons wikimedia

Наблюдение за редкими животными - одно из популярных развлечений во время путешествий. Многие виды находятся под усиленной охраной, и путешественники могут увидеть их лишь в заповедниках. Благодаря усилиям, направленным на сохранение редких животных, некоторые уже не находятся на грани исчезновения.

Галапагосские пингвины

В отличие от своих сородичей галапагосские пингвины обитают близ экватора, на Галапагосских островах, относящихся к Эквадору. Почти вся популяция этих животных проживает на островах Фернандина и Исабела. Эти пингвины считаются самыми маленькими во всем мире. Предполагают, что они прибыли сюда благодаря течениям из Антарктиды.

Кожистая морская черепаха

Кожистая морская черепаха - самая крупная из ныне живущих черепах и одна из самых тяжелых рептилий. Самое главное (и заметное) отличие этой черепахи состоит в том, что у нее отсутствует привычный панцирь. Вместо него плотная кожа.

Организуются туры, во время которых можно посмотреть на этих огромных черепах, вес которых может достигать более 9 тонн. Туры проводятся в период, когда черепахи выходят на пляж, чтобы отложить яйца. Одно из мест, где их можно увидеть - Коста-Рика.

Хоботковая собачка Петерса

Это животное похоже на кого угодно, кроме собаки. Единственное, что роднит его с собакой - прекрасное обоняние. Длина рыже-черной собачки от 22 до 30 сантиметров, при этом ее хвост может достигать в длину всей длине животного. Морда у собачки вытянутая, поэтому она немного напоминает муравьеда. Название этому странному зверьку дали в честь зоолога Вильгельма Петерса.

Рыжеплечая хоботковая собачка (это еще одно название) относится к семейству прыгунчиковых, в наследство от которых животному достались длинные задние ноги. Этот вид животных относится к моногамным млекопитающим.

Лошадь Пржевальского

Лошадь Пржевальского - единственный сохранившийся до наших дней вид диких лошадей. Ранее этот он был широко распространен на территории степей Центральной Азии и начал исчезать из дикой природы в 1940-е годы. В 1990-е началась активная работа по возвращению особей в дикую природу.

Программа была запущена в Монголии, где к 2005 году появилось три специальных центра реинтродукции. С 2015 года подобный центр появился в России на территории Оренбургского заповедника.

Такин

Такины – млекопитающие из семейства полорогих. Их ближайшими родственниками считают антилоп, газелей, буйволов и козлов. Некоторые ученые склоняются к мнению, что такин ближе всего к северному овцебыку.

Животное обитает в Индии, Тибете, Непале и Китае. Живут они, как правило, в горах на высотах от 2000 до 4500 метров. Шкура животного имеет золотистый оттенок, который сравнивают с "золотым руном".

Долгопяты

Это животное считают не только редким, но и настоящим живым ископаемым, так как за 45 миллионов лет его внешний вид практически не изменился. Долгопяты – животные-рекордсмены и благодаря своим размерам.

Глаза зверька считаются самыми большими в сравнении с размером тела млекопитающего. Если рост может варьироваться от 8 до 16 сантиметров, то глаза могут достигать 1,5 сантиметров. Вес долгопята тоже крошечный – от 80 до 150 граммов. Обитают эти животные в основном на островах Юго-Восточной Азии.