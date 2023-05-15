6 подводных отелей мира

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Для туристов, которые часто путешествуют и видели уже многое, отдых в традиционном отеле может показаться скучным. В этом случае можно выбрать локацию для размещения под водой.

Conrad Maldives Rangali Island, Мальдивы

В Conrad Maldives Rangali Island есть впечатляющая резиденция Muraka с шикарными интерьерами. Через огромные окна в номерах можно наблюдать за ярким коралловым рифом и морскими обитателями. Также стоит отметить и всемирно известный подводный ресторан Ithaa с его с панорамными видами на подводный мир. В этом ресторане гости могут поужинать на глубине пять метров.

Atlantis, The Palm, Дубай

Дубайский отель Atlantis The Palm может похвастаться завораживающими подводными апартаментами Neptune и Poseidon. Из этих роскошных номеров открывается захватывающий вид на лагуну Амбассадор, славящуюся своеобразием, населяющих ее морских обитателей. Внутреннее убранство отеля и наблюдение за подводным миром оставят невероятные впечатления у гостей.

Huvafen Fushi Maldives: атолл Северный Мале, Мальдивы

На Мальдивах можно найти еще одно интересное место. Это Huvafen Fushi - известный роскошный курорт с единственным в мире подводным спа-центром. В этом спа есть два процедурных кабинета с панорамным видом на окружающий риф. Гостей ждут разные оригинальные процедуры, вроде восстановления волос с использованием местного кокосового масла, которое делают здесь же на островах.

The Manta, Танзания

Курортный отель The Manta расположен на острове Пемба недалеко от Занзибара. Здесь можно провести время на плавучей конструкции из нескольких уровней. В этих краях можно увидеть Млечный Путь. Ниже уровня моря находятся подводные спальнт. Здесь рыбы не только будут скользить мимо ваших окон, но и станут вашими соседями. Это место также идеально подойдет для любителей дайвинга и снорклинга.

Подводная лодка Lovers Deep Luxury, Сент-Люсия, Карибы

Этот отель считается самым дорогим в мире. На подводной лодке постояльцы уходят в плавание и знакомятся с обитателями глубин. В комнатах установлены панорамные окна, через которые можно любоваться подводными красотами. Помимо богатого внутреннего убранства, невероятных видов, а также опыта поездки на подводной лодке, у посетителей этого необычного отеля будет собственная корабельная команда - капитан, персональный шеф-повар и официанты, дворецкий и горничная.

Equarius Villas, Resorts World Sentosa, Сингапур

В Resort World Sentosa в Сингапуре есть роскошные люксы Ocean, из которых открывается потрясающий вид на подводный мир. Двухэтажные люкс-таунхаусы могут вместить до четырех гостей. С нижнего уровня люкса открывается вид на океанариум S.E.A Aquarium, а на верхнем уровне есть открытый внутренний дворик и джакузи. Гости могут поднять специальную панель, чтобы понаблюдать за обитателями океанариума, а свет в люксе будет приглушен для оптимального обзора.